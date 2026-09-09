Aegerter-Nachfolger bei Kawasaki: Komplexer Plan von Manager Kenan Sofuoglu
Das Werksteam von Kawasaki in der Supersport-WM stellt sich für 2027 neu auf. David Salvador wurde bereits im Juli als zukünftiger Fahrer verlautbart, für den zweiten Platz gibt es einen Favoriten.
Vor dem Rennwochenende in Donington Park verkündete Kawasaki Anfang Juli mit David Salvador (23) seinen
Mit der Beförderung Salvadors war klar, dass Dominique Aegerter seinen Platz bei den Grünen verlieren wird – der von Jeremy Alcoba wackelte ebenfalls. Während der Schweizer
Kawasaki 2027 mit zwei neuen Fahrern
Denn inzwischen ist klar, dass Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti –
An dieser Stelle müssen wir etwas ausholen. Kenan Sofuoglu managt nicht nur den dreifachen Superbike-Champion und jetzigen MotoGP-Piloten Toprak Razgatlioglu, sondern unter anderen auch die Öncü-Zwillinge Deniz und Can. Deniz startet diese Saison in der Moto2-WM für das Team Marc VDS. Nach dem Tod von Marc van der Straten deutet alles darauf hin, dass
Ergibt sich das nicht, will Kenan Sofuoglu Deniz Öncü in die Supersport-WM transferieren, in der dessen Bruder Can aktuell den dritten WM-Rang belegt und für Ten Kate Yamaha startet. Jetzt wird es komplex: Can Öncü besitzt einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Yamaha, das Verhältnis zwischen ihm und der Teamführung von Ten Kate ist aber nicht reine Harmonie. Und Kawasaki-Teamchef Puccetti hätte den 23-Jährigen liebend gerne zurück, er arbeitete bereits von 2020 bis 2024 mit ihm. Anschließend brachte Sofuoglu Can zu Yamaha, für die Blauen wurde er 2025 im Team Evan Bros Vizeweltmeister.
Die Idee von Kenan Sofuoglu: Sollte er für Deniz keine Kalex in der Moto2 finden, würde er ihn bei Yamaha in der Supersport-WM unterbringen – und im gleichen Atemzug Can zu Kawasaki transferieren. Bei Yamaha wurde ihm diesbezüglich bereits Entgegenkommen signalisiert.
Kawasaki holte zehn Jahre keinen Titel
Kawasaki konnte in der Supersport-Klasse in der Vergangenheit grandiose Erfolge feiern, mit Andrew Pitt (2001) und Kenan Sofuoglu (2012, 2015, 2016) wurden vier Weltmeisterschaften gewonnen. Im Gegensatz zu allen anderen Herstellern, mit der Ausnahme Honda, setzt Kawasaki weiterhin auf einen Vierzylindermotor, lediglich der Hubraum wurde über die Jahre von 600 auf 636 ccm leicht erhöht. Experten fragen sich, ob dieses Konzept noch zeitgemäß ist gegen die Konkurrenz mit hubraumstärkeren Aggregaten unter Next-Generation-Regeln.
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