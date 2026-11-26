Die MotoGP-Karriere von Alex Marquez verlief 2022 unangenehm steil abwärts. In der Honda-Kundenmannschaft von Lucio Cecchinello brachte der jüngere Marquez-Bruder kein Bein auf den Boden – nicht ein Podestplatz ging auf das Konto von «AM73» – Alex stand massiv im Schatten von Marc.

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Mit dem Wechsel in das private Ducati-Team um Nadia Padovani wurde die Abwärtsbewegung gestoppt. Die Mischung aus neuem Umfeld und schlagkräftiger Technik war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die 2025 in einer beeindrucken Leistungssteigerung, dem ersten GP-Sieg und dem ungefährdeten Vize-Titel gipfelte.

Nicht zu vergessen: Alex diente in der verschworenen Italo-Einheit als Türöffner für Marc und half beim Karriereneustart von Spaniens Ikone mit.

Nadia war wie eine Mutter zu mir Alex Marquez

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Der zukünftige KTM-Werksfahrer sieht einen bewegenden Abschied von der leidenschaftlichen Gresini-Mannschaft kommen: «Ich werde versuchen, erst zu weinen, wenn ich die Box verlassen», so Marquez am Tag vor der Session auf der Rennstrecke von Valencia. Der inzwischen 30-Jährige weiter: «Der Sonntag wird sich sehr emotional, nicht nur wegen mir, denn auch andere im Team, wie einige Mechaniker, beginnen eine neue Aufgabe. Besonders wird aber sicher Abschied von Nadia (Padovani). Sie war im Fahrerlager wie eine Mutter zu mir. Sie gab mir die Möglichkeit – nicht nur zu einer neuen Chance meiner Karriere, bei Gresini begann ein zweites Leben für mich.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Als Höhepunkt der Zusammenarbeit beschrieb Alex Marquez den Argentinien-GP 2024: «Als ich dort die Pole und später mein erstes Podest mit ihnen erreicht habe, hat das wie ein großer Beschleuniger gewirkt. Es wurde zusätzliche Energie frei im ganzen Team. Es war aber insgesamt eine großartige Zeit, für die ich sehr dankbar bin.»

Alex Marquez, Argentinien 2023: Pole und erstes Podium mit Gresini-Ducati Foto: Gold and Goose Alex Marquez, Argentinien 2023: Pole und erstes Podium mit Gresini-Ducati © Gold and Goose

Alex Marquez zu seiner körperlichen Verfassung nach der Operation vor dem Portugal-GP: «Die Situation ist gut, es ist das letzte Rennen, ich kann mich komplett verausgaben und werde hier auch 100 Prozent geben können. Portimao war wie ein sehr gutes Training.»

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Komplett neutral verhält sich Alex Marquez mit Blick auf die neue 850er-Ära, die am kommenden Dienstag mit dem ersten offiziellen Testtag beginnt. Alex Marquez wird die KTM RC16 in der von Aki Ajo gemanagten Struktur übernehmen: «Ich bin komplett unbelastet – habe weder eine 850er probiert, noch Erfahrungen mit den neuen Reifen. Es wird eine besondere Erfahrung, auch weil zu Beginn noch sehr viel gelernt und adaptiert werden muss.»