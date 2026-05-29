Rick Elzinga verlässt das Beta-Werksteam und wechselt zu Van Venrooy KTM

An diesen Anblick muss man sich erst einmal gewöhnen: Der Niederländer mit der Startnummer 4, Rick Elzinga, verlässt das Beta-Werksteam und wird schon beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel für das Team Van Venrooy KTM starten.

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Kündigung mit sofortiger Wirkung

Elzingas Engagement im Beta-Werksteam, das Anfang dieser Saison begann, wurde mit sofortiger Wirkung einvernehmlich beendet. Beide Seiten bedankten sich für die gemeinsame Arbeit. Die Entscheidung wurde in gegenseitigem Respekt getroffen, mit dem Ziel, jedem Beteiligten den bestmöglichen Weg für die Zukunft zu ermöglichen.

«Ich möchte Betamotor, Lapo Bianchi und dem gesamten MRT-Racing-Team aufrichtig für die Chance danken, die sie mir gegeben haben», erklärte Elzinga in seinem Statement. «Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Auch wenn die Ergebnisse nicht unseren Erwartungen entsprachen, gehe ich ohne Groll und mit großem Respekt für alle Beteiligten.»

Teamwechsel mitten in der Saison

«Auf der KTM fühle ich mich besser», erklärte Elzinga weiter. «Sie passt besser zu mir und ich fühle mich mit dem Motorrad als Einheit verbunden.» Elzinga ist allerdings auch als Fahrer bekannt, der stets Gründe parat hat, wenn es bei ihm gerade nicht so gut läuft. Ob dieser aktuelle Wechsel nun seine Karriere wirklich anschiebt, wird sich zeigen.

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Die KTM von Rick Elzinga Foto: Thoralf Abgarjan Die KTM von Rick Elzinga © Thoralf Abgarjan