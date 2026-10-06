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Fermin Aldeguer (9.) nach Motegi: «Wir haben viele Fehler gemacht»

Von Startplatz 18 kämpfte sich Gresini-Pilot Fermin Aldeguer beim MotoGP-Rennen in Motegi auf Rang 9 vor. Das Renntempo am Sonntag war gut, doch die Fehler vor dem Grand Prix hatten Folgen.

MotoGP

Fermin Aldeguer zeigte eine beachtliche Aufholjagd
Fermin Aldeguer zeigte eine beachtliche Aufholjagd
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer zeigte eine beachtliche Aufholjagd
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Ein versöhnlicher Sonntag rettete Fermin Aldeguer zumindest einen Teil seines schwierigen MotoGP-Wochenendes in Japan. Der Spanier beendete den Grand Prix in Motegi als Neunter und verlor 23,5 Sekunden auf Sieger Marc Marquez. Hinter den beiden Werkspiloten war er damit der drittbeste Ducati-Pilot.

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Für ein besseres Ergebnis hatte sich Aldeguer die Ausgangslage bereits vor den Rennen erschwert. Fehler im Zeittraining und im Qualifying führten dazu, dass er nur von Startplatz 18 losfahren konnte. Im Sprint arbeitete er sich auf Rang 10 vor, verpasste die Punkteränge aber knapp. Erst im Grand Prix gelang ihm der Sprung in die Top-9.

Versöhnlicher Motegi-Abschluss nach holprigem Beginn

«Das Rennen lief besser als der Rest des Wochenendes. Wir wussten, dass wir im Zeittraining und im Qualifying Fehler gemacht haben. Von Startplatz 18 aus ist es schwierig, wieder nach vorne zu kommen. Wir haben das Rennen auf Platz 9 beendet», erklärte der Gresini-Pilot.

Im Artikel erwähnt

Bei der Einordnung seines Ergebnisses unterschied Aldeguer zwischen der Spitzengruppe und den Fahrern dahinter. An das Tempo der ersten vier kam er nicht heran. Im Kampf um die folgenden Positionen sah er sich hingegen konkurrenzfähig. «Das Renntempo der Top-4 war deutlich höher als unseres. Doch ab Platz 5 waren die Fahrer ähnlich schnell wie ich. Und das ist eine gute Nachricht für mich.»

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Damit fiel seine Bilanz etwas positiver aus, als es der beträchtliche Rückstand auf Marquez zunächst vermuten ließ. Zugleich machte Aldeguer deutlich, dass sein Wochenende durch eigene Fehler beeinträchtigt worden war. «Unterm Strich war es ein schwieriges Wochenende, an dem wir viele Fehler gemacht haben. Es war schwierig, gute Rundenzeiten zu fahren. Mit mehr Runden und dem härteren Hinterreifen fühlte ich mich wohler.»

Mit positivem Gefühl nach Mandalika

Die zusätzliche Fahrzeit und die Reifenwahl halfen ihm, am Sonntag ein besseres Gefühl für seine Ducati zu entwickeln. Diesen Fortschritt nimmt er mit zum nächsten Grand Prix, der bereits am kommenden Wochenende in Indonesien stattfindet. «Wir haben das Rennen dennoch mit einem guten Gefühl im Hinblick auf Mandalika abgeschlossen. Dort haben wir gute Erinnerungen.»

Mit Mandalika und anschließend Phillip Island folgen zwei Strecken, auf denen Aldeguer stark einzuschätzen ist. Der bessere Abschluss in Motegi kommt ihm deshalb gelegen. Seine Motivation für die nächsten Aufgaben wäre allerdings auch nach einem enttäuschenden Sonntag ungebrochen gewesen.

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«Es hilft natürlich, dass wir in Motegi mit einem besseren Gefühl aufhörten, als wir anfingen. Dennoch wäre ich das Wochenende in Mandalika genauso motiviert angegangen, auch wenn es in Motegi nicht so gut geendet hätte.»

Willkommen zum Rennen in Motegi
Willkommen zum Rennen in Motegi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin und Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Ogura und Fernández
Ogura und Fernández
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
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Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in Motegi
© Gold & Goose

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Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
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01

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

24

41:31,467

1:43,291

37

02

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

24

+1,363

1:43,328

27

03

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

24

+2,252

1:43,276

20

04

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

24

+2,330

1:43,041

19

05

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

24

+14,815

1:43,628

13

06

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

24

+15,210

1:43,638

15

07

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

24

+16,928

1:43,789

9

08

63

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

24

+20,333

1:43,806

8

09

54

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

24

+23,545

1:43,829

7

10

10

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Luca Marini

Honda HRC Castrol

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