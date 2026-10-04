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Alex Marquez (Ducati) angefressen: «Fehler, die ich mir nicht leisten kann»

Trotz guter Ausgangslage verbockte sich Gresini-Ass Alex Marquez beim MotoGP-Sonntagsrennen im japanischen Motegi gute Ergebnisse. Final: kein einziger Punkt am Wochenende, WM-Rang acht futsch.

Bernhard M. Höhne

Von

MotoGP

Alex Marquez: Erst Strafrunden, dann Sturz
Alex Marquez: Erst Strafrunden, dann Sturz
Foto: Gold and Goose
Alex Marquez: Erst Strafrunden, dann Sturz
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Ein «Tag zum Vergessen» sei der Samstag für Alex Marquez in Motegi gewesen. Zwar qualifizierte er sich auf Rang 5 als zweitbester Pilot auf einer Ducati GP26, doch der missglückte Angriff auf Pedro Acosta in der ersten Runde des Sprintrennens beendete das Samstagsrennen frühzeitig für den Gresini-Piloten. Auch der Grand Prix am Sonntag verlief kaum besser, denn auch die volle Distanz brachte keine Rehabilitation; dem vor dem Rennen Achten der WM-Tabelle das Erreichen der Zielflagge verwehrt.

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Dabei begann das Rennen für den 30-Jährigen positiv: Die erste Runde beendete der Katalane auf dem Platz 4, am Start konnte er Pedro Acosta hinter sich lassen. Dort hielt sich der Pilot aus Cervera auf, bis er in der fünften Runde seine für die Kollision am Samstag eingehandelten beiden Long-Lap-Strafen absaß. Das Absolvieren der ersten Strafe setzte den ehemaligen Moto2-Weltmeister auf den fünften Platz, die zweite spülte ihn zurück auf Rang 8.

Im Artikel erwähnt

Dort hielt sich der jüngere Marquez-Bruder, bis sein dritter Sturz an diesem Wochenende sein Rennen endgültig beendete. Ein frustrierender Crash: «Am Sonntag habe ich im Warm-up und im Rennen insgesamt zwei Fehler gemacht. Die Platzierung ist dabei egal, denn so etwas ist immer enttäuschend!» Der nächstjährige KTM-Pilot beschrieb, wie es zum Sturz kam: «Ich habe meinen Fuß nicht dorthin am Motorrad gesetzt, wo er hingehört. Deshalb habe ich in Schräglage zweimal hoch- anstatt einmal heruntergeschaltet.»

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Die Konsequenz war die entsprechende Reaktion von Marquez’ Arbeitsgerät: «Deshalb bin ich gestürzt, weil das Motorrad in Schräglage nach vorn geschoben hat. Das sind Fehler, die ich mir nicht leisten kann. Schon gar nicht zweimal am selben Tag!» Am Sonntagvormittag im Warm-up war dem Moto3-Weltmeister von 2013 der gleiche Fauxpas unterlaufen und hatte auch da zum Sturz geführt. Durch Nuller in beiden Rennen des Wochenendes verlor Alex Marquez den achten Rang in der Weltmeisterschaftswertung an Francesco Bagnaia.

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Die Diskussion im Vorfeld des Sonntagsrennens wurde bestimmt von der Reifenwahl Michelins, die infolge des Sprintrennens den härtesten für das Rennwochenende vorgesehenen Hinterreifen empfohlen hatten. Einen Pneu, den am Freitag und Samstag des MotoGP-Events noch kein Fahrer ausprobiert hatte, den das Fahrerfeld am Sonntag jedoch geschlossen nutzte. Alex Marquez teilte dazu eine Anekdote aus einer Teambesprechung: «Wir haben am Morgen im Team noch Witze darüber gemacht, dass, wenn der Reifen funktionieren sollte, das beweist: Wir haben alle keine Ahnung von Motorrädern!» Die Reifenwahl bewährte sich für das Gros des Fahrerfeldes: «Das war für alle eine Überraschung.»

Willkommen zum Rennen in Motegi
Willkommen zum Rennen in Motegi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi
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Pedro Acosta
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Jorge Martin und Marc Márquez
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Raúl Fernández
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Enea Bastianini
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Ogura und Fernández
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Luca Marini
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in Motegi
© Gold & Goose

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Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

24

41:31,467

1:43,291

37

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

24

+1,363

1:43,328

27

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

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20

04

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

24

+2,330

1:43,041

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05

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

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+14,815

1:43,628

13

06

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

24

+15,210

1:43,638

15

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

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+16,928

1:43,789

9

08

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

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+20,333

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8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

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