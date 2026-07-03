Deutschland-GP: Änderungen in der Startaufstellung und Schumi-Wein

Das MotoGP-Wochenende auf dem Sachsenring naht in großen Schritten. Vom 10. bis 12. Juli geht wieder eines der größten Einzelsport-Events Deutschlands über die Bühne. In den vergangenen Jahren wurden jeweils Besucherrekorde erzielt – auch diesmal läuft der Ticktet-Vorverkauf vielversprechend (SPEEDWEEK.com berichtete).

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Das Rennwochenende in Hohenstein-Ernstthal startet am nächsten Mittwoch mit dem populären Charity-Run sowie dem Family-Day am Donnerstag. Für die Fans soll der Festival-Charakter weiter verstärkt werden. Das Unterhaltungsprogramm abseits der Rennstrecke wurde für 2026 nochmals ausgebaut.

Erstmals wird auf dem Sachsenring in der MotoGP-Klasse der Abstand zwischen den Motorrädern in der Startaufstellung erhöht sein. Diese Maßnahme wird erstmals beim Deutschland-Grand-Prix umgesetzt. Dafür mussten auf dem Grid vor Ort diverse Maler- und Lackiererarbeiten durchgeführt werden. Zur Erinnerung: Der Abstand erhöht sich aus Sicherheitsgründen von drei auf vier Meter. Die Distanz zwischen den einzelnen Startreihen wurde von neun auf zwölf Meter erweitert. Dazu kommt: Seit der Dutch TT in Assen erfolgt in der MotoGP-Klasse der Start ohne Holeshot-Device – die Front der Bikes wird nicht mehr abgesenkt.

Im Hintergrund hat der ADAC als Ausrichter des Mega-Events einen interessanten Deal abgeschlossen: Künftig wird die Marke «Schumacher Wines» beim Event auf dem Sachsenring als Weinpartner auftreten. Hinter der Marke steht Ex-Formel 1-Ass und Sky-TV-Experte Ralf Schumacher. Die Produkte werden auf dem Ring sowohl im VIP- als auch im Publikumsbereich angeboten. Das Schumi-Wein-Sortiment umfasst Weiß-, Rose- und Rotweine. Der Vertrieb läuft in Deutschland über den Badischen Winzerkeller aus Breisach am Rhein.

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