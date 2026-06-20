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Siegt Hamilton auch in Spielberg? Das sagt McLaren-Teamchef Andrea Stella

Ferrari durfte in Barcelona mit Lewis Hamilton den GP-Sieg feiern. Werden die Roten auch beim kommenden Kräftemessen in Spielberg das beste Auto haben? Das sagt Teamchef Andrea Stella zu dieser Frage.

Formel 1

McLaren-Teamchef Andrea Stella erwartet viel von den Gegnern B
McLaren-Teamchef Andrea Stella erwartet viel von den Gegnern B
Foto: atchelor / XPB Images
McLaren-Teamchef Andrea Stella erwartet viel von den Gegnern B
© atchelor / XPB Images

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In Barcelona hatte das Ferrari-Team nach dem Fallen der Zielflagge allen Grund zum Freudentaumel. Denn Lewis Hamilton schaffte es als Erster über die Ziellinie. Es war sein erster GP-Sieg in Rot, und der 106. in der Karriere des siebenfachen Weltmeisters. Für Ferrari war es der 249. GP-Triumph, der lange auf sich warten liess. Davor musste sich das älteste GP-Team der Welt mehr als ein Jahr lang mit Podestplätzen begnügen, denn seit Carlos Sainz' Mexiko-Sieg von 2024 stand kein Ferrari-Fahrer mehr auf dem höchsten GP-Podesttreppchen.

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Teamchef Fred Vasseur erklärte nach dem euphorischen Freudentaumel am Circuit de Barcelona-Catalunya, dass sich noch nichts grundlegend verändert habe und man noch lange nicht über die WM-Chancen in der Team- und Fahrer-Wertung nachdenke. «Wir müssen Ruhe bewahren», mahnte der Franzose.

Tatsächlich sind die Abstände immer noch üppig: In der Team-Tabelle trennen die Scuderia 72 Punkte von Spitzenreiter Mercedes, in der Fahrer-Wertung führt Kimi Antonelli, der in Barcelona einen unverschuldeten Nuller hatte hinnehmen müssen, die WM mit 41 Zählern Vorsprung auf Hamilton an.

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Andrea Stellas Spielberg-Favoriten

Das könnte sich bereits bei der nächsten WM-Runde ändern, denn geht es nach McLaren-Teamchef Andrea Stella, verfügen die GP-Renner aus Maranello über eine ganz besondere Stärke. Im Fahrerlager von Barcelona erklärte der Ingenieur aus dem britischen Traditionsteam zwar: «Österreich ist eine etwas andere Piste als Barcelona.»

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Der 55-jährige Italiener fügte aber im gleichen Atemzug auch an: «Ich gehe jedoch davon aus, dass Ferrari in den Kurven weiterhin das schnellste Auto bleibt.» Und er lobte auch einen weiteren Hauptgegner seiner Truppe: «Über eine einzelne Runde betrachtet ist Mercedes wahrscheinlich das beste Auto insgesamt, wenn man sowohl das Chassis als auch die Antriebseinheit berücksichtigt.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

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BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

65

+1 Runde

1:22,691

4

09

Arvid Lindblad

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Arvid Lindblad

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41

65

+1 Runde

1:21,914

2

10

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BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

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43

65

+1 Runde

1:22,449

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