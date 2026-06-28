Lucas Coenen (KTM) gewinnt Lauf 1 in Agueda vor Jeffrey Herlings (Honda)

Erster Lauf der MXGP-Premiumklasse in Agueda, Grand Prix of Portugal: Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot vor Polesetter Lucas Coenen (KTM). Der belgische WM-Leader übernahm noch in der ersten Runde die Führung vor den 3 HRC-Werksfahrern, Vialle, Fernandez und Herlings. Es folgten Romain Febvre und Tim Gajser.

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Coenen kontrolliert das Rennen trotz eines Fehlers

Lucas Coenen attackierte von Anfang an, um sich vom Feld abzusetzen, doch er stürzte in einer Spitzkehre, sodass Ruben Fernandez kurzzeitig die Führung übernehmen konnte. Lucas reagierte blitzschnell, war sofort wieder auf seinem Bike, hinterschnitt in der folgenden Rechtskehre die Linie von Fernandez und übernahm erneut die Führungsposition. Fernandez musste sich danach gegen die Angriffe von Jeffrey Herlings behaupten. Erst in der 8. Runde gelang dem Niederländer das Überholmanöver. Danach versuchte 'The Bullet', die Lücke zum führenden Lucas Coenen zu schließen.

Coenen und Herlings setzten sich ab

Lucas Coenen und Jeffrey Herlings fuhren in diesem Rennen in ihrer eigenen Liga. Sie setzten sich über eine halbe Minute vom Rest des Feldes ab. Herlings kam bis auf 3,6 Sekunden an Coenen heran, aber nicht in Schlagdistanz. Am Ende überquerte Titelverteidiger Romain Febvre mit einem Rückstand von 28 Sekunden die Ziellinie.

Das Überholmanöver des Rennens

Das Manöver des Rennens war das Duell zwischen Ruben Fernandez und Romain Febvre im Kampf um Platz 3. Febvre war bereits am Spanier vorbei, hatte aber nicht genug Schwung, um den Doppelsprung in die Rhythmussektion voll zu nehmen. Er übersprang die Hügel einzeln, während der nachfolgende Fernandez den Sprung voll nahm und den Franzosen übersprang. Febvre hatte danach wieder mehrere Motorradlängen Rückstand und er brauchte eine halbe Runde, um sich in Runde 9 endgültig gegen den Spanier durchzusetzen.

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Fernandez auf Platz 5

Tim Gajser konnte Ruben Fernandez in Runde 13 überholen, sodass der hochmotivierte Spanier den ersten Lauf auf Platz 5 beendete.

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Lage an der Tabellenspitze

Mit dem Laufsieg von Lucas Coenen und Jeffrey Herlings auf Platz 2 konnte der Belgier seinen Vorsprung in der WM-Tabelle um 3 Punkte von 57 auf 60 Punkte ausbauen.

Ergebnis MXGP-Lauf 1, Agueda:

Lucas Coenen (B), KTM, 35:12.425 Jeffrey Herlings (NL), Honda, +3.672 Romain Febvre (F), Kawasaki, +28.435 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +30.512 Ruben Fernandez (E), Honda, +37.194 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +52.973 Maxime Renaux (F), Yamaha, +1:02.418 Andrea Adamo (I), KTM, +1:10.489 Oriol Oliver (E), KTM, +1:13.153 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +1:17.288 Jan Pancar (SLO), KTM, +1:20.181 Kevin Horgmo (N), Honda, +1:21.260 Alberto Forato (I), Fantic, +1:23.538 Brent van Doninck (B), Fantic, +1:30.042 Tom Vialle (F), Honda, +1:38.459 Jago Geerts (B), Beta, +1:41.835 Ben Watson (GB), Triumph, +1:47.781 Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +1 Runde Adam Sterry (GB), KTM, +1 Runde Rick Elzinga (NL), KTM, +1 Runde

WM-Stand nach Lauf 1:

Lucas Coenen (B), KTM, 484 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 424 (-60) Romain Febvre (F), Kawasaki, 374 (-110) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 353 (-131) Maxime Renaux (F), Yamaha, 322 (-162)

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