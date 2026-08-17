Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Michelin-Vorbereitung für 2027 in der finalen Phase: SBK-Test in Cremona

Die Testfahrten für die Superbike-WM 2027 beginnen unmittelbar nach dem diesjährigen Saisonfinale in Jerez. Der neue Reifenausrüster Michelin möchte zuvor noch einmal die Meinung der Piloten einholen.

Superbike WM

Michelin lädt zum Reifentest nach Cremona
Michelin lädt zum Reifentest nach Cremona
Foto: Gold & Goose
Michelin lädt zum Reifentest nach Cremona
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Die Zeit von Pirelli als Reifenmonopolist der seriennahen Weltmeisterschaft läuft bald ab. Nur noch vier Meetings der Superbike-WM 2026 stehen aus, dann übernimmt Michelin. Tatsächlich beginnt der Job der Franzosen offiziell bereits beim ersten Vorbereitungstest, der unmittelbar nach dem Saisonfinale am 22. und 23. Oktober in Jerez stattfinden wird.

Werbung

Werbung

Die Superbike-Piloten hatten bereits mehrere Gelegenheiten, um einen Eindruck von den Michelin-Reifen zu gewinnen. Beim Test im MotorLand Aragón im Juni waren die Zeiten bereits konkurrenzfähig. So fuhr Ducati-Werkspilot Iker Lecuona am ersten Testtag in 1:49,387 min die schnellste Runde – seine beste Rennrunde am Wochenende war eine 1:49,015 min im ersten Lauf.

Mit dem nahenden Saisonende laufen die Vorbereitungen der Spezialisten aus Clermont-Ferrand auf Hochtouren. Und es wird einen weiteren Test geben, dieses Mal auf dem Cremona Circuit. Wenn die Superbike-Asse am 9. und 10. September auf die Strecke fahren, werden sie höchstwahrscheinlich die endgültige Version der Michelin-Reifen ausprobieren.

Michelin-Test nur zwei Wochen vor dem Rennwochenende mit Pirelli

Unglücklich für die Teams und Fahrer: Vom 25. bis 27. September findet auf derselben Piste das zehnte Saisonmeeting statt, das sie jedoch noch mit Pirelli bestreiten müssen.

Werbung

Werbung

Anders als Pirelli wird Michelin keine speziellen Reifen für das Qualifying anbieten. Der italienische Hersteller war über die Jahre zwar ebenfalls ein wenig von dieser Strategie abgerückt und bot mit dem SCQ-Reifen eine Option an, die für die Superpole und das Superpole-Race über 10 Runden verwendbar war. Michelin wird Rennreifen in verschiedenen Härtegraden anbieten.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

491

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

358

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

211

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

182

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

177

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

153

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

145

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

110

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

107

10

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

106

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM