Jeffrey Herlings und Sacha Coenen gewinnen Keiheuvel International
Mit souveränen Siegen in beiden Läufen gewann der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings das Keiheuvel International im Sand von Balen. Sacha Coenen (KTM) gewann beide Läufe der MX2.
Das freie Grand-Prix-Wochenende nutzten mehrere WM-Protagonisten, um im Sand von Balen am Keiheuvel International teilzunehmen. Der niederländische HRC-Werksfahrer und MXGP-WM-Leader Jeffrey Herlings dominierte beide Läufe und gewann souverän. Den ersten Lauf gewann 'The Bullet' mit einem Vorsprung von 44 Sekunden vor seinem Landsmann Kay de Wolf (Husqvarna), Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo und Glenn Coldenhoff (Yamaha). Den zweiten Lauf gewann Herlings erneut souverän mit 21 Sekunden Vorsprung. Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass kehrte nach seiner in England zugezogenen Gehirnerschütterung in den Wettbewerb zurück und beendete den zweiten Lauf auf Platz 5.
Keiheuvel International, MX1:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1, 50 Punkte
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-2, 44, (-6)
Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 4-6, 33, (-17)
Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 7-4, 32, (-18)
Isaac Gifting (S), Yamaha, 10-3, 31, (-19)
Andrea Adamo (I), KTM, 3-10, 31, (-19)
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 11-5, 26, (-24)
Brent van Doninck (B), Honda, 9-9, 24, (-26)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-12, 24, (-26)
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 12-7, 23, (-27)
Jago Geerts (B), Beta, 8-11, 23, (-27)
Cyril Genot (B), Honda, 13-8, 21, (-29)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 5-DNF, 16, (-34)
MX2: Sacha Coenen dominiert
Trotz seines vor weniger als 4 Wochen operierten Schlüsselbeins startete Lokalmatador und Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen beim Rennen seines Heimatclubs und gewann beide Läufe. Das erste Rennen gewann er mit einem Vorsprung von 7,4 Sekunden vor Yamaha-Werksfahrer Janis Reisulis. Im zweiten Lauf hatte Sacha am Ende einen Vorsprung von 3,5 Sekunden gegenüber Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts, der mit einem 3-2-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang stand.
Cairoli zweimal Vierter mit der 250er
Antonio Cairoli beendete seinen Gastauftritt mit der Ducati Desmo250 MX zweimal auf einem erstaunlichen 4. Rang. Im zweiten Lauf hatte der Sizilianer nur 11 Sekunden Rückstand zur Spitze.
Keiheuvel International, MX2:
Sacha Coenen (B), KTM, 1-1, 50 Punkte
Liam Everts (B), Husqvarna, 3-2, 42, (-8)
Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, 2-3, 42, (-8)
Antonio Cairoli (I), Ducati, 4-4, 36, (-14)
Jarne Bervoets (B), Yamaha, 6-5, 31, (-19)
Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 5-6, 31, (-19)
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