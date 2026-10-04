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Corey Turner über Zukunft: «Die WM-Teilnahme hängt vom Terminkalender ab»

Seit diesem Jahr bereichern das australische Brüderpaar Corey und Danyon Turner die Seitenwagen-WM. Ob die derzeit Siebenten der Zwischenwertung auch 2027 dabei sein werden, wird sich zeigen.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Corey und Danyon Turner (mit Kappe) zwischen Tim Reeves und Ferry Segers
Corey und Danyon Turner (mit Kappe) zwischen Tim Reeves und Ferry Segers
Foto: Helmut Ohner
Corey und Danyon Turner (mit Kappe) zwischen Tim Reeves und Ferry Segers
© Helmut Ohner

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Genau vor einem Jahr standen in der Motorsport Arena Oschersleben zwei unscheinbare Männer neben dem britischen Multi-Champion Tim Reeves und seinem niederländischen Beifahrer Ferry Segers in der Startaufstellung der finalen WM-Läufe. Sie wollten sich für einen eventuellen Einstieg in die Seitenwagen-Weltmeisterschaft einen ersten Eindruck verschaffen, was auf sie zukommen wird.

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Ein Jahr später sind die Australier Corey und Danyon Turner nicht nur dabei, sie konnten sich auf Anhieb in den Top-10 etablieren. Im Hauptrennen in Cremona gelang ihnen mit Platz 6 das bisher beste Resultat, das sie im Sprintrennen in Oschersleben wiederholen konnten. Vor dem letzten Lauf der Saison liegen die Brüder auf dem siebenten Platz in der WM-Zwischenwertung.

Im Sprintrennen von Oschersleben überzeugen Turner/Turner mit Rang 6
Im Sprintrennen von Oschersleben überzeugen Turner/Turner mit Rang 6
Foto: Helmut Ohner
Im Sprintrennen von Oschersleben überzeugen Turner/Turner mit Rang 6
© Helmut Ohner

Aller Voraussicht nach wird man die beiden jungen Ossies auch im nächsten Jahr in Europa in der Startaufstellung sehen, so ist zumindest ihr Plan. «Alles hängt allerdings von den Terminen der WM-Läufe ab», verriet Corey gegenüber SPEEDWEEK.com. «Dieses Jahr konnten wir zwischen den Rennen immer wieder zurück in unsere Heimat fliegen, um zu arbeiten.»

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«Ein grober Terminkalender steht für 2027 fest, aber noch weiß niemand, wann genau die Rennen stattfinden werden. Ich habe aber gehört, dass man jeden Monat eine Veranstaltung organisieren möchte. Das würde uns hart treffen, denn um uns die Teilnahme an der Weltmeisterschaft überhaupt leisten zu können, müssen mein Bruder und ich dazwischen unbedingt Geld verdienen.»

«Für eine Person kostet ein Hin- und Rückflug an die 4.000 Australische Dollar. Wenn tatsächlich alle drei Wochen gefahren wird, würde sich der Aufwand nicht mehr lohnen», verweist Corey Turner auf den enormen Kostenaufwand. «In diesem Fall könnten wir uns eine gesamte Saison wohl nicht mehr leisten