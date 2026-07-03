Vorschau und Zeitplan Johannesburg: Erreicht Längenfelder das Podium?

Motocross-WM MX2
Verletzungs-Update Mathis Valin (Kawasaki) nach Agueda-Crash
Am kommenden Wochenende gastiert die Motocross-WM in Johannesburg (Südafrika). Die Lage der Strecke in 1.800 Metern Höhe wird Mensch und Maschine zusätzlich fordern. Zeitverschiebungen gibt es nicht.
Erstmals seit 18 Jahren findet in Südafrika wieder ein WM-Lauf statt. Die 11. Etappe der Motocross-WM 2026 wird zugleich der sechste Grand Prix in Südafrika sein. In Corobrik fand 1985 der erste WM-Lauf der 250er-Klasse statt, den der Franzose Jacky Vimond gewann. Im Jahr 2004 folgte das erste von 3 Rennen in Sun City. 2008 gastierte die WM in Nelspruit, 350 km östlich von Johannesburg.
Die Strecke befindet sich in einer Höhe von 1.800 Metern und das bedeutet Leistungsverlust für Mensch und Maschine. Der Boden soll etwas weicher sein als z.B. in Montevarchi.
Südafrika befindet sich in der südlichen Hemisphäre. Es herrscht zurzeit Winter. Im Vergleich zu den letzten Rennen in Europa werden die Temperaturen tagsüber bei wolkenlosem Himmel und Sonnenschein unter 20 Grad bleiben. Nachts sinken die Werte auf 3 Grad über dem Nullpunkt.
Südafrika befindet sich in der Zeitzone UTC+2 und ist der Zeit in Mitteleuropa normalerweise um eine Stunde voraus. Da es in Südafrika aber erstens Winter ist und zweitens auch während des Sommers keine Zeitumstellung gibt, ist keine Zeitumstellung notwendig. Jedoch werden in Johannesburg keine Support-Klassen starten. Deshalb ist der Zeitplan am Samstag anders als gewohnt. Die Qualifikationsrennen beginnen schon um 15:15 Uhr. Am Sonntag werden die Wertungsläufe ab 12 Uhr gestartet.
Obwohl WM-Leader Lucas Coenen in Agueda den Grand-Prix-Sieg seinem Verfolger Jeffrey Herlings (Honda) überlassen musste, konnte der Belgier seinen Vorsprung in Portugal weiter auf 57 Punkte ausbauen. Das erscheint unlogisch, aber der Grund dafür ist sein besseres Abschneiden im Qualifikationsrennen in Agueda und das Quali-Race zählt nicht für die Grand-Prix-Wertung. 26 Fahrer werden in der MXGP am Start stehen.
Lucas Coenen (B), KTM, 506
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 449 (-57)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 394 (-112)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 371 (-135)
In der MX2-WM musste WM-Leader Sacha Coenen zuletzt in Portugal viele Punkte abgeben. Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres befindet sich auf einer Mission in Richtung WM-Führung und konnte in Agueda die maximale Punktzahl von 60 WM-Zählern mitnehmen. Für Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) bricht jetzt die entscheidende Phase an, um das Ruder herumzureißen und wieder in den Titelkampf einzugreifen. 62 Punkte Rückstand zur Spitze sind in der zweiten Saisonhälfte noch aufzuholen, wenn er jetzt damit beginnt und sich auf seine Stärken besinnt: Konstanz auf hohem Niveau. Dazu braucht es nicht notwendigerweise Siege, aber regelmäßig Podien. Wenn ihm in Südafrika wieder ein Grand-Prix-Podium gelingt, ist er auf dem richtigen Weg. In der MX2-Klasse haben sich 21 Fahrer angemeldet.
Sacha Coenen (B), KTM, 477
Guillem Farres (E), Triumph, 450 (-27)
Simon Längenfelder (D), KTM, 415 (-62)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 413 (-64)
Liam Everts (B), Husqvarna, 397 (-80)
12:00 – Studio-Show mit Paul Malin
12:45 – MX2-Zeittraining
13:20 – MXGP-Zeittraining
15:15 - MX2-Qualifikationsrennen
16:00 - MXGP-Qualifikationsrennen
12:00 - MX2, Lauf 1
13:00 - MXGP, Lauf 1
15:00 - MX2, Lauf 2
16:00 - MXGP, Lauf 2
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