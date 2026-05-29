Neu im Talkessel: Dragon's Back wie im Supercross, der Rücken des Drachens

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Deutschland-Grand-Prix: Romain Febvre (Kawasaki) startet von Pole
In diesem Jahr erhielt der Talkessel einen neuen und weicheren Boden. Neu ist der Bereich 'Dragon's Back', eine aus dem Supercross bekannte Sprungkombination, die verschiedene Optionen bietet.
Die Naturstrecke im Talkessel hat in diesem Jahr einige Neuerungen erhalten. Auffällig ist der Bodenbelag, der wesentlich heller geworden ist. Die Strecke galt früher als knüppelhart. Der Schwarzboden verfestigte sich im Sommer oftmals wie Beton. Das historische Bild zeigt, dass Streckenbelag früher auch wesentlich dunkler war als heute. Der neue Boden soll die Feuchtigkeit besser halten und die Staubentwicklung verhindern.
Einige Streckenteile wurden umgestaltet. Auffällig ist der Sprung nach der Linkskehre hinter dem Zielhügel. Der Sprung befindet sich direkt gegenüber dem Hang der Nationen. Der Hügel war bis 2025 als Table gestaltet, den die Fahrer üblicherweise mit der Seat-Bounce-Technik übersprungen haben. Dazu wird die Vorspannung des Fahrwerks beim Einfedern genutzt, um durch das Rebound des Fahrwerks den Table komplett mit einem Satz zu überspringen. Dieser Sprung wurde in diesem Jahr durch ein 'Dragon's Back' ersetzt. Das ist ein Streckenteil über 3 Bodenwellen bergauf ('step up') und 3 Wellen bergab ('step down'). 'Dragon's Backs' kommen aus dem Supercross-Bereich und sind im Motocross eher selten. Hier kommt es auf die Sprungkombination an: Ob eine 3-2-1-Kombination möglich ist, werden wir am Renntag sehen. Die normale (und einfachere) Kombination wäre 2-2-2. Wer genügend Schwung aus der Linkskurve mitnimmt, könnte aber auch 3-2-1 springen.
Die Splitlane im Infield des Talkessels wurde in diesem Jahr als normaler Hügel ohne unterschiedliche Linien umgeschoben. Die Kehren im Infield der Strecke wurden mit hohen Anliegern überhöht, sodass dort höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich sind.
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