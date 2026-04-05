MotoGP-Experte Ramon Forcada: «Ducati ohne Marc Marquez orientierungslos»

Spätestens seit dem US-Grand-Prix läuten im Haus der MotoGP-Familie Marquez als auch in der Zentrale von Ducati Corse in Borgo Panigale die Alarmglocken. Nach einem Wochenende auf dem Circuit of the Americas ohne Podestplatz für den siebenfachen «King of Cota» Marc Marquez ist klar, dass die Titelverteidigung bereits nach drei Events in ernsthafter Gefahr ist.

Werbung

Werbung

Der Austin-GP deckte schonungslos auf, dass sowohl Mann als auch Maschine nicht in weltmeisterlicher Form sind. Los ging es vor dem ersten Rennen, denn im Qualifying war der Champion auf seiner Haustrecke nicht über die Startreihe 2 hinausgekommen. Für einen Marquez in Bestform kein Grund zur Panik, doch für Marc Marquez im März 2026 reichten die wenigen Meter Nachteil aus, um genug Druck für einen vermeidbaren Fehler, frühen Fehler, aufzubauen.

Marc Marquez musste in Austin hart für Platz 5 kämpfen Foto: Gold and Goose Marc Marquez musste in Austin hart für Platz 5 kämpfen © Gold and Goose

Der Crash und die unvermeidbare Kollision mit Fabio Di Giannantonio zogen eine Strafe nach sich; das Dilemma war perfekt. Mehr als Platz 5 war für den unter normalen Umständen haushohen Austin-Favoriten nicht drin. Die nach Marquez-Maßstäben als Katastrophe zu wertende Ergebnisse in den USA waren keine Verkettung unglücklicher Umstände, sondern das Ergebnis von Defiziten auf beiden Seiten, so auch das Urteil des Technik-Experten Ramon Forcada.

Werbung

Werbung

2026: Der wahre Marc Marquez war noch nicht zu sehen

Der Spanier, der als Crew-Chief alleine drei MotoGP-Titel mit Jorge Lorenzo holte und weiterhin aufmerksamer Beobachter und Teil des Fahrerlagers ist, analysierte die Situation für den Podcast «Dura la Vita». Forcada: «Wir haben Marc dieses Jahr noch nicht richtig in seinem Element gesehen. Ich weiß nicht, wie es im Detail um das Motorrad steht, aber Marquez hat wirklich viel zu tun. Den wahren Marc Márquez haben wir auf dem Motorrad 2026 bislang nicht gesehen. Für mich ist das ein Problem, das mit der Verletzung zusammenhängt, das sieht man auch an seiner Körpersprache.»

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Forcada weiter mit Bezug auf den Unfall im Austin-Sprint: «Vor der Verletzung hätte Marquez wahrscheinlich nicht aufgegeben und alles versucht, das Motorrad wieder unter Kontrolle zu bringen und den Sturz zu vermeiden. Das ist kein mentaler Faktor, sondern eher instinktiv. Die Tatsache, dass er ein «problemloses« Bike fahren muss, ist ein alarmierendes Zeichen: Da stimmt etwas nicht.»

In der MotoGP zuletzt für das RNF-Yamaha-Kundenteam aktiv: Ramon Forcaca Foto: Gold and Goose In der MotoGP zuletzt für das RNF-Yamaha-Kundenteam aktiv: Ramon Forcaca © Gold and Goose

Laut dem Technik-Routinier ist so auch eine Wechselwirkung mit Ducati entstanden. «Wenn der Weltmeister nicht zu 100 Prozent fit ist, dann verliert auch der Hersteller die Orientierung. Da alle Ducatis auf der Strecke sind, hat man keinen klaren Überblick: Es fehlt ein Bezugspunkt. Diejenigen, die sich zuvor wohlgefühlt haben, wie Marquez oder Fermin Aldeguer, finden sich nicht zurecht. Morbidelli und Bagnaia scheinen weit weg zu sein. Der Einzige, der sich wirklich wohlzufühlen scheint, ist Di Giannantonio.»

Werbung

Werbung