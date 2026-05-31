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Deutschland-Grand-Prix: Lucas Coenen (KTM) souverän im ersten Lauf

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf zum Grand Prix of Germany, während Jeffrey Herlings (Honda) ausfiel. Damit konnte Coenen seinen Vorsprung in der WM deutlich ausbauen.

Motocross-WM MXGP

Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf
Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf
Foto: Thoralf Abgarjan
Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf
© Thoralf Abgarjan

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Im Artikel erwähnt

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Die Bedingungen waren nach den Regenfällen am Vormittag weiterhin schwierig, da der Kurs vom MX2-Rennen tief ausgefahren war. Der nach seinem Frankreich-Crash angeschlagene Tom Vialle startete nicht in die Wertungsläufe. Auch Brian Hsu, der im Qualifikationsrennen am Samstag gestürzt war, konnte nicht antreten.

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Lucas Coenen mit Start-Ziel-Sieg

Der belgische WM-Leader Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Tim Gajser (Yamaha) startete auf Platz 3, setzte sich in der ersten Runde gegen den ebenfalls gut gestarteten Ruben Fernandez (Honda) durch und blieb danach rundenlang an Coenens Hinterrad. Erst in der Schlussphase des Rennens konnte sich Coenen von Gajser lösen und einige Sekunden herausfahren. Lucas Coenen gewann mit einem Vorsprung von 4,9 Sekunden vor Gajser und Ruben Fernandez (Honda).

Jeffrey Herlings fiel aus

Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings startete im Bereich der Top-10 und kämpfte sich bis auf Platz 7 nach vorne, doch er musste in Runde 7 die Box ansteuern und das Rennen aufgeben. Mit null Punkten in diesem Rennen und 25 Punkten für Laufsieger Lucas Coenen vergrößerte sich sein Rückstand in der WM-Tabelle schlagartig von 3 auf 28 Punkte.

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Im Artikel erwähnt

Tim Gajser wurde im ersten Lauf Zweiter
Tim Gajser wurde im ersten Lauf Zweiter
Foto: Thoralf Abgarjan
Tim Gajser wurde im ersten Lauf Zweiter
© Thoralf Abgarjan

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Probleme für Romain Febvre

Polesetter Romain Febvre startete im Bereich der Top-5, kollidierte dann aber mit Maxime Renaux und fiel 15 Positionen zurück. Am Ende konnte der Franzose auf Platz 17 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Drei deutsche Fahrer in den Punkten

Der als Blitzstarter bekannte Lokalmatador Noah Ludwig startete im Bereich von Platz 12, fuhr bis zur Hälfte des Rennens auf Platz 11 vor und beendete das Rennen schließlich auf Platz 14. Damit sicherte er sich weitere 7 WM-Punkte. Genau umgekehrt verlief das Rennen für Tom Koch: Der Thüringer startete auf Platz 18 und kämpfte sich bis auf Platz 12 nach vorne, entsprechend 9 WM-Punkte. Maximilian Spies holte auf Platz 16 fünf Punkte in diesem Rennen. Kevin Brumann kam auf Platz 18 ins Ziel.

Noah Ludwig im Talkessel
Noah Ludwig im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Noah Ludwig im Talkessel
© Thoralf Abgarjan
Tom Koch im Talkessel
Tom Koch im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Tom Koch im Talkessel
© Thoralf Abgarjan

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Lage an der Tabellenspitze

Lucas Coenen konnte seinen Vorsprung an der Tabellenspitze deutlich von 3 auf 28 Punkte ausbauen, begünstigt durch den Ausfall von Jeffrey Herlings.

MXGP, Lauf 1, Deutschland-Grand-Prix:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 36:20.693

  2. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +4.947

  3. Ruben Fernandez (E), Honda, +16.681

  4. Maxime Renaux (F), Yamaha, +19.783

  5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +36.312

  6. Alberto Forato (I), Fantic, +42.925

  7. Andrea Adamo (I), KTM, +1:07.904

  8. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1:13.145

  9. Brent van Doninck (B), Fantic, +1:17.545

  10. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +1:21.993

  11. Kevin Horgmo (N), Honda, +1:40.047

  12. Tom Koch (D), KTM, +1:43.666

  13. Oriol Oliver (E), KTM, +1:44.091

  14. Noah Ludwig (D), KTM, 1 Rd.

  15. Rick Elzinga (NL), KTM, 1 Rd.

  16. Maximilian Spies (D), KTM, 1 Rd.

  17. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1 Rd.

  18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 1 Rd.

  19. Jan Pancar (SLO), KTM, 1 Rd.

  20. Jago Geerts (B), Beta, 1 Rd.

WM-Stand nach Lauf 1:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 319

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 291, (-28)

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 254, (-65)

  4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 245, (-74)

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 236, (-83)

  6. Tom Vialle (F), Honda, 219, (-100)

  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 207, (-112)

  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 202, (-117)

  9. Andrea Adamo (I), KTM, 191, (-128)

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 131, (-188)

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Mathis Valin

Mathis Valin

317

17

35:09,458

1:59,109

25

02

Sacha Coenen

Sacha Coenen

19

17

+1,049

1:57,905

22

03

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

17

+2,549

2:00,363

20

04

Guillem Farres

Guillem Farres

99

17

+4,136

1:59,782

18

05

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

17

+25,711

2:01,180

16

06

Camden McLellan

Camden McLellan

8

17

+27,042

2:00,725

15

07

Liam Everts

Liam Everts

26

17

+33,726

2:00,504

14

08

Valerio Lata

Valerio Lata

18

17

+34,693

2:01,100

13

09

Kay Karssemakers

Kay Karssemakers

33

17

+1:07,330

2:02,480

12

10

Noel Zanocz

Noel Zanocz

716

17

+1:21,070

2:03,075

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