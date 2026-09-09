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Alle 33 Nationalmannschaften für das Motocross der Nationen 2026 in Ernée

Das Motocross der Nationen in Ernée am 4. Oktober wirft seine Schatten voraus. FIM und Infront Moto Racing veröffentlichten heute die Nationalmannschaften von 33 Teams in jeweils 3 Klassen.

Motocross

Das Motocross der Nationen 2026 in Ernée
Das Motocross der Nationen 2026 in Ernée
Foto: copyright free
Das Motocross der Nationen 2026 in Ernée
© copyright free

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Die FIM veröffentlichte die Teilnehmerliste der 33 Nationalmannschaften für das Motocross der Nationen am 3.-4. Oktober in Ernée. Team Niederlande ist nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kay de Wolf (Husqvarna) noch nicht komplett.

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Wer sind die Favoriten?

Neben den Franzosen ist das spanische Team mit Prado, Farres und Fernandez sehr stark einzuschätzen. Die Chancen von Team Belgien werden von Lucas Coenen abhängen. Ist er fit, so verfügt das belgische Team über eine konkurrenzfähige Mannschaft. Auch Italien könnte mit Adamo, Zanchi und Bonacorsi eine Rolle spielen.

Team USA

Team USA ist im Moment schwer einzuschätzen, denn Chance Hymas muss von der 250er- auf die 450er-Honda wechseln. Hymas war in der 250er-Klasse stets konkurrenzfähig.

Sorgen Underdogs für Überraschungen?

Dänemark ist mit Mads Fredsoe, Nicolai Skovbjerg und Mikkel Haarup als Mannschaft gut aufgestellt und auch Slowenien sollte mit Gajser, Pancar und Peklaj nicht unterschätzt werden. Pancar war 2025 eine der Überraschungen.

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Teams MXoN 2026, Ernée:

