MXoN 2026 in Ernée: Deutsches Team ohne Ken Roczen und Simon Längenfelder

Mit US-Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) und MX2-Weltmeister Simon Längenfelder (KTM) hätte das deutsche Team am 4. Oktober in Ernée beim Motocross der Nationen gute Karten gehabt, aber beide Fahrer stehen in diesem Jahr nicht zur Verfügung. Ken Roczen hat 'vertragliche Verpflichtungen' in den USA, so heißt es im offiziellen Statement. Der Thüringer wird am 7. November bei den AUS-X in Australien starten. Simon Längenfelder muss sich auf Anraten seiner Ärzte nach Ende der WM-Saison sofort operieren lassen.

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DMSB-Team mit Koch, Spies und Kees

Das DMSB-Team wird deshalb in der Besetzung Tom Koch, Maximilian Spies und Valentin Kees zum prestigeträchtigsten Rennen der Saison antreten. Tom Koch und Maximilian Spies haben bereits MXoN-Erfahrung. Für MX2-Pilot Valentin Kees wird es der erste MXoN-Einsatz werden.

Statement der Teammanager

«Wir sehen dieses Team als Chance für die Zukunft», erklärten die beiden Teammanager Marcel Dornhöfer und Karsten Schneider. «Wir sind zuversichtlich, dass wir einen starken Kampf mit Tom, Maximilian und Valentin führen können. Natürlich fehlt uns im Vergleich zu den Vorjahren von Anfang an eine gewisse Superstar-Präsenz, aber wir haben auch aus der Erfahrung früherer Rennen gelernt, dass ein Team ohne Weltmeistertitel beim MXoN ein sehr gutes Teamergebnis erzielen kann. Valentin wird in der MX2-Kategorie antreten. Wir werden bald die strategische Entscheidung bezüglich Tom und Maximilian treffen.»