Michelin-Vorbereitung für 2027 in der finalen Phase: SBK-Test in Cremona

Die Zeit von Pirelli als Reifenmonopolist der seriennahen Weltmeisterschaft läuft bald ab. Nur noch vier Meetings der Superbike-WM 2026 stehen aus, dann übernimmt Michelin. Tatsächlich beginnt der Job der Franzosen offiziell bereits beim ersten Vorbereitungstest, der unmittelbar nach dem Saisonfinale am 22. und 23. Oktober in Jerez stattfinden wird.

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Die Superbike-Piloten hatten bereits mehrere Gelegenheiten, um einen Eindruck von den Michelin-Reifen zu gewinnen. Beim Test im MotorLand Aragón im Juni waren die Zeiten bereits konkurrenzfähig. So fuhr Ducati-Werkspilot Iker Lecuona am ersten Testtag in 1:49,387 min die schnellste Runde – seine beste Rennrunde am Wochenende war eine 1:49,015 min im ersten Lauf.

Mit dem nahenden Saisonende laufen die Vorbereitungen der Spezialisten aus Clermont-Ferrand auf Hochtouren. Und es wird einen weiteren Test geben, dieses Mal auf dem Cremona Circuit. Wenn die Superbike-Asse am 9. und 10. September auf die Strecke fahren, werden sie höchstwahrscheinlich die endgültige Version der Michelin-Reifen ausprobieren.

Michelin-Test nur zwei Wochen vor dem Rennwochenende mit Pirelli

Unglücklich für die Teams und Fahrer: Vom 25. bis 27. September findet auf derselben Piste das zehnte Saisonmeeting statt, das sie jedoch noch mit Pirelli bestreiten müssen.

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Anders als Pirelli wird Michelin keine speziellen Reifen für das Qualifying anbieten. Der italienische Hersteller war über die Jahre zwar ebenfalls ein wenig von dieser Strategie abgerückt und bot mit dem SCQ-Reifen eine Option an, die für die Superpole und das Superpole-Race über 10 Runden verwendbar war. Michelin wird Rennreifen in verschiedenen Härtegraden anbieten.