Agueda: Lucas Coenen (Red Bull KTM) startet von Pole

MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Portugal in Agueda, 10. Etappe der Motocross-WM 2026: Der belgische WM-Leader Lucas Coenen war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position vor den beiden HRC-Werksfahrern Jeffrey Herlings und Ruben Fernandez. Deutsche und österreichische Fahrer sind in Portugal nicht am Start.

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MXGP-Zeittraining:

Lucas Coenen (B), KTM, 1:44.983 Jeffrey Herlings (NL), Honda, +0.060 Ruben Fernandez (E), Honda, +0.726 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.877 Romain Febvre (F), Kawasaki, +0.910 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1.313 Tom Vialle (F), Honda, +1.435 Maxime Renaux (F), Yamaha, +1.750 Andrea Adamo (I), KTM, +2.297 Jan Pancar (SLO), KTM, +2.324

Lucas Coenen gewinnt mit Start-Ziel-Sieg

WM-Leader Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot knapp vor Andrea Adamo, Ruben Fernandez und Jeffrey Herlings. Herlings attackierte von Anfang an und erreichte schnell den zweiten Platz. In den letzten 5 Minuten des Rennens schien Herlings zur Schlussattacke zu blasen und befand sich phasenweise bereits am Hinterrad von Coenen. Dann aber kamen die Überrundeten ins Spiel. Herlings verlor etwas den Anschluss und kam nicht mehr in Schlagdistanz zur Spitze. Lucas Coenen gewann mit einem Vorsprung von 4,3 Sekunden vor Herlings, Fernandez, Febvre und Gajser. Der schweizerische MX-Handel Husqvarna-Pilot Kevin Brumann beendete das Rennen auf Rang 15.

Lage an der WM-Spitze

Mit diesem Sieg konnte Lucas Coenen seinen Vorsprung an der Tabellenspitze um einen Punkt ausbauen und führt jetzt mit einem Vorsprung von 57 Zählern vor Jeffrey Herlings.

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Qualifikationsrennen, Grand Prix of Portugal:

Lucas Coenen (B), KTM, 24:00.391 Jeffrey Herlings (NL), Honda, +4.342 Ruben Fernandez (E), Honda, +17.010 Romain Febvre (F), Kawasaki, +25.032 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +31.158 Andrea Adamo (I), KTM, +42.528 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +44.649 Maxime Renaux (F), Yamaha, +51.685 Tom Vialle (F), Honda, +56.011 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +56.932 Jan Pancar (SLO), KTM, +57.869 Oriol Oliver (E), KTM, +1:05.201 Ben Watson (GB), Triumph, +1:07.388 Kevin Horgmo (N), Honda, +1:11.368 Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +2:07.873

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WM-Stand: