Lamborghini-Sensation durch Marco Mapelli bei DTM am Lausitzring

Sensation durch Marco Mapelli! Vom 16. Startplatz fährt der Italiener zum Sieg im ersten Rennen der DTM auf dem Lausitzring. Damit sorgt Mapelli für den ersten globalen Rennsieg des neuen Lamborghini Temerario GT3. Doch ob der ABT-Pilot diesen behalten wird, ist derzeit noch unklar, da die Stewards gegen Mapelli ermitteln, da sie ein mögliches Speeding während einer Full Course Yellow untersuchen. Mapelli profitierte dabei von einem Boxenstopp während der Neutralisierung und kam somit an die Spitze des Feldes.

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Rang zwei sicherte sich Ben Dörr im Dörr Motorsport McLaren, der sein zweites Podestergebnis der DTM-Saison einfahren konnte. Am Rennende fehlten Dörr 1,864 Sekunden auf den Lamborghini-Piloten.

Ricardo Feller komplettiert im Manthey Porsche die Podestränge in einem verrückten Rennen auf dem Lausitzring.

20 Minuten vor Rennbeginn setzte starker Regen rund um den Lausitzring ein. Dieser verzögerte den Rennstart um fünf Minuten. Die DTM-Piloten durften daraufhin zwei Einführungsrunden absolvieren, um sich an die neuen Bedingungen zu gewöhnen. Durch die Temperaturen rund um 35 Grad trocknete die Strecke schnell ab, so dass einige Fahrer, wie unter anderem Marco Wittmann, bereits wieder auf Slicks in das Rennen startenden.

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In der ersten Kurve wurde Tom Kalender umgedreht, der Youngster hatte dabei Glück, dass er nicht getroffen wurde im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3.

Bastian Buus strandete in der Startrunde im Kiesbett der siebten Kurve. Um den Land-Motorsport Porsche zu bergen, wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Der junge Däne verlor in der langgezogenen Kurve die Kontrolle über den roten Porsche aus der Land-Mannschaft. Durch die Neutralisation wurde das Rennen um zwei Runden verlängert.

Auf der immer weiter abtrocknenden Strecke hatten am Ende des ersten Stints die Piloten, die auf Slicks ins Rennen gingen - einen großen Vorteil gegenüber den Fahrzeugen auf Regenreifen. So stürmte Polesetter Nicki Thiim wieder an die Spitze, nachdem er beim Start auf feuchter Strecke bis auf Platz 13 zurückfiel.

Während der Boxenstoppphase rollte Timo Glock mit technischen Problemen an seinem Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 am Ausgang von Kurve acht aus. Eine Full Course Yellow wurde ausgerufen um das Fahrzeug zu bergen.

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Beim Restart rutschte Tabellenführer Maro Engel in Kurve acht ins Kiesbett und fiel mit seinem WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 weit zurück.

Zwölf Minuten vor Rennende gab Rennleiter Sven Stoppe bekannt, dass einige Fahrzeuge aufgrund Speeding während der Full Course Yellow untersucht werden. Darunter Spitzenreiter Marco Mapelli, Ricardo Feller auf Rang drei und Tabellenführer Maro Engel. Zudem Lokalmatador Maximilian Paul, Tom Kalender und Jules Gounon. Dies wird von den Sportkommissaren nach dem Rennen genauer untersucht.

Ergebnis DTM Lausitzring Rennen 1(Top 10):