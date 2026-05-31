Motocross-WM MX2 • Neu
Deutschland-Grand-Prix: Lucas Coenen (KTM) souverän im ersten Lauf
Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf zum Grand Prix of Germany, während Jeffrey Herlings (Honda) ausfiel. Damit konnte Coenen seinen Vorsprung in der WM deutlich ausbauen.
Die Bedingungen waren nach den Regenfällen am Vormittag weiterhin schwierig, da der Kurs vom MX2-Rennen tief ausgefahren war. Der nach seinem Frankreich-Crash angeschlagene Tom Vialle startete nicht in die Wertungsläufe. Auch Brian Hsu, der im Qualifikationsrennen am Samstag gestürzt war, konnte nicht antreten.
Lucas Coenen mit Start-Ziel-Sieg
Der belgische WM-Leader Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Tim Gajser (Yamaha) startete auf Platz 3, setzte sich in der ersten Runde gegen den ebenfalls gut gestarteten Ruben Fernandez (Honda) durch und blieb danach rundenlang an Coenens Hinterrad. Erst in der Schlussphase des Rennens konnte sich Coenen von Gajser lösen und einige Sekunden herausfahren. Lucas Coenen gewann mit einem Vorsprung von 4,9 Sekunden vor Gajser und Ruben Fernandez (Honda).
Jeffrey Herlings fiel aus
Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings startete im Bereich der Top-10 und kämpfte sich bis auf Platz 7 nach vorne, doch er musste in Runde 7 die Box ansteuern und das Rennen aufgeben. Mit null Punkten in diesem Rennen und 25 Punkten für Laufsieger Lucas Coenen vergrößerte sich sein Rückstand in der WM-Tabelle schlagartig von 3 auf 28 Punkte.
Probleme für Romain Febvre
Polesetter Romain Febvre startete im Bereich der Top-5, kollidierte dann aber mit Maxime Renaux und fiel 15 Positionen zurück. Am Ende konnte der Franzose auf Platz 17 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.
Drei deutsche Fahrer in den Punkten
Der als Blitzstarter bekannte Lokalmatador Noah Ludwig startete im Bereich von Platz 12, fuhr bis zur Hälfte des Rennens auf Platz 11 vor und beendete das Rennen schließlich auf Platz 14. Damit sicherte er sich weitere 7 WM-Punkte. Genau umgekehrt verlief das Rennen für Tom Koch: Der Thüringer startete auf Platz 18 und kämpfte sich bis auf Platz 12 nach vorne, entsprechend 9 WM-Punkte. Maximilian Spies holte auf Platz 16 fünf Punkte in diesem Rennen. Kevin Brumann kam auf Platz 18 ins Ziel.
Lage an der Tabellenspitze
Lucas Coenen konnte seinen Vorsprung an der Tabellenspitze deutlich von 3 auf 28 Punkte ausbauen, begünstigt durch den Ausfall von Jeffrey Herlings.
MXGP, Lauf 1, Deutschland-Grand-Prix:
-
Lucas Coenen (B), KTM, 36:20.693
-
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +4.947
-
Ruben Fernandez (E), Honda, +16.681
-
Maxime Renaux (F), Yamaha, +19.783
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Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +36.312
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Alberto Forato (I), Fantic, +42.925
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Andrea Adamo (I), KTM, +1:07.904
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Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1:13.145
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Brent van Doninck (B), Fantic, +1:17.545
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Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +1:21.993
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Kevin Horgmo (N), Honda, +1:40.047
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Tom Koch (D), KTM, +1:43.666
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Oriol Oliver (E), KTM, +1:44.091
-
Noah Ludwig (D), KTM, 1 Rd.
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Rick Elzinga (NL), KTM, 1 Rd.
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Maximilian Spies (D), KTM, 1 Rd.
-
Romain Febvre (F), Kawasaki, 1 Rd.
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Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 1 Rd.
-
Jan Pancar (SLO), KTM, 1 Rd.
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Jago Geerts (B), Beta, 1 Rd.
WM-Stand nach Lauf 1:
-
Lucas Coenen (B), KTM, 319
-
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 291, (-28)
-
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 254, (-65)
-
Romain Febvre (F), Kawasaki, 245, (-74)
-
Maxime Renaux (F), Yamaha, 236, (-83)
-
Tom Vialle (F), Honda, 219, (-100)
-
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 207, (-112)
-
Ruben Fernandez (E), Honda, 202, (-117)
-
Andrea Adamo (I), KTM, 191, (-128)
-
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 131, (-188)
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