Australien

#1 - Jed Beaton (Yamaha), MXGP

#2 - Alex Larwood (Honda), MX2

#3 - Aaron Tanti (Yamaha), Open

USA

#4 - Chance Hymas (Honda), MXGP

#5 - Levi Kitchen (Kawasaki), MX2

#6 - Cooper Webb (TBA), Open

Frankreich

#7 - Romain Febvre (Kawasaki), MXGP

#8 - Mathis Valin (Kawasaki), MX2

#9 - Tom Vialle (Honda), Open

Belgien

#10 - Lucas Coenen (KTM), MXGP

#11 - Sacha Coenen (KTM), MX2

#12 - Liam Everts (Husqvarna), Open

Slowenien

#13 - Tim Gajser (Yamaha), MXGP

#14 - Jaka Peklaj (Husqvarna), MX2

#15 - Jan Pancar (KTM), Open

Italien

#16 - Andrea Adamo (KTM), MXGP

#17 - Ferruccio Zanchi (Ducati), MX2

#18 - Andrea Bonacorsi (Ducati), Open

Schweden

#19 - Isak Gifting (Yamaha), MXGP

#20 - Alve Callemo (Husqvarna), MX2

#21 - Alvin Östlund (Triumph), Open

Schweiz

#22 - Valentin Guillod (Yamaha), MXGP

#23 - Jeremy Seewer (KTM), MX2

#24 - Kevin Brumann (Husqvarna), Open

Lettland

#25 - Karlis Alberts Reisulis (Yamaha), MXGP

#26 - Janis Martins Reisulis (Yamaha), MX2

#27 - Pauls Jonass (Kawasaki), Open

Spanien

#28 - Jorge Prado (KTM), MXGP

#29 - Guillem Farres (Triumph), MX2

#30 - Ruben Fernandez (Honda), Open

Japan

#31 - Kainosuke Oshiro (Yamaha), MXGP

#32 - Haruki Yokoyama (Kawasaki), MX2

#33 - Yuki Okura (Honda), Open

Brasilien

#34 - Fabio Santos (Yamaha), MXGP

#35 - TBA (TBA), MX2

#36 - Enzo Lopes (Honda), Open

Estland

#37 - Jorgen-Matthias Talviku (Fantic), MXGP

#38 - Sebastian Leok (Husqvarna), MX2

#39 - Harri Kullas (KTM), Open

Südafrika

#40 - Tristan Purdon (Kawasaki), MXGP

#41 - Camden McLellan (Triumph), MX2

#42 - Slade Smith (Yamaha), Open

Deutschland

#43 - Tom Koch (KTM), MXGP

#44 - Valentin Kees (KTM), MX2

#45 - Noah Ludwig (KTM), Open

Großbritannien

#46 - Taylor Hammal (Kawasaki), MXGP

#47 - Ben Mustoe (Other), MX2

#48 - Ben Watson (Triumph), Open

Norwegen

#52 - Kevin Horgmo (Honda), MXGP

#53 - Pelle Gundersen (Husqvarna), MX2

#54 - Hakon Osterhagen (Husqvarna), Open

Niederlande

#55 - TBA, MXGP

#56 - Roan van de Moosdijk (KTM), MX2

#57 - Jeffrey Herlings (Honda), Open

Dänemark

#58 - Mads Fredsoe (KTM), MXGP

#59 - Nicolai Skovbjerg (Husqvarna), MX2

#60 - Mikkel Haarup (Triumph), Open

Österreich

#61 - Michael Kratzer (Honda), MXGP

#62 - Ricardo Bauer (KTM), MX2

#63 - Michael Sandner (Husqvarna), Open

Kanada

#64 - Tanner Ward (Husqvarna), MXGP

#65 - Dylan Rempel (Honda), MX2

#66 - Dylan Wright (Honda), Open

Finnland

#67 - Emil Weckman (Yamaha), MXGP

#68 - Saku Mansikkamäki (KTM), MX2

#69 - Jere Haavisto (KTM), Open

Chile

#70 - Benjamin Garib (Honda), MXGP

#71 - Nicolas Israel (Other), MX2

#72 - Cesar Paine Diaz (Other), Open

Irland

#85 - Lennox Dickinson (Honda), MXGP

#86 - Glenn McCormick (KTM), MX2

#87 - Jason Meara (Yamaha), Open

FIM Lateinamerika

#88 - Joaquin Poli (Kawasaki), MXGP

#89 - Carlos Badiali (Yamaha), MX2

#90 - Fabricio Chacon (Yamaha), Open

Marokko

#91 - Maxime Simon (Honda), MXGP

#92 - Saad Soulimani (TM Moto), MX2

#93 - Noam Jayal (Kawasaki), Open

Mexiko

#97 - Jorge Israel Rubalcava (KTM), MXGP

#98 - Fernando Velazquez (Triumph), MX2

#99 - Erick Ismael Vasquez Diaz (Yamaha), Open

Island

#100 - Ingvar Sverrir Einarsson (Other), MXGP

#101 - Eric Mani Gudmundsson (KTM), MX2

#102 - Tristan Berg Arason (Yamaha), Open

Ukraine

#103 - Roman Morozov (Yamaha), MXGP

#104 - Vasyl Kurosh (KTM), MX2

#105 - Mykhailo Vasko (Husqvarna), Open

Tschechien

#115 - Petr Rathousky (KTM), MXGP

#116 - Julius Mikula (KTM), MX2

#117 - Vaclav Kovar (KTM), Open

Kroatien

#118 - Matija Kelava (Yamaha), MXGP

#119 - Simun Ivandic (Yamaha), MX2

#120 - Matej Jaros (Kawasaki), Open

Slowakei

#121 - Tomas Kohut (KTM), MXGP

#122 - Jaroslav Katrinak (Husqvarna), MX2

#123 - Pavol Repčák (KTM), Open

Litauen

#124 - Domantas Jazdauskas (KTM), MXGP

#125 - Marius Adomaitis (Husqvarna), MX2

#126 - Erlandas Mackonis (Yamaha), Open

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