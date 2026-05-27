Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ticketpreise beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel von Teutschenthal

Wer für den Deutschland-Grand-Prix noch keine Tickets hat, kann diese noch im Online-Vorverkauf erwerben. Kurzentschlossene bekommen Tickets auch an der Tageskasse.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Am kommenden Wochenende wird im Talkessel der Deutschland-GP ausgetragen
Am kommenden Wochenende wird im Talkessel der Deutschland-GP ausgetragen
Foto: Thoralf Abgarjan
Am kommenden Wochenende wird im Talkessel der Deutschland-GP ausgetragen
© Thoralf Abgarjan

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Die Wetteraussichten für das Grand-Prix-Wochenende im Talkessel sind gut: Am Samstag ist Sonnenschein bei wolkenlosem Himmel bei Tageshöchstwerten von 26 Grad vorhergesagt. Am Sonntag soll es bewölkt und etwas kühler werden, bei niedriger Regenwahrscheinlichkeit. Tagsüber soll es nach den Prognosen trocken bleiben.

Werbung

Werbung

Online Vorverkauf empfohlen

Es ist aus mehreren Gründen empfehlenswert, die Tickets im Vorverkauf auf der Internetseite des Veranstalters zu erwerben. Für Kurzentschlossene gibt es dennoch eine Tageskarte, wo die Preise allerdings etwas höher als im Online-Vorverkauf sind.

Fahrerlagerzugang im Preis enthalten

Im Ticketpreis ist der Zugang zum Fahrerlager enthalten, was im internationalen Grand-Prix-Zirkus heute keine Selbstverständlichkeit ist. Kinder unter 6 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren werden Junior-Tickets zu familienfreundlichen Preisen angeboten.

Empfehlungen

Tagestickets Samstag *):

Werbung

Werbung

Tagesticket (ab 12 Jahre):

  • Vorverkauf 60 €

  • Tageskasse 70 €

Tagesticket Junior (6–11 Jahre):

  • Vorverkauf 30 €

  • Tageskasse 35 €

Tagestickets Sonntag:

Tagesticket ab 12 Jahre:

  • Vorverkauf 77 €

  • Tageskasse 85 €

Werbung

Werbung

Tagesticket Junior (6–11 Jahre):

  • Vorverkauf 35 €

  • Tageskasse 40 €

Wochenend-Ticket inkl. Fahrerlager (ab 12 Jahre):

  • Vorverkauf 88 €

  • Tageskasse 95 €

Wochenend-Ticket Junior inkl. Fahrerlager (6–11 Jahre):

  • Vorverkauf 40 €

  • Tageskasse 45 €

Tribüne:

Wochenend-Ticket Tribüne Nord, Mitte oder Süd Samstag/Sonntag:

Werbung

Werbung

  • Vorverkauf 115 €

  • Tageskasse ggf. kurzfristig verfügbar

VIP "LOUIS Business Club" Sonntag (nur Vorverkauf):

  • 280 €

VIP "LOUIS Business Club" Wochenende Samstag/Sonntag (nur Vorverkauf):

  • 390 €

Camping-Ticket-Preise:

gültig von Freitag 10:00 Uhr bis Montag 12:00 Uhr

Werbung

Werbung

1 Wohnmobil oder Wohnwagen-Gespann oder 1 Transporter (exkl. Personen):

  • Vorverkauf: 90 €

1 PKW + 1 Zelt (exkl. Personen):

  • Vorverkauf: 60 €

Camping-Ticket (1 Person, Fr. bis Mo.):

  • Vorverkauf: 10 €

Wohnmobil-Stellplatz (1 Wohnmobil/Campervan inkl. Personen):

  • Vorverkauf: 90 Euro

Werbung

Werbung

Party-Zelt Freitagabend:

  • Tageskasse: 18 €

Party-Zelt Samstagabend:

  • Tageskasse: 18 €

Party-Zelt Freitag- und Samstagabend:

  • Tageskasse: 28 €

*) Angaben ohne Gewähr

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

286

2

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

284

3

Romain Fabvre

Romain Febvre

231

4

Tim Gajser

Tim Gajser

223

5

Tom Vialle

Tom Vialle

219

6

Maxime Renaux

Maxime Renaux

218

7

Kay De Wolf

Kay de Wolf

187

8

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

177

9

Andrea Adamo

Andrea Adamo

171

10

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

126

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  • Vergangen

    MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    MXGP of France

    Circuit International Georges Filhol, Frankreich
    23.–24.05.2026
    Zum Event
  • Der MXGP in Losail ist Vergangenheit

    Live

    Liqui Moly MXGP of Germany

    Teutschenthal, Deutschland
    30.–31.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    MXGP of Latvia

    Motocenter Zelta Zirgs, Lettland
    06.–07.06.2026
    Zum Event

  • MXGP of Italy

    Circuito Miravalle, Italien
    20.–21.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    MXGP of France

    Circuit International Georges Filhol, Frankreich
    23.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Der MXGP in Losail ist Vergangenheit

    Live

    Liqui Moly MXGP of Germany

    Teutschenthal, Deutschland
    30.–31.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    MXGP of Latvia

    Motocenter Zelta Zirgs, Lettland
    06.–07.06.2026
    Zum Event

  5. MXGP of Italy

    Circuito Miravalle, Italien
    20.–21.06.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien