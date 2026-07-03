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Vorschau und Zeitplan Johannesburg: Erreicht Längenfelder das Podium?

Am kommenden Wochenende gastiert die Motocross-WM in Johannesburg (Südafrika). Die Lage der Strecke in 1.800 Metern Höhe wird Mensch und Maschine zusätzlich fordern. Zeitverschiebungen gibt es nicht.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Für Camden Mc Lellan wird Johannesburg ein Heim-Grand-Prix
Für Camden Mc Lellan wird Johannesburg ein Heim-Grand-Prix
Foto: Thoralf Abgarjan
Für Camden Mc Lellan wird Johannesburg ein Heim-Grand-Prix
© Thoralf Abgarjan

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Erstmals seit 18 Jahren findet in Südafrika wieder ein WM-Lauf statt. Die 11. Etappe der Motocross-WM 2026 wird zugleich der sechste Grand Prix in Südafrika sein. In Corobrik fand 1985 der erste WM-Lauf der 250er-Klasse statt, den der Franzose Jacky Vimond gewann. Im Jahr 2004 folgte das erste von 3 Rennen in Sun City. 2008 gastierte die WM in Nelspruit, 350 km östlich von Johannesburg.

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Höhenluft in 1.800 Metern

Die Strecke befindet sich in einer Höhe von 1.800 Metern und das bedeutet Leistungsverlust für Mensch und Maschine. Der Boden soll etwas weicher sein als z.B. in Montevarchi.

Wetteraussichten

Südafrika befindet sich in der südlichen Hemisphäre. Es herrscht zurzeit Winter. Im Vergleich zu den letzten Rennen in Europa werden die Temperaturen tagsüber bei wolkenlosem Himmel und Sonnenschein unter 20 Grad bleiben. Nachts sinken die Werte auf 3 Grad über dem Nullpunkt.

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Zeitzone und Zeitplan

Südafrika befindet sich in der Zeitzone UTC+2 und ist der Zeit in Mitteleuropa normalerweise um eine Stunde voraus. Da es in Südafrika aber erstens Winter ist und zweitens auch während des Sommers keine Zeitumstellung gibt, ist keine Zeitumstellung notwendig. Jedoch werden in Johannesburg keine Support-Klassen starten. Deshalb ist der Zeitplan am Samstag anders als gewohnt. Die Qualifikationsrennen beginnen schon um 15:15 Uhr. Am Sonntag werden die Wertungsläufe ab 12 Uhr gestartet.

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Lage an der Tabellenspitze

Obwohl WM-Leader Lucas Coenen in Agueda den Grand-Prix-Sieg seinem Verfolger Jeffrey Herlings (Honda) überlassen musste, konnte der Belgier seinen Vorsprung in Portugal weiter auf 57 Punkte ausbauen. Das erscheint unlogisch, aber der Grund dafür ist sein besseres Abschneiden im Qualifikationsrennen in Agueda und das Quali-Race zählt nicht für die Grand-Prix-Wertung. 26 Fahrer werden in der MXGP am Start stehen.

MXGP-WM-Stand nach Etappe 10 von 19:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 506

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 449 (-57)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 394 (-112)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 371 (-135)

Auch für Calvin Vlaanderen ist Südafrika ein Heim-Grand-Prix
Auch für Calvin Vlaanderen ist Südafrika ein Heim-Grand-Prix
Foto: Thoralf Abgarjan
Auch für Calvin Vlaanderen ist Südafrika ein Heim-Grand-Prix
© Thoralf Abgarjan

MX2: Simon Längenfelder braucht jetzt wieder ein Podium

In der MX2-WM musste WM-Leader Sacha Coenen zuletzt in Portugal viele Punkte abgeben. Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres befindet sich auf einer Mission in Richtung WM-Führung und konnte in Agueda die maximale Punktzahl von 60 WM-Zählern mitnehmen. Für Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) bricht jetzt die entscheidende Phase an, um das Ruder herumzureißen und wieder in den Titelkampf einzugreifen. 62 Punkte Rückstand zur Spitze sind in der zweiten Saisonhälfte noch aufzuholen, wenn er jetzt damit beginnt und sich auf seine Stärken besinnt: Konstanz auf hohem Niveau. Dazu braucht es nicht notwendigerweise Siege, aber regelmäßig Podien. Wenn ihm in Südafrika wieder ein Grand-Prix-Podium gelingt, ist er auf dem richtigen Weg. In der MX2-Klasse haben sich 21 Fahrer angemeldet.

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MX2-WM-Stand nach Etappe 10 von 19:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 477

  2. Guillem Farres (E), Triumph, 450 (-27)

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, 415 (-62)

  4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 413 (-64)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 397 (-80)

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 4. Juli 2026:

12:00 – Studio-Show mit Paul Malin

12:45 – MX2-Zeittraining

13:20 – MXGP-Zeittraining

15:15 - MX2-Qualifikationsrennen

16:00 - MXGP-Qualifikationsrennen

Sonntag, 5. Juli 2026:

12:00 - MX2, Lauf 1

13:00 - MXGP, Lauf 1

15:00 - MX2, Lauf 2

16:00 - MXGP, Lauf 2

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Lucas Coenen

506

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Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

449

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Romain Fabvre

Romain Febvre

394

4

Tim Gajser

Tim Gajser

371

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Maxime Renaux

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334

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