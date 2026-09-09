Brad Binder wechselt zu BMW: «Will um den WM-Titel kämpfen»

Jetzt ist es offiziell: Brad Binder wechselt 2027 von der MotoGP in die Superbike-WM. BMW bestätigte den 30-jährigen Südafrikaner als neuen Werksfahrer im ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team. Binder wird dort Teamkollege von Miguel Oliveira und übernimmt den Platz von Danilo Petrucci.

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Damit endet für Binder nach der Saison 2026 ein siebenjähriges Kapitel in der MotoGP. Seit seinem Aufstieg in die Königsklasse im Jahr 2020 feierte der Südafrikaner zwei Grand-Prix-Siege und stand neun weitere Male auf dem Podium. 2027 wartet mit der BMW M1000RR eine völlig neue Herausforderung.

Die Erwartungen sind hoch. «Besonders beeindruckt uns sein unbedingter Wille, in der Superbike-WM ein neues Kapitel aufzuschlagen», erklärte BMW-Motorsportchef Sven Blusch. «Sein Ziel ist klar: Er will um den Weltmeistertitel kämpfen.»

BMW Motorsport Direktor Sven Blusch Foto: BMW BMW Motorsport Direktor Sven Blusch © BMW

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Zunächst müsse sich Binder allerdings mit den Besonderheiten der seriennahen Weltmeisterschaft und seinem neuen Arbeitsgerät vertraut machen. «Es gilt, sich an die BMW M1000RR und die neue Weltmeisterschaft zu gewöhnen – wir trauen ihm zu, dass ihm das schnell gelingt», betont Blusch.

Wiedervereinigung mit Miguel Oliveira

Bei BMW trifft Binder auf einen Teamkollegen, den er bestens kennt. Gemeinsam mit Miguel Oliveira durchlief der Südafrikaner weite Teile seiner Grand-Prix-Karriere. Die beiden waren bereits in Moto3, Moto2 und MotoGP Teamkollegen.

2015 kämpften Binder und Oliveira gemeinsam für das KTM-Werksteam in der Moto3-WM. Ein Jahr später krönte sich Binder zum Moto3-Weltmeister. Nach seinem Aufstieg in die Moto2 traf er erneut auf Oliveira, bevor sich ihre Wege schließlich auch in der MotoGP wieder kreuzten. Nun folgt 2027 die nächste gemeinsame Station – erstmals in der Superbike-WM.

Kennen sich bestens: Oliveira und Binder waren bereits Teamkollegen Foto: Gold & Goose Kennen sich bestens: Oliveira und Binder waren bereits Teamkollegen © Gold & Goose

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«Mit Brad und Miguel kommen zwei ehemalige Teamkollegen wieder zusammen, die sich charakterlich und fahrerisch perfekt ergänzen», ist Blusch überzeugt. «Diese Kombination hat großes Potenzial.»

Für Binder bedeutet der Wechsel einen tiefen Einschnitt in seiner Karriere. Er verlässt den Grand-Prix-Sport und stellt sich der Herausforderung mit einem seriennahen Motorrad. Seine internationale Karriere begann 2012 in der Moto3-WM. Nach dem WM-Titel 2016 stieg er in die Moto2 auf, bevor 2020 der Sprung in die MotoGP folgte.

Petrucci muss seinen Platz räumen

Binders Verpflichtung bedeutet gleichzeitig das Aus für Danilo Petrucci im BMW-Superbike-Werksteam. Der Italiener muss seinen Platz nach der Saison 2026 abgeben. Vollständig trennen müssen sich die Wege allerdings nicht. BMW prüft nach eigenen Angaben Möglichkeiten, die Zusammenarbeit mit Petrucci in einem anderen Projekt fortzusetzen.

Danilo Petrucci (li.) mit BMW-Technikchef Chris Gonschor Foto: gold & goose Danilo Petrucci (li.) mit BMW-Technikchef Chris Gonschor © gold & goose

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«Wir danken Danilo für seinen großen Einsatz. Gemeinsam wollen wir die aktuelle Saison stark abschließen und arbeiten an einer gemeinsamen Zukunft in anderen Projekten», erklärt Blusch.

Mit Binder und Oliveira setzt BMW für die Saison 2027 damit auf zwei erfahrene MotoGP-Piloten. Beide müssen sich an die Superbike-WM gewöhnen, bringen jedoch jahrelange Erfahrung aus der Königsklasse mit. Für Binder steht die Zielsetzung bereits vor seinem ersten Test mit der M1000RR fest: Der Moto3-Weltmeister von 2016 will mit BMW um den Superbike-WM-Titel kämpfen.