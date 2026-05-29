Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Seltene Ehre für Oscar Piastri: F1-Star ist Namensgeber für Urzeit-Wespe

Eine Urzeit-Wespenart hat einen für Formel-1-Fans bekannt klingenden Namen bekommen: Gwesped piastrii. Der Namensgeber Corentin Jouault ehrt damit die Erfolge des McLaren-Stars Oscar Piastri.

Formel 1

Oscar Piastri, Formel-1-Pilot und Namensgeber für eine Urzeit-Wespe
Oscar Piastri, Formel-1-Pilot und Namensgeber für eine Urzeit-Wespe
Foto: Moy / XPB Images
Oscar Piastri, Formel-1-Pilot und Namensgeber für eine Urzeit-Wespe
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Corentin Jouault von der Oxford Universität, Di-Ying Huang vom Nanjing Institut für Geologie und Paläontologie und Celso O. Azevedo von der Universidade Federal do Espírito Santo haben ein in Myanmar gefundenes Fossil einer bisher unbekannte Urzeit-Wespe untersucht, das in einem Bernstein eingeschlossen ist, dessen Farbe an den Papaya-Look von McLaren erinnert.

Werbung

Werbung

Dies ist mit ein Grund, warum bei der Frage, wie die knapp 98 Millionen Jahre alte Wespenart aus der Kreidezeit heissen soll, ein Formel-1-inspirierter Name gewählt wurde. Denn die Namenswahl von Jouault fiel auf Gwesped piastrii, womit der Forscher seine Vorliebe für den australischen McLaren-Star zum Ausdruck brachte.

Der Name «soll Oscar Piastris Erfolge in der Formel 1 ehren, und wurde auch gewählt, weil die Farbe des Bernsteins an das ikonische McLaren-Orange erinnert», heisst es in einem Artikel, der im Fachmagazin «Palaeoworld» erschienen ist.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Piastri reagierte in den sozialen Medien mit ein paar Wortspielen auf die Schlagzeilen, er sei ganz aus dem Häuschen betonte er, und liess es sich nicht nehmen, ein Wortspiel mit dem Ausdruck «buzzing» in seine Reaktion einzubauen, was sowohl mit «summen» als auch «ausflippen» übersetzt werden kann. Und er erklärte auf eine Reaktion seines Teams: «Ich habe von dem ganzen Wirbel in den Nachrichten gehört. Ich bin berühmt. Ich bin nun Teil der biologischen Geschichte.»

Werbung

Werbung

Der 25-Jährige erlebte in Montreal einen schwierigen Rennsonntag, der mit dem elften Platz enttäuschend endete. Bald darf er in Monte Carlo Wiedergutmachung leisten. Bevor er die Reise ins Fürstentum antritt, vertreibt sich der Rennfahrer aus Melbourne die Zeit mit einem Besuch bei der berühmt-berüchtigten Tourist Trophy auf der Isle of Man.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

131

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

88

3

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

75

4

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

72

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

58

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

48

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

43

8

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

20

9

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

18

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

16

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM