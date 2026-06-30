Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jeff Herlings (HRC) über KTM: «Wer gewinnen will, sollte bei de Carli sein»

In der Pressekonferenz nach der 10. Etappe der Motocross-WM in Agueda äußerte sich Sieger Jeffrey Herlings über die Gründe seines Wechsels von KTM zu Honda und über die internen KTM-Strukturen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings in der Pressekonferenz nach dem Rennen in Agueda
Jeffrey Herlings in der Pressekonferenz nach dem Rennen in Agueda
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings in der Pressekonferenz nach dem Rennen in Agueda
© MXGP-TV

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Agueda-Sieger Jeffrey Herlings gab in der Pressekonferenz nach der 10. Etappe der Motocross-WM in Agueda (Portugal) interessante Einblicke über die Hintergründe seines Wechsels von KTM zu Honda und KTM-Internas.

Werbung

Werbung

KTM mit 2 Werksteams am Start

Der österreichische Hersteller ist mit zwei Werksteams in der Motocross-WM vertreten. Neben dem eigentlichen Werksteam, das direkt vom Stammsitz des Unternehmens in Mattighofen betrieben wird, gibt es das in Italien ansässige de-Carli-Werksteam mit eigener Werkstatt, eigenen Trucks und eigenen Zelten im WM-Paddock. Jeffrey Herlings war stets auf der österreichischen Seite des Teams am Start. Fahrer wie Antonio Cairoli, Jorge Prado oder wie im vergangenen Jahr Simon Längenfelder, waren im de-Carli-Team und wurden genau dort auch Weltmeister. Die beiden Coenen-Brüder werden in diesem Jahr ebenfalls von de Carli betreut und sie führen beide WM-Klassen an. Simon Längenfelder musste als Weltmeister nach der Saison 2025 zur österreichischen Teamstruktur nach Mattighofen wechseln.

Herlings: «De Carli ist das bessere KTM-Team»

Jeffrey Herlings erklärte nun in Agueda, dass ein Fahrer nur bei de Carli erfolgreich sein kann. «Bei KTM spürte ich, dass ich nicht mehr gewinnen konnte und ich einen Wechsel brauchte. Gewinnen wäre nur möglich, wenn ich im de Carli-Team gewesen wäre.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

De-Carli-KTM: Bestes Motorrad

Danach äußerte sich 'The Bullet' über die KTM selbst: «Die Bikes von Cairoli über Prado und jetzt Lucas: Sie alle können unglaubliche Starts hinlegen. Wir haben Simon letztes Jahr auch mit dem Motorrad den MX2-Titel gewinnen sehen. Ich denke, wenn man bei KTM ist und wirklich gewinnen will, muss man in diesem Team sein. Meiner Meinung nach haben sie die beste Struktur. Ich war leider nicht in diesem Team und deshalb wollte ich auch eine Veränderung.»

Werbung

Werbung

Warum Herlings KTM verließ

«Ich mochte die Leute im Team. Ich hatte einfach das Gefühl, dass eine Änderung notwendig war. Und wenn du schon etwas ändern willst, war das der richtige Zeitpunkt, denn ich werde in ein paar Monaten 32. Ich bin keine 18 mehr. Ich bin froh, dass ich diese Änderungen vorgenommen habe.»

Ist die Honda besser als die KTM?

Ein direkter Vergleich der beiden Motorräder ist immer schwierig. Können die Vorteile eines Stahlrohrrahmens der KTM die Stärken eines Alurahmens der Honda kompensieren? Des einen Vorteil ist des anderen Nachteil. «Ist die Honda nun besser als die KTM? Ich würde sagen, sie sind beide gut. Die KTM ist ein hervorragendes Motorrad und die Honda auch. Für mich war die Veränderung ein frischer Wind und insgesamt ein neues Abenteuer.»

Rückstände der Top-3 in der MX2-WM 2025
Rückstände der Top-3 in der MX2-WM 2025
Foto: Thoralf Abgarjan
Rückstände der Top-3 in der MX2-WM 2025
© Thoralf Abgarjan

Ist das Team Simon Längenfelders eigentliches Problem

Tatsache ist, dass Simon Längenfeder zurzeit in einer Krise steckt. Nach der Hälfte der Saison 2025 (im Team de Carli) hatte er bereits die WM-Führung übernommen. Er hatte während seiner de-Carli-Zeit auch seinen Lebensmittelpunkt nach Italien verlegt. Fand er dort bessere Bedingungen vor als im österreichischen Team? Hat Herlings mit seiner Aussage recht, dass man nur im de-Carli-Team Weltmeister werden kann? Zur Saison-Halbzeit 2025 hatte Kay de Wolf einen Rückstand von 70 Punkten nach dem Rennen in Matterley Basin und am Ende kämpfte er im letzten Rennen der Saison trotzdem mit Simon Längenfelder um den Titel. Längenfelder hätte noch alle Chancen zur Titelverteidigung.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

19

35:36,420

1:49,262

25

02

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

5

19

+6,203

1:49,390

22

03

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

19

+16,060

1:50,257

20

04

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

19

+20,583

1:50,372

18

05

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

19

+38,907

1:51,240

16

06

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

19

+53,326

1:51,488

15

07

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

19

+1:08,555

1:51,877

14

08

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

10

19

+1:10,501

1:53,627

13

09

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

959

19

+1:16,188

1:52,796

12

10

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

24

19

+1:16,552

1:53,633

11

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen

    MXGP of Italy

    Circuito Miravalle, Italien
    20.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of Portugal

    Crossódromo Internacional de Águeda, Portugal
    27.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of Rep. of South Africa

    04.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of Great Britain

    Foxhill motocross circuit, Great Britain
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Italy

    Circuito Miravalle, Italien
    20.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of Portugal

    Crossódromo Internacional de Águeda, Portugal
    27.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    MXGP of Rep. of South Africa

    04.–05.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    MXGP of Great Britain

    Foxhill motocross circuit, Great Britain
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien