Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Neu im Talkessel: Dragon's Back wie im Supercross, der Rücken des Drachens

In diesem Jahr erhielt der Talkessel einen neuen und weicheren Boden. Neu ist der Bereich 'Dragon's Back', eine aus dem Supercross bekannte Sprungkombination, die verschiedene Optionen bietet.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Dragon's Back im Talkessel
Dragon's Back im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Dragon's Back im Talkessel
© Thoralf Abgarjan

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Die Naturstrecke im Talkessel hat in diesem Jahr einige Neuerungen erhalten. Auffällig ist der Bodenbelag, der wesentlich heller geworden ist. Die Strecke galt früher als knüppelhart. Der Schwarzboden verfestigte sich im Sommer oftmals wie Beton. Das historische Bild zeigt, dass Streckenbelag früher auch wesentlich dunkler war als heute. Der neue Boden soll die Feuchtigkeit besser halten und die Staubentwicklung verhindern.

Werbung

Werbung

Dragon's Back aus der Perspektive der Fahrer
Dragon's Back aus der Perspektive der Fahrer
Foto: Thoralf Abgarjan
Dragon's Back aus der Perspektive der Fahrer
© Thoralf Abgarjan

Dragon's Back - der Rücken des Drachens

Einige Streckenteile wurden umgestaltet. Auffällig ist der Sprung nach der Linkskehre hinter dem Zielhügel. Der Sprung befindet sich direkt gegenüber dem Hang der Nationen. Der Hügel war bis 2025 als Table gestaltet, den die Fahrer üblicherweise mit der Seat-Bounce-Technik übersprungen haben. Dazu wird die Vorspannung des Fahrwerks beim Einfedern genutzt, um durch das Rebound des Fahrwerks den Table komplett mit einem Satz zu überspringen. Dieser Sprung wurde in diesem Jahr durch ein 'Dragon's Back' ersetzt. Das ist ein Streckenteil über 3 Bodenwellen bergauf ('step up') und 3 Wellen bergab ('step down'). 'Dragon's Backs' kommen aus dem Supercross-Bereich und sind im Motocross eher selten. Hier kommt es auf die Sprungkombination an: Ob eine 3-2-1-Kombination möglich ist, werden wir am Renntag sehen. Die normale (und einfachere) Kombination wäre 2-2-2. Wer genügend Schwung aus der Linkskurve mitnimmt, könnte aber auch 3-2-1 springen.

Empfehlungen

Der Farbton der Strecke ist durch den neuen Belag heller geworden
Der Farbton der Strecke ist durch den neuen Belag heller geworden
Foto: Thoralf Abgarjan
Der Farbton der Strecke ist durch den neuen Belag heller geworden
© Thoralf Abgarjan

Werbung

Werbung

Das Bild aus den 1980er Jahren zeigt, dass der Hartboden viel dunkler ist.
Das Bild aus den 1980er Jahren zeigt, dass der Hartboden viel dunkler ist.
Foto: Thoralf Abgarjan
Das Bild aus den 1980er Jahren zeigt, dass der Hartboden viel dunkler ist.
© Thoralf Abgarjan

Splitlane im Infield ersetzt

Die Splitlane im Infield des Talkessels wurde in diesem Jahr als normaler Hügel ohne unterschiedliche Linien umgeschoben. Die Kehren im Infield der Strecke wurden mit hohen Anliegern überhöht, sodass dort höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich sind.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

286

2

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

284

3

Romain Fabvre

Romain Febvre

231

4

Tim Gajser

Tim Gajser

223

5

Tom Vialle

Tom Vialle

219

6

Maxime Renaux

Maxime Renaux

218

7

Kay De Wolf

Kay de Wolf

187

8

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

177

9

Andrea Adamo

Andrea Adamo

171

10

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

126

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  • Vergangen

    MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    MXGP of France

    Circuit International Georges Filhol, Frankreich
    23.–24.05.2026
    Zum Event
  • Der MXGP in Losail ist Vergangenheit

    Live

    Liqui Moly MXGP of Germany

    Teutschenthal, Deutschland
    30.–31.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    MXGP of Latvia

    Motocenter Zelta Zirgs, Lettland
    06.–07.06.2026
    Zum Event

  • MXGP of Italy

    Circuito Miravalle, Italien
    20.–21.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    MXGP of France

    Circuit International Georges Filhol, Frankreich
    23.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Der MXGP in Losail ist Vergangenheit

    Live

    Liqui Moly MXGP of Germany

    Teutschenthal, Deutschland
    30.–31.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    MXGP of Latvia

    Motocenter Zelta Zirgs, Lettland
    06.–07.06.2026
    Zum Event

  5. MXGP of Italy

    Circuito Miravalle, Italien
    20.–21.06.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien