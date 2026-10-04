Gute Nachrichten für Rennsportfans: Seitenwagen-WM 2027 wieder mit Schleiz

Auch wenn es aktuell noch keine offizielle Bestätigung seitens des Motorrad-Weltverbandes FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) gibt, zeichnet sich doch ein Terminplan für die Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2027 ab, der sieben Veranstaltungen und damit eine mehr als diese Saison beinhaltet.

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Fest steht, dass die Seitenwagen nächstes Jahr bei der Langstrecken-WM in Le Mans nicht mehr dabei sein werden, weil das Programm um einen Tag verkürzt wird. Dafür könnte die Saison auf derselben Rennstrecke unmittelbar im Anschluss an die Testfahrten in Val de Vienne und im Rahmen der französischen Meisterschaft beginnen.

Nach langen Verhandlungen wird man auch wieder in Großbritannien gastieren, sehr wahrscheinlich auf der Rennstrecke in Donington. Fix scheinen auch die Termine in Grobnik/Rijeka mit der Alpe Adria International Motorcycle Championship, in Assen mit der British Superbike Championship und in Oschersleben als Teil des Sidecar Festivals.

Besonders erfreulich vor allem aus Sicht der deutschen Rennsportfans, es gibt die Zusage, dass die Seitenwagen-WM auf dem Schleizer Dreieck wieder zu Gast sein wird. Als möglicher Termin wurde das letzte Juli-Wochenende ins Auge gefasst. Ob wieder in Cremona gefahren wird oder vielleicht doch wieder in Spa-Francorchamps, entscheidet sich in den nächsten Wochen.

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