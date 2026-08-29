Qualifying, Aragon: Polesetter David Almansa (Intact) mit Nerven aus Stahl

Eine der Überraschungen im MotorLand Aragon: Der zweifache Sieger 2026, Brian Uriarte, fand sich nach einem vermasselten Auftakt, inklusive Riesenabflug im FP1, im ersten Qualifying der Moto3 wieder. Doch der junge Spanier hatte sich erholt – im Q1 lieferte er die klare Bestzeit und zog damit ebenfalls in die entscheidende Quali-Sitzung ein.

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Mit dem KTM-Ajo-Piloten war David Gonzalez, der auch in Aragon David Munoz bei Intact GP vertritt, ins Q2 gefahren. Auch Moto3-Crash-König Cormach Buchanan und Joel Esteban waren schnell genug für das finale Qualifying.

Wieder mit dabei in der spanischen Hitze – WM-Leader Maximo Quiles. Der Aspar-Pilot hatte sich von seinem Schlüsselbeinbruch in England erholt und mit Platz 8 im Zeittraining überzeugt. Noch besser lief es für den zweiten Intact-Piloten David Almansa. Nach Bestzeiten im MotorLand ging der Spanier als Favorit auf die Pole ins Q2.

Zugleich war Almansa damit im Fokus der Konkurrenz. Die Nummer 22 sollte das Feld ziehen – doch David Almansa versuchte, sich aus allen strategischen Spielchen herauszuhalten. Was nur bedingt gelang. Almansa wurde als Lokomotive benutzt, doch als der Intact-Pilot nachlegen wollte, presste sich Brian Uriarte vorbei. Für Almansa war damit die erste Chance vorbei – und Uriarte Schnellster.

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Maximo Quiles wurde in der Schlussphase von der Spitze verdrängt Foto: Gold & Goose Maximo Quiles wurde in der Schlussphase von der Spitze verdrängt © Gold & Goose

Während Almansa einen neuen Anlauf nahm, überraschte Quiles. Mit einer Solofahrt kam der WM-Leader kurz nach Halbzeit zu einer neuen Bestzeit: 1:56,390 min! Kurze Zeit später – gelbe Flagge nach einem Crash von David Gonzalez in Kurve 5. Almansa kehrte in die Box zurück. Noch hatte der WM-Dritte keine gezeitete Runde zu verbuchen.

Die Reihenfolge drei Minuten vor der Flagge: Quiles vor den Ajo-Piloten Uriarte und Carpe, Casey O’Gorman und den Tech3-Piloten Perrone und Salmela. Dann weiteres Pech für David Almansa. In seiner vorletzten Runde stürzte Joel Esteban – gelbe Flagge. Damit blieb David Almansa eine einzige Runde – und die nutzte der Silverstone-Sieger. 1:56,347 min! Mit Rekordtempo holte er sich in letzter Sekunde Startplatz 1. Quiles wurde zudem von Teamkollege Marco Morelli auf P3 verwiesen. Reihe 2 wird am Rennsonntag mit Bertelle, Cruces und Uriarte aufgestellt. Erst auf Platz 8 die erste Honda unter Leopard-Pilot Adrian Fernandez.

Wenig zu jubeln hatten die deutschsprachigen Motorradfans beim Auftritt von Leo Rammerstorfer. Auf der fünf Kilometer langen Piste in der Nähe von Alcaniz reichte es für den Österreicher nach einem vielversprechenden Freitag im Q1 nur zu Position 10 und damit Startplatz 24.

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