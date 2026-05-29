Deutschland-Grand-Prix am Freitag: Impressionen aus dem Talkessel

Am heutigen Freitag vor dem Deutschland-Grand-Prix fanden die technischen Abnahmen statt. Die Vorbereitungen und Aufbauarbeiten sind abgeschlossen. Der Kurs befindet sich in ausgezeichnetem Zustand.

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Strecke mit neuem Boden versehen

Der Veranstalter hat den Kurs im Vorfeld des Deutschland-Grands-Prix mit weicherem Boden aufgefüllt, was bei Serienpromoter Infront Moto Racing und Fahrern auf positive Resonanz stieß. Der Boden hat einen größeren Anteil an Sand und Lehm und neigt weniger zur Staubbildung, wovon sowohl die Fahrer als auch die Zuschauer an der Strecke profitieren dürften.

Tim Gajser trat zum Starttraining an

Nach seiner in Frankreich zugezogenen Knieverletzung war bis zuletzt ungewiss, ob der Slowene im Talkessel starten kann. Zum Starttraining erschien Tim und absolvierte auch mehrere Starttrainings. Somit können wir davon ausgehen, dass Tim Gajser zu den Rennen antreten kann.

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Deutsche Fahrer schon heute gefeiert

Bereits während des Starttrainings wurden die deutschen Fahrer mit den 'Fichtenmopeds' der Fans stimmungsvoll begrüßt. Bei jedem Start von Simon Längenfelder übertönten die modifizierten Kettensägen die Motorengeräusche der Fahrer im Talkessel.

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

WMX begeht 20-jähriges Jubiläum

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der WMX-Damen-WM wurde am Nachmittag eine Jubiläumsveranstaltung zelebriert, bei der FIM/CMS-Direktor Antonio Alia Portela die Bedeutung der WMX im Kontext der Motocross-WM herausstellte. Anwesend war auch die 'Grande Dame' des deutschen Motocross, Larissa Papenmeier, die in Teutschenthal zu ihrem 100. Grand Prix antreten wird. Außerdem erklärte Weltmeisterin Lotte van Drunen, dass sich Frauen-Motocross kontinuierlich wachsender Popularität erfreut. Im Talkessel findet der zweite Lauf der Damen-WM statt.

Überwiegend gute Wetteraussichten

Am heutigen Freitag war es im Talkessel bei wolkenlosem Himmel frühsommerlich warm und so soll es auch den gesamten Samstag über bleiben mit eventuell minimalen Regenfällen in der Nacht. Bei Temperaturen bis 25 Grad werden am Wochenende also perfekte Bedingungen erwartet. Am Sonntag könnte es nach dem Stand der Dinge am späten Nachmittag leichten Regen geben.