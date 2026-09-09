Alle 33 Nationalmannschaften für das Motocross der Nationen 2026 in Ernée
Das Motocross der Nationen in Ernée am 4. Oktober wirft seine Schatten voraus. FIM und Infront Moto Racing veröffentlichten heute die Nationalmannschaften von 33 Teams in jeweils 3 Klassen.
Die FIM veröffentlichte die Teilnehmerliste der 33 Nationalmannschaften für das Motocross der Nationen am 3.-4. Oktober in Ernée. Team Niederlande ist nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kay de Wolf (Husqvarna) noch nicht komplett.
Wer sind die Favoriten?
Neben den Franzosen ist das spanische Team mit Prado, Farres und Fernandez sehr stark einzuschätzen. Die Chancen von Team Belgien werden von Lucas Coenen abhängen. Ist er fit, so verfügt das belgische Team über eine konkurrenzfähige Mannschaft. Auch Italien könnte mit Adamo, Zanchi und Bonacorsi eine Rolle spielen.
Team USA
Team USA ist im Moment schwer einzuschätzen, denn Chance Hymas muss von der 250er- auf die 450er-Honda wechseln. Hymas war in der 250er-Klasse stets konkurrenzfähig.
Sorgen Underdogs für Überraschungen?
Dänemark ist mit Mads Fredsoe, Nicolai Skovbjerg und Mikkel Haarup als Mannschaft gut aufgestellt und auch Slowenien sollte mit Gajser, Pancar und Peklaj nicht unterschätzt werden. Pancar war 2025 eine der Überraschungen.
Teams MXoN 2026, Ernée:
Australien
#1 - Jed Beaton (Yamaha), MXGP
#2 - Alex Larwood (Honda), MX2
#3 - Aaron Tanti (Yamaha), Open
USA
#4 - Chance Hymas (Honda), MXGP
#5 - Levi Kitchen (Kawasaki), MX2
#6 - Cooper Webb (TBA), Open
Frankreich
#7 - Romain Febvre (Kawasaki), MXGP
#8 - Mathis Valin (Kawasaki), MX2
#9 - Tom Vialle (Honda), Open
Belgien
#10 - Lucas Coenen (KTM), MXGP
#11 - Sacha Coenen (KTM), MX2
#12 - Liam Everts (Husqvarna), Open
Slowenien
#13 - Tim Gajser (Yamaha), MXGP
#14 - Jaka Peklaj (Husqvarna), MX2
#15 - Jan Pancar (KTM), Open
Italien
#16 - Andrea Adamo (KTM), MXGP
#17 - Ferruccio Zanchi (Ducati), MX2
#18 - Andrea Bonacorsi (Ducati), Open
Schweden
#19 - Isak Gifting (Yamaha), MXGP
#20 - Alve Callemo (Husqvarna), MX2
#21 - Alvin Östlund (Triumph), Open
Schweiz
#22 - Valentin Guillod (Yamaha), MXGP
#23 - Jeremy Seewer (KTM), MX2
#24 - Kevin Brumann (Husqvarna), Open
Lettland
#25 - Karlis Alberts Reisulis (Yamaha), MXGP
#26 - Janis Martins Reisulis (Yamaha), MX2
#27 - Pauls Jonass (Kawasaki), Open
Spanien
#28 - Jorge Prado (KTM), MXGP
#29 - Guillem Farres (Triumph), MX2
#30 - Ruben Fernandez (Honda), Open
Japan
#31 - Kainosuke Oshiro (Yamaha), MXGP
#32 - Haruki Yokoyama (Kawasaki), MX2
#33 - Yuki Okura (Honda), Open
Brasilien
#34 - Fabio Santos (Yamaha), MXGP
#35 - TBA (TBA), MX2
#36 - Enzo Lopes (Honda), Open
Estland
#37 - Jorgen-Matthias Talviku (Fantic), MXGP
#38 - Sebastian Leok (Husqvarna), MX2
#39 - Harri Kullas (KTM), Open
Südafrika
#40 - Tristan Purdon (Kawasaki), MXGP
#41 - Camden McLellan (Triumph), MX2
#42 - Slade Smith (Yamaha), Open
Deutschland
#43 - Tom Koch (KTM), MXGP
#44 - Valentin Kees (KTM), MX2
#45 - Noah Ludwig (KTM), Open
Großbritannien
#46 - Taylor Hammal (Kawasaki), MXGP
#47 - Ben Mustoe (Other), MX2
#48 - Ben Watson (Triumph), Open
Norwegen
#52 - Kevin Horgmo (Honda), MXGP
#53 - Pelle Gundersen (Husqvarna), MX2
#54 - Hakon Osterhagen (Husqvarna), Open
Niederlande
#55 - TBA, MXGP
#56 - Roan van de Moosdijk (KTM), MX2
#57 - Jeffrey Herlings (Honda), Open
Dänemark
#58 - Mads Fredsoe (KTM), MXGP
#59 - Nicolai Skovbjerg (Husqvarna), MX2
#60 - Mikkel Haarup (Triumph), Open
Österreich
#61 - Michael Kratzer (Honda), MXGP
#62 - Ricardo Bauer (KTM), MX2
#63 - Michael Sandner (Husqvarna), Open
Kanada
#64 - Tanner Ward (Husqvarna), MXGP
#65 - Dylan Rempel (Honda), MX2
#66 - Dylan Wright (Honda), Open
Finnland
#67 - Emil Weckman (Yamaha), MXGP
#68 - Saku Mansikkamäki (KTM), MX2
#69 - Jere Haavisto (KTM), Open
Chile
#70 - Benjamin Garib (Honda), MXGP
#71 - Nicolas Israel (Other), MX2
#72 - Cesar Paine Diaz (Other), Open
Irland
#85 - Lennox Dickinson (Honda), MXGP
#86 - Glenn McCormick (KTM), MX2
#87 - Jason Meara (Yamaha), Open
FIM Lateinamerika
#88 - Joaquin Poli (Kawasaki), MXGP
#89 - Carlos Badiali (Yamaha), MX2
#90 - Fabricio Chacon (Yamaha), Open
Marokko
#91 - Maxime Simon (Honda), MXGP
#92 - Saad Soulimani (TM Moto), MX2
#93 - Noam Jayal (Kawasaki), Open
Mexiko
#97 - Jorge Israel Rubalcava (KTM), MXGP
#98 - Fernando Velazquez (Triumph), MX2
#99 - Erick Ismael Vasquez Diaz (Yamaha), Open
Island
#100 - Ingvar Sverrir Einarsson (Other), MXGP
#101 - Eric Mani Gudmundsson (KTM), MX2
#102 - Tristan Berg Arason (Yamaha), Open
Ukraine
#103 - Roman Morozov (Yamaha), MXGP
#104 - Vasyl Kurosh (KTM), MX2
#105 - Mykhailo Vasko (Husqvarna), Open
Tschechien
#115 - Petr Rathousky (KTM), MXGP
#116 - Julius Mikula (KTM), MX2
#117 - Vaclav Kovar (KTM), Open
Kroatien
#118 - Matija Kelava (Yamaha), MXGP
#119 - Simun Ivandic (Yamaha), MX2
#120 - Matej Jaros (Kawasaki), Open
Slowakei
#121 - Tomas Kohut (KTM), MXGP
#122 - Jaroslav Katrinak (Husqvarna), MX2
#123 - Pavol Repčák (KTM), Open
Litauen
#124 - Domantas Jazdauskas (KTM), MXGP
#125 - Marius Adomaitis (Husqvarna), MX2
#126 - Erlandas Mackonis (Yamaha), Open
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