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Red Bull KTM Ajo: Alvaro Carpe auf dem Absprung, Rico Salmela dockt an

Die KTM-Junioren-Struktur unter der Regie von Ajo Motorsport ist in der Moto3-WM mit Brian Uriarte und Alvaro Carpe bestens aufgestellt. Doch im kommenden Jahr wird ein Spanier das Team verlassen.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Abgang: Alvaro Carpe will in die Moto2 auftsteigen
Abgang: Alvaro Carpe will in die Moto2 auftsteigen
Foto: Gold and Goose
Abgang: Alvaro Carpe will in die Moto2 auftsteigen
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Konzept der Nachwuchsförderung bei KTM mit dem Teampartner Ajo Motorsport und Red Bull als Langzeitunterstützer ist etabliert. Im besten Fall werden Siegfahrer aus dem Red Bull Rookies Cup in die von Niklas Ajo geführte Moto3-Struktur überführt. So auch geschehen mit den aktuellen Assen Brian Uriarte und Alvaro Carpe.

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Alvaro Carpe gewann den Cup 2024 – vor Uriarte, der ein Jahr später nachzog. Übrigens: Die beiden nächstplatzierten der 2024er-Saison hießen Valentin Perrone und Rico Salmela und damit jeder Paarung die aktuell das zweite Red Bull-Junioren-Duo bei Tech3 stellt. Die WM-Tabelle sagt alles über die Karriereleiter. Alle vier rangieren in den Top-10 mit Carpe auf Position 2, zwei Plätze vor Rookie Uriarte.

Moto3-Talent aus Finnland: Rico Salmela
Moto3-Talent aus Finnland: Rico Salmela
Foto: Gold and Goose
Moto3-Talent aus Finnland: Rico Salmela
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

In der perfekten Welt rücken die Ajo-Piloten dann intern in die nächste Klasse auf. Doch Ende 2026 wird dieser Weg versperrt bleiben. Dort will man auch im kommenden Jahr mit Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda und Collin Veijer weitermachen. Kein Thema für Rookie Uriarte, der 2027 den letzten KTM-Titel der Moto3-Geschichte soll. Für Alvaro Carpe ist ein weiteres Jahr keine Option. Nach zwei Jahren will der Spanier unbedingt in die Moto2. Carpe gilt als erste Wahl bei Pramac. Im Yamaha-Nachwuchskader wird ein Ersatz für Izan Guevara gebracht, der den Aufstieg in die Königsklasse schafft.

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Was auch bedeutet: In der Moto3-Struktur der Finnen wird eine Position frei – und an Landsmann Rico Salmela angeben. Der Rookie fährt ebenfalls eine fabelhafte Debütsaison, der Wechsel zu Red Bull KTM Ajo ist bereits beschlossene Sache. Da auch der Argentinier Perrone Tech3 verlässt und seine Karriere in der der Moto3 und Moto2 bei MSi fortsetzten will, wird sich das französiche Team um Günther Steiner nicht nur in der MotoGP sondern auch in der kleinsten WM-Klasse fahrerisch komplett neu aufstellen.

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Alvaro Carpe

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