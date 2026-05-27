Jeremy Seewer und Ducati gehen getrennte Wege

Die Probleme zwischen Jeremy Seewer und Ducati waren unübersehbar. In den ersten 6 Grands Prix der Saison 2026 hat der Schweizer insgesamt 34 Punkte eingefahren und rangiert damit auf Platz 22. In Riola und Trentino blieb er ohne Punkte. Am letzten Wochenende in Frankreich schien es mit Platz 16 im zweiten Lauf und 5 Punkten endlich wieder etwas aufwärts zu gehen, aber es war zu spät: Ducati und Seewer gaben die einvernehmliche Trennung bekannt. Im Talkessel wird der in Deutschland ebenfalls sehr populäre und beliebte Seewer also am kommenden Wochenende leider nicht am Startgatter stehen.

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Ducati setzt die Saison mit 2 Werksfahrern fort

Das Ducati-Werksteam wird die Saison 2026 ab sofort mit ihren beiden Werksfahrern Andrea Bonacorsi und Calvin Vlaanderen fortsetzen.

Ducati bedankte sich bei Jeremy, mit dem der italienische Hersteller 2025 in Frauenfeld (Schweiz) und Ernée (Frankreich) zwei Podiumsplätze einfahren konnte und wünscht ihm für den weiteren Verlauf seiner Karriere alles Gute.