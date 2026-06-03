Spendenaufruf für den schwer verletzten Thibault Benistant

Die Nachrichten, die uns während des Deutschland-Grand-Prix erreichten, verbreiteten leider nicht den Optimismus, dass der während des Frankreich-Grand-Prix gestürzte Thibault Benistant wieder auf die Beine kommen wird. Seine zwei gebrochenen Wirbel T3 und T4 wurden zwar operativ fixiert, aber mit jedem Tag, an dem das Gefühl in den Beinen nicht zurückkehrt, sinken die Chancen einer Genesung. Die ersten Tage und Wochen nach einer solchen Verletzung sind oft entscheidend. Dass der 23-Jährige nach seiner OP von einem «neuen Kampf» spricht, sagt ebenfalls nichts Gutes über seinen neurologischen Zustand aus.

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Sein Umfeld hat nun einen Spendenaufruf über road2recovery gestartet: «Heute stehen Thibault und seine Familie vor einer ungewissen Zukunft und vielen Herausforderungen, die mit einer schweren Verletzung einhergehen. Obwohl es noch zu früh ist, um vollständig zu verstehen, was vor uns liegt, ist eines sicher: Der Weg zur Genesung wird lang, anspruchsvoll und kostspielig sein.

Während Thibault dieses neue Kapitel beginnt, kann Ihre Unterstützung einen bedeutenden Unterschied machen. Die Spenden werden dazu beitragen, die Ressourcen und Hilfe bereitzustellen, die er benötigt, um sich sein Leben wieder aufzubauen und sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Jeder Beitrag, egal in welcher Höhe, wird dazu beitragen, die bevorstehende Reise entscheidend zu unterstützen.»

Jeder Beitrag, egal in welcher Höhe, wird dazu beitragen, Thibault entscheidend zu unterstützen. road2recovery

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Die Zahlungsabwicklung der Spende ist einfach: Es kann per Paypal oder Kreditkarte gezahlt werden.

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