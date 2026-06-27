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Agueda: Lucas Coenen (Red Bull KTM) startet von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann MXGP-WM-Leader Lucas Coenen das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Portugal in Agueda und sicherte sich damit seinen 4. Quali-Sieg der Saison.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings gratuliert Lucas Coenen in Agueda zu seinem Laufsieg
Jeffrey Herlings gratuliert Lucas Coenen in Agueda zu seinem Laufsieg
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings gratuliert Lucas Coenen in Agueda zu seinem Laufsieg
© MXGP-TV

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MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Portugal in Agueda, 10. Etappe der Motocross-WM 2026: Der belgische WM-Leader Lucas Coenen war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position vor den beiden HRC-Werksfahrern Jeffrey Herlings und Ruben Fernandez. Deutsche und österreichische Fahrer sind in Portugal nicht am Start.

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MXGP-Zeittraining:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 1:44.983

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, +0.060

  3. Ruben Fernandez (E), Honda, +0.726

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.877

  5. Romain Febvre (F), Kawasaki, +0.910

  6. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1.313

  7. Tom Vialle (F), Honda, +1.435

  8. Maxime Renaux (F), Yamaha, +1.750

  9. Andrea Adamo (I), KTM, +2.297

  10. Jan Pancar (SLO), KTM, +2.324

Lucas Coenen gewinnt mit Start-Ziel-Sieg

WM-Leader Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot knapp vor Andrea Adamo, Ruben Fernandez und Jeffrey Herlings. Herlings attackierte von Anfang an und erreichte schnell den zweiten Platz. In den letzten 5 Minuten des Rennens schien Herlings zur Schlussattacke zu blasen und befand sich phasenweise bereits am Hinterrad von Coenen. Dann aber kamen die Überrundeten ins Spiel. Herlings verlor etwas den Anschluss und kam nicht mehr in Schlagdistanz zur Spitze. Lucas Coenen gewann mit einem Vorsprung von 4,3 Sekunden vor Herlings, Fernandez, Febvre und Gajser. Der schweizerische MX-Handel Husqvarna-Pilot Kevin Brumann beendete das Rennen auf Rang 15.

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Lage an der WM-Spitze

Mit diesem Sieg konnte Lucas Coenen seinen Vorsprung an der Tabellenspitze um einen Punkt ausbauen und führt jetzt mit einem Vorsprung von 57 Zählern vor Jeffrey Herlings.

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Qualifikationsrennen, Grand Prix of Portugal:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 24:00.391

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, +4.342

  3. Ruben Fernandez (E), Honda, +17.010

  4. Romain Febvre (F), Kawasaki, +25.032

  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +31.158

  6. Andrea Adamo (I), KTM, +42.528

  7. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +44.649

  8. Maxime Renaux (F), Yamaha, +51.685

  9. Tom Vialle (F), Honda, +56.011

  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +56.932

  11. Jan Pancar (SLO), KTM, +57.869

  12. Oriol Oliver (E), KTM, +1:05.201

  13. Ben Watson (GB), Triumph, +1:07.388

  14. Kevin Horgmo (N), Honda, +1:11.368

  15. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +2:07.873

WM-Stand:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 459

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 402 (-57)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 354 (-105)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 335 (-124)

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 308 (-151)

  6. Andrea Adamo (I), KTM, 286 (-173)

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

19

35:36,420

1:49,262

25

02

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

5

19

+6,203

1:49,390

22

03

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

19

+16,060

1:50,257

20

04

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

19

+20,583

1:50,372

18

05

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

19

+38,907

1:51,240

16

06

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

19

+53,326

1:51,488

15

07

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

19

+1:08,555

1:51,877

14

08

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

10

19

+1:10,501

1:53,627

13

09

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

959

19

+1:16,188

1:52,796

12

10

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

24

19

+1:16,552

1:53,633

11

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