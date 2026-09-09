Aegerter-Nachfolger bei Kawasaki: Komplexer Plan von Manager Kenan Sofuoglu

Vor dem Rennwochenende in Donington Park verkündete Kawasaki Anfang Juli mit David Salvador (23) seinen ersten Werksfahrer für die Supersport-WM 2027 . Der Spanier ist ein Eigengewächs des japanischen Herstellers, der 23-Jährige führt nach den Rennen in Magny-Cours am vergangenen Wochenende die Sportbike-Weltmeisterschaft an.

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Mit der Beförderung Salvadors war klar, dass Dominique Aegerter seinen Platz bei den Grünen verlieren wird – der von Jeremy Alcoba wackelte ebenfalls. Während der Schweizer fortgeschrittene Gespräche mit dem Team Ten Kate Yamaha führt , mit den Niederländern gewann er die Weltmeisterschaft 2021 und 2022 sowie 27 Rennen, ist Alcobas Zukunft ungewiss.

Kawasaki 2027 mit zwei neuen Fahrern

Denn inzwischen ist klar, dass Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti – wie er bereits auf SPEEDWEEK.com anklingen ließ – 2027 mit zwei neuen Fahrern in der Supersport-WM antreten wird. Einen Favoriten hat der Italiener auch bereits. Damit das Wirklichkeit wird, müssen sich aber einige Dinge wie von ihm erhofft entwickeln.

An dieser Stelle müssen wir etwas ausholen. Kenan Sofuoglu managt nicht nur den dreifachen Superbike-Champion und jetzigen MotoGP-Piloten Toprak Razgatlioglu, sondern unter anderen auch die Öncü-Zwillinge Deniz und Can. Deniz startet diese Saison in der Moto2-WM für das Team Marc VDS. Nach dem Tod von Marc van der Straten deutet alles darauf hin, dass in der Moto2 nach dieser Saison zugesperrt und das Hauptaugenmerkt auf die Superbike-WM gelegt wird. Der Türke wollte das Team für 2027 ohnehin wechseln, denn er möchte wieder ein Kalex-Chassis fahren – Marc VDS setzt Rahmen von Boscoscuro ein. Solche Motorräder sind aber kaum noch verfügbar, Stand heute müsste er dafür bei Gresini oder RW Racing unterschreiben.

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Manager Kenan Sofuoglu (li.) mit Deniz Öncü Foto: gold & goose Manager Kenan Sofuoglu (li.) mit Deniz Öncü © gold & goose

Ergibt sich das nicht, will Kenan Sofuoglu Deniz Öncü in die Supersport-WM transferieren, in der dessen Bruder Can aktuell den dritten WM-Rang belegt und für Ten Kate Yamaha startet. Jetzt wird es komplex: Can Öncü besitzt einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Yamaha, das Verhältnis zwischen ihm und der Teamführung von Ten Kate ist aber nicht reine Harmonie. Und Kawasaki-Teamchef Puccetti hätte den 23-Jährigen liebend gerne zurück, er arbeitete bereits von 2020 bis 2024 mit ihm. Anschließend brachte Sofuoglu Can zu Yamaha, für die Blauen wurde er 2025 im Team Evan Bros Vizeweltmeister.

Die Idee von Kenan Sofuoglu: Sollte er für Deniz keine Kalex in der Moto2 finden, würde er ihn bei Yamaha in der Supersport-WM unterbringen – und im gleichen Atemzug Can zu Kawasaki transferieren. Bei Yamaha wurde ihm diesbezüglich bereits Entgegenkommen signalisiert.

Kawasaki holte zehn Jahre keinen Titel

Kawasaki konnte in der Supersport-Klasse in der Vergangenheit grandiose Erfolge feiern, mit Andrew Pitt (2001) und Kenan Sofuoglu (2012, 2015, 2016) wurden vier Weltmeisterschaften gewonnen. Im Gegensatz zu allen anderen Herstellern, mit der Ausnahme Honda, setzt Kawasaki weiterhin auf einen Vierzylindermotor, lediglich der Hubraum wurde über die Jahre von 600 auf 636 ccm leicht erhöht. Experten fragen sich, ob dieses Konzept noch zeitgemäß ist gegen die Konkurrenz mit hubraumstärkeren Aggregaten unter Next-Generation-Regeln.

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