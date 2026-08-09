Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. Motocross

  6. /

  7. News

Werbung

Jeffrey Herlings und Sacha Coenen gewinnen Keiheuvel International

Mit souveränen Siegen in beiden Läufen gewann der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings das Keiheuvel International im Sand von Balen. Sacha Coenen (KTM) gewann beide Läufe der MX2.

Motocross

Jeffrey Herlings gewann das Keiheuvel International
Jeffrey Herlings gewann das Keiheuvel International
Foto: Honda
Jeffrey Herlings gewann das Keiheuvel International
© Honda

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das freie Grand-Prix-Wochenende nutzten mehrere WM-Protagonisten, um im Sand von Balen am Keiheuvel International teilzunehmen. Der niederländische HRC-Werksfahrer und MXGP-WM-Leader Jeffrey Herlings dominierte beide Läufe und gewann souverän. Den ersten Lauf gewann 'The Bullet' mit einem Vorsprung von 44 Sekunden vor seinem Landsmann Kay de Wolf (Husqvarna), Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo und Glenn Coldenhoff (Yamaha). Den zweiten Lauf gewann Herlings erneut souverän mit 21 Sekunden Vorsprung. Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass kehrte nach seiner in England zugezogenen Gehirnerschütterung in den Wettbewerb zurück und beendete den zweiten Lauf auf Platz 5.

Werbung

Werbung

Keiheuvel International, MX1:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1, 50 Punkte

  2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-2, 44, (-6)

  3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 4-6, 33, (-17)

  4. Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 7-4, 32, (-18)

  5. Isaac Gifting (S), Yamaha, 10-3, 31, (-19)

  6. Andrea Adamo (I), KTM, 3-10, 31, (-19)

  7. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 11-5, 26, (-24)

  8. Brent van Doninck (B), Honda, 9-9, 24, (-26)

  9. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-12, 24, (-26)

  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 12-7, 23, (-27)

  11. Jago Geerts (B), Beta, 8-11, 23, (-27)

  12. Cyril Genot (B), Honda, 13-8, 21, (-29)

  13. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 5-DNF, 16, (-34)

Antonio Cairoli überzeugte mit der 250er-Ducati
Antonio Cairoli überzeugte mit der 250er-Ducati
Foto: Ducati
Antonio Cairoli überzeugte mit der 250er-Ducati
© Ducati

Im Artikel erwähnt

MX2: Sacha Coenen dominiert

Trotz seines vor weniger als 4 Wochen operierten Schlüsselbeins startete Lokalmatador und Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen beim Rennen seines Heimatclubs und gewann beide Läufe. Das erste Rennen gewann er mit einem Vorsprung von 7,4 Sekunden vor Yamaha-Werksfahrer Janis Reisulis. Im zweiten Lauf hatte Sacha am Ende einen Vorsprung von 3,5 Sekunden gegenüber Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts, der mit einem 3-2-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang stand.

Werbung

Werbung

Cairoli zweimal Vierter mit der 250er

Antonio Cairoli beendete seinen Gastauftritt mit der Ducati Desmo250 MX zweimal auf einem erstaunlichen 4. Rang. Im zweiten Lauf hatte der Sizilianer nur 11 Sekunden Rückstand zur Spitze.

Keiheuvel International, MX2:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 1-1, 50 Punkte

  2. Liam Everts (B), Husqvarna, 3-2, 42, (-8)

  3. Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, 2-3, 42, (-8)

  4. Antonio Cairoli (I), Ducati, 4-4, 36, (-14)

  5. Jarne Bervoets (B), Yamaha, 6-5, 31, (-19)

  6. Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 5-6, 31, (-19)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Motocross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM