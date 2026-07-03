Honda legt nach: Überarbeitete Antriebseinheit nach Formel-1-Sommerpause

Seit den ersten Vorsaison-Testfahrten ist klar: Das Aston Martin Team liegt im Vergleich zur Konkurrenz weit zurück. Das Team aus Silverstone kämpfte zunächst mit Vibrationen, die durch das Zusammenspiel von Motor und Chassis entstanden und zu Problemen mit der Standfestigkeit führten. Die Ingenieure von Honda konnten die unliebsamen Vibrationen nach deren Heimspiel in Suzuka merklich reduzieren.

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Während die Verbesserung der die Zuverlässigkeit im Mittelpunkt stand, wurde hinter den Kulissen auch daran gearbeitet, die Leistung des Motors zu verbessern. Das langersehnte Update soll nach der Sommerpause kommen. Hondas Formel-1-Chefingenieur Shintaro Orihara sagte in Silverstone dazu: «Ich habe immer wieder vom Sommer gesprochen, aber vielleicht ist das eine etwas banale Antwort.»

«Ich sage lieber, dass unser Ziel das Rennwochenende in Zandvoort ist. Wir arbeiten hart daran, die Liste der Massnahmen abzuarbeiten und für das erste Rennen nach der Sommerpause neue Leistung auf die Strecke zu bringen. Das ist unser Ziel», ergänzte der Japaner.

Dabei wird etwa die Brennkammer optimiert, wie Orihara klarstellt: «Unser Fokus liegt dabei auf der Verbesserung der Motorleistung. Wir arbeiten an der Brennkammer und auch an der Vorkammer. Ziel ist es, die Effizienz des Verbrennungsprozesses zu verbessern. Auch soll die Reibung reduziert werden. Und natürlich streben wir auch eine Verbesserung der Zuverlässigkeit an, denn wenn wir die Leistung steigern, müssen wir auch die Zuverlässigkeit erhöhen. Die Liste der noch zu erledigenden Aufgaben ist noch recht lang, aber wir arbeiten hart daran, die Neuigkeiten nach Zandvoort bringen zu können.»

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Und der Ingenieur verriet: «Die neue Antriebseinheit wurde mit dem Ziel entwickelt, die Leistung zu verbessern, doch wir haben die Verbrennungseigenschaften angepasst. Das bedeutet, dass wir unsere Parameter neu optimieren müssen, um das Fahrverhalten zu verfeinern. In dieser Phase konzentrieren wir uns genau darauf, und der von uns verfolgte Ansatz wird auch auf die neue Antriebseinheit übertragen, um die Einstellungen zu optimieren.» Es gehe dabei nicht darum, in kleinen Schritten leichte Verbesserungen umzusetzen. «Wir wollen damit einen deutlichen Schritt nach vorne machen.»