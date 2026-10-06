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Vorletztes Superbike-Wochenende 2026: Was man über Estoril wissen muss

Die letzten zwei Meetings der Superbike-WM 2026 finden in unmittelbarer Folge statt. Den Anfang macht der Circuito do Estoril am Wochenende – es ist das Heimrennen von BMW-Star Miguel Oliveira.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Der Circuito do Estoril erwartet die Superbike-WM 2026
Der Circuito do Estoril erwartet die Superbike-WM 2026
Foto: Gold & Goose
Der Circuito do Estoril erwartet die Superbike-WM 2026
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Im Zuge der Coronapandemie feierte der Circuito do Estoril 2020 ein überraschendes und fulminantes Comeback in der Superbike-WM – zuvor gastierte die seriennahe Weltmeisterschaft nur 1988 und 1993 auf der bei Lissabon gelegenen Piste. Die Rennen beim Saisonfinale waren extrem spannend und umkämpft. Bis auf 2023 ist die Superbike-WM seitdem regelmäßig in Estoril.

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Zu Jahresbeginn gab es aber viele Spekulationen, ob das diesjährige vorletzte Saisonmeeting überhaupt stattfinden kann. Denn wegen baulicher Mängel und Anwohnerklagen wurde bereits die Tribüne A gesperrt und die normalerweise stattfindenden Track-Days wurden gestrichen. Im August haben aber unter anderem die Werksteams von BMW und der Honda Racing Corporation einen problemlosen Test in Estoril absolviert.

Hauptmerkmal der Rennstrecke sind deutliche Höhenunterschiede und eine fast einen Kilometer lange Gerade. Auf 4182 Metern (Breite 10–18 Meter) verteilen sich vier Links- und neun Rechtskurven. Überholmöglichkeiten bieten die lange Gerade sowie zwei enge Haarnadelkurven und eine anspruchsvolle Schikane.

Der zum Teil wellige Asphalt bietet ein mittleres Grip-Niveau. Ein stabiles Bike auf der Bremse sowie ein gutes Handling sind Grundvoraussetzungen für schnelle Rundenzeiten. Der Vollgasanteil beträgt lediglich 22 Sekunden.

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Von den aktiven Piloten haben bisher nur die Ducati-Piloten Nicolò Bulega (2) und Álvaro Bautista (1) Rennen auf der portugiesischen Piste gewonnen. Die meisten Siege fuhr Toprak Razgatlioglu ein, der zwei Rennen mit Yamaha und vier mit BMW gewinnen konnte.

TV-Programm

In diese Fußstapfen würde am kommenden Wochenende gerne Miguel Oliveira treten. Der 31-Jährige aus Almada ist der einzige Portugiese in der Top-Kategorie. Der Veranstalter rechnet wegen Oliveira mit einem deutlich größeren Zuschaueransturm als in den vergangenen Jahren, so wie es schon in Portimão der Fall war. Das Wetter scheint mitzuspielen: Für das gesamte Wochenende sind angenehme Temperaturen und Sonnenschein vorhergesagt.

In der Supersport-Kategorie sehen wir mit Goncalo Capote (19/Yamaha) einen Landsmann des BMW-Werkspiloten als Gaststarter.

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