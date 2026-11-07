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Katar: Manuel Gonzalez im Moto2-Qualifying deutlich vor Guevara – Escrig 1.

Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez hat das erste Duell gegen seinen Widersacher Izan Guevara auf dem Lusail Circuit in Katar gewonnen und steht auf Grid-Position 2. Escrig überraschte mit der Forward.

Ivo Schützbach

Von

Moto2

Intact-Ass Manuel Gonzalez erkämpfte sich in Losail Startplatz 2
Intact-Ass Manuel Gonzalez erkämpfte sich in Losail Startplatz 2
Foto: Gold and Goose
Intact-Ass Manuel Gonzalez erkämpfte sich in Losail Startplatz 2
© Gold and Goose

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Die Top-14 des Moto2-Zeittrainings am Freitag ziehen direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein, alle anderen müssen den Umweg über das Q1 nehmen. Von dort rücken die schnellsten vier auf, der Rest steht auf dem Grid im Grand Prix am Sonntag (Start 15.15 Uhr MEZ) ab Startplatz 19.

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Neun aus den Top-10 der Weltmeisterschaft gelang der direkte Sprung ins Q2, lediglich der WM-Dritte Ivan Ortola musste den Umweg über das Q1 nehmen, konnten diese Aufgabe als Vierter aber gerade so lösen. Außer ihm zogen David Munoz sowie die nächstjährigen Supersport-WM-Piloten Zonta van den Goorbergh und Ayumu Sasaki ins Q2 ein. Mit 1:55,971 min war Munoz nur minimal langsamer als Daniel Holgado aus dem Team CF Moto Power Electronics Aspar in seiner Rekordrunde 1:55,897 min im Zeittraining am Freitag.

Alex Escrig (Forward) flog zur Pole-Position
Alex Escrig (Forward) flog zur Pole-Position
Foto: Gold and Goose
Alex Escrig (Forward) flog zur Pole-Position
© Gold and Goose

Alex Escrig wuchs über sich hinaus

Bereits in der ersten fliegenden Runde des Q2 fuhr Alex Escrig 1:55,466 min, eine Runde später hatte sich der Forward-Pilot sogar auf 1:55,241 min gesteigert! Damit lag er zur Halbzeit der 15-minütigen Session über eine halbe Sekunde vor dem Zweiten Izan Guevara (Pramac Yamaha).

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Fünf Minuten vor Ende begann unter Flutlicht und bei nur noch 33 Grad Celsius Asphalttemperatur die finale Zeitenjagd. Das Feld wurde komplett durcheinandergewürfelt, in letzter Sekunde katapultierte sich WM-Leader Manuel Gonzalez aus dem Memminger Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP auf Platz 2 hinter Escrig, dessen Rekordzeit unerreicht blieb. Erstaunlich: Escrig war 1,3 sec schneller als in allen anderen Sessions dieses Wochenendes. Dritter Mann in Reihe 1: Dani Holgado.

TV-Programm

Startreihe 2 bilden Celestino Vietti, Collin Veijer und Senna Agius. Guevara startet als Siebter des Qualifyings im Grand Prix nur von Position 7, was einen deutlichen Nachteil gegenüber Gonzalez bedeutet. Das Rennen in der arabischen Wüste ist vorentscheidend für die Weltmeisterschaft, derzeit liegt Gonzalez 3,5 Punkte vor seinem Landsmann. Der dritte Ortola kann bereits nicht mehr Champion werden, zu groß ist sein Rückstand drei Rennen vor Saisonende.

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Daniel Holgado

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SpeedRS Team

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Collin Veijer

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Izan Guevara

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