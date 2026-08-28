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Flavio Briatore: Das erwartet er von Franco Colapinto und Pierre Gasly

Nach Alex Albon, Carlos Sainz und Max Verstappen hat auch Franco Colapinto seinen Vertrag verlängert. Der Argentinier muss bei Alpine hohen Ansprüchen gerecht werden, wie Flavio Briatore betont.

Formel 1

Alpine-Sonderberater Flavio Briatore hat hohe Ansprüche an seine Fahrer
Alpine-Sonderberater Flavio Briatore hat hohe Ansprüche an seine Fahrer
Foto: Bearne / XPB Images
Alpine-Sonderberater Flavio Briatore hat hohe Ansprüche an seine Fahrer
© Bearne / XPB Images

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Die Formel-1-Stars sind in die zweite Saisonhälfte gestartet und sorgen nicht nur mit ihrer Arbeit auf der Strecke für Schlagzeilen. Immer mehr Fahrer bestätigen ihre Zukunftspläne, so haben etwa die Williams-Teamkollegen Alex Albon und Carlos Sainz ihren Verbleib beim britischen Traditionsstall verkündet, und auch Max Verstappen hat die monatelangen Spekulationen um seine Zukunft beendet. Der Ausnahmekönner bleibt dem Red Bull Racing Team bis Ende 2030 treu.

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Alle drei Vertragsverlängerungen wurden schon vor dem zwölften WM-Lauf verkündet, nach dem Rennen in Zandvoort folgte nun eine weitere Bestätigung: Auch Franco Colapinto bleibt seinem Brötchengeber Alpine treu und gibt 2027 an der Seite von Pierre Gasly Gas. Zu Verdanken hat er das seiner Leistungskurve, die klar nach oben zeigt, nachdem er 2025 ein schwieriges Jahr erlebt hatte.

In dieser Saison konnte er in den zwölf Rennwochenenden sechs Mal punkten, seine bisherige Saison- und Karriere-Bestleistung ist der sechste Platz in Montreal. Nachdem sein Teamkollege Pierre Gasly bereits im vergangenen Jahr eine mehrjährige Vertragsverlängerung verkündet hat, wurde nun auch das Abkommen des Argentiniers verlängert, allerdings nur für 2027, wie der 23-Jährige bestätigt hat: «Ich bin unglaublich glücklich, dass ich mit diesem Team weitermachen kann, denn ich fühle mich hier zuhause, vor allem nachdem wir zusammen gute Fortschritte erzielt haben.»

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«Es gibt noch viele Meilensteine, die wir erreichen können, und ich weiss, wie hart alle bei Alpine daran arbeitet, das Auto immer weiter zu verbessern. Unser Ziel ist klar, wir wollen zusammen gewinnen, und ich danke der ganzen Mannschaft und der Team-Leitung für das Vertrauen, das sie mir schenken. Ich bin gespannt, wie sich die weitere Entwicklung gestalten wird und fokussiere mich ganz auf meinen Job auf der Strecke», fügte der Rennfahrer aus Buenos Aires an.

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Alpine-Sonderberater Flavio Briatore verfolgt ein klares Ziel

Alpine-Sonderberater Flavio Briatore erklärt: «Für mich ist Konstanz sehr wichtig und wir haben nun eine feste Fahrer-Paarung gefunden, mit der ich zufrieden bin. Ich habe immer gesagt, dass dies ein wichtiges Puzzleteil ist, das Wichtigste ist jedoch, dass wir ein schnelles Auto entwickeln und bauen – und das bleibt unsere höchste Priorität.»

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Und der ehrgeizige Italiener stellt klar: «Wir haben gesehen, dass Franco im Laufe des aktuellen Jahres reifer geworden und gewachsen ist. Seine Ergebnisse in Miami und Montreal haben bestätigt, was ich schon wusste: Er gehört in die Formel 1 und in dieses Team. Ich erwarte sowohl von ihm als auch von Pierre, dass sie weiterhin einen super Job machen und dass das ganze Team Vollgas daran arbeitet, uns siegfähig zu machen und an die Spitze des Feldes zu bringen.»

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McLaren Formula 1 Team

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1

72

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1:14,321

31

02

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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12

72

+11,536

1:14,571

23

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George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

72

+15,906

1:15,393

23

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

72

+16,755

1:14,566

14

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

72

+17,258

1:14,230

17

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

72

+32,332

1:14,303

12

07

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Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

72

+1:19,915

1:15,435

6

08

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Audi Revolut F1 Team

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27

71

+1 Runde

1:16,048

4

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14

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