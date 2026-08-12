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Jaroslav-Falta-Memorial in Kostelec: Ein Treffen der Motocross-Legenden

Beim 4. Falta Memorial auf der Dukla-Strecke in Kostelec trafen sich Cross-Legenden der 1970er- und 80er-Jahre, um Jaroslav Falta zu ehren. Ehrengast war der vierfache Weltmeister Harry Everts.

Motocross

In Kostelec fand die 4. Auflage des Falta-Memorials statt
In Kostelec fand die 4. Auflage des Falta-Memorials statt
Foto: Thoralf Abgarjan
In Kostelec fand die 4. Auflage des Falta-Memorials statt
© Thoralf Abgarjan

Im Artikel erwähnt

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Mehr als vier Jahrzehnte nach ihren gemeinsamen WM-Duellen begegneten sich in Kostelec bei Prag zahlreiche Größen des internationalen Motocross-Sports wieder. Der vierfache Weltmeister Harry Everts war eigens aus Belgien angereist, um gemeinsam mit ehemaligen Weggefährten den 2022 verstorbenen Jaroslav Falta zu ehren.

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Zu den emotionalsten Momenten der Veranstaltung gehörte das Wiedersehen von Everts mit Zdeněk Velký. Der frühere CZ-Werksfahrer gehörte Mitte der 1970er-Jahre zu den stärksten Fahrern der 250er-Weltmeisterschaft und beendete die Saison 1975 als bester CZ-Pilot auf Rang sechs. Im selben Jahr gewann Velký die Grands Prix von Deutschland in Beuern und Schweden in Barkarby jeweils mit einem 2-1-Ergebnis. Nach mehr als 40 Jahren standen sich die beiden Rivalen nun erstmals wieder gegenüber – die Freude war beiden deutlich anzusehen. Die bewegenden Bilder dieses Treffens zeigt das Video unter diesem Artikel.

Harry Everts und Martina Faltova
Harry Everts und Martina Faltova
Foto: Thoralf Abgarjan
Harry Everts und Martina Faltova
© Thoralf Abgarjan

Im Artikel erwähnt

Was Harry Everts mit Jaroslav Falta verbindet

Zwischen Harry Everts und Jaroslav Falta besteht eine besondere Verbindung. Beide waren Teil einer der umstrittensten Geschichten der Motocross-WM. Beim Saisonfinale 1974 in Wohlen gewann Everts beide Läufe, während Falta nach dem Rennen wegen eines angeblichen Frühstarts mit einer Zeitstrafe belegt wurde. Dadurch verlor der Tscheche seinen bereits sicher geglaubten Weltmeistertitel am Grünen Tisch. Harry Everts beendete die Saison als Dritter der 250er-Weltmeisterschaft. Auch Zdeněk Velký stand damals in Wohlen am Start und fuhr in die Top-10. Die ausführliche Geschichte des bis heute umstrittenen WM-Finales haben wir bereits in einem separaten Artikel beleuchtet.

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Renn-Action in Kostelec
Renn-Action in Kostelec
Foto: Thoralf Abgarjan
Renn-Action in Kostelec
© Thoralf Abgarjan

Harry Everts: «Wir sind großartige Rennen gegeneinander gefahren»

Bis heute blickt Harry Everts mit großer Wertschätzung auf seine tschechischen Konkurrenten zurück. Bei der Gedenkzeremonie erinnerte sich der Belgier an die gemeinsamen Jahre in der Weltmeisterschaft:

Die Replika von Jaroslav Falta
Die Replika von Jaroslav Falta
Foto: Thoralf Abgarjan
Die Replika von Jaroslav Falta
© Thoralf Abgarjan
Jawa und CZ haben eine treue Fangemeinde
Jawa und CZ haben eine treue Fangemeinde
Foto: Thoralf Abgarjan
Jawa und CZ haben eine treue Fangemeinde
© Thoralf Abgarjan

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Trophäen beim 4. Falta-Memorial in Kostelec
Trophäen beim 4. Falta-Memorial in Kostelec
Foto: Thoralf Abgarjan
Trophäen beim 4. Falta-Memorial in Kostelec
© Thoralf Abgarjan

«Wir sind zusammen sehr gute Rennen gefahren. Ich bin gegen Falta, Velký, Churavý, Baborovský und Halm angetreten. Jaroslav war ein ganz ruhiger Mensch. Wir konnten zwar nicht viel miteinander sprechen, aber sobald das Startgatter fiel, war er ein unglaublich harter Gegner – und genau das machte unseren Sport aus.»

Mehr als ein Classic-Rennen

Das Falta-Memorial ist längst weit mehr als eine Veranstaltung für historische Motorräder. In Kostelec wurde deutlich, wie eng die Motocross-Familie bis heute miteinander verbunden ist. Alte Freundschaften wurden gepflegt, Erinnerungen ausgetauscht und gemeinsam einer großen Persönlichkeit des Sports gedacht.

SPEEDWEEK.com wird in den kommenden Tagen weitere Gespräche und Reportagen veröffentlichen – unter anderem mit Petr Kovář, Josef Chára, dem international geschätzten CZ-Experten und ehemaligen Dukla-Piloten Jiří Starec sowie mit Zdeněk Hazdra, der die herausragende Bedeutung des Orion-Teams für den tschechischen Motocross-Sport erläuterte.

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Evo Classics in Kostelec
Evo Classics in Kostelec
Foto: Thoralf Abgarjan
Evo Classics in Kostelec
© Thoralf Abgarjan

Classic trifft Moderne

Natürlich standen in Kostelec auch die historischen Maschinen im Mittelpunkt. Gleichzeitig präsentierte sich die Veranstaltung als lebendiges Motocross-Festival. Neben den Nachwuchsfahrern der 85-cm³-Klasse gingen die Teilnehmer der tschechischen Open-Klasse an den Start. Für einen spektakulären Höhepunkt sorgte Freestyle-Star Petr Pilat mit seiner beeindruckenden Show.

Backflip von Petr Pilat
Backflip von Petr Pilat
Foto: Thoralf Abgarjan
Backflip von Petr Pilat
© Thoralf Abgarjan
Show der Freestyle-Academy von Petr Pilat
Show der Freestyle-Academy von Petr Pilat
Foto: Thoralf Abgarjan
Show der Freestyle-Academy von Petr Pilat
© Thoralf Abgarjan

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Freestyle-Show von Petr Pilat
Freestyle-Show von Petr Pilat
Foto: Thoralf Abgarjan
Freestyle-Show von Petr Pilat
© Thoralf Abgarjan

Mit dabei waren auch Ludmila Falta, die Witwe von Jaroslav Falta, sowie die beiden Kinder Martina und Jaroslav jr., die das Memorial gemeinsam mit ihrem Team organisiert hatten.

Action in Kostelec
Action in Kostelec
Foto: Thoralf Abgarjan
Action in Kostelec
© Thoralf Abgarjan

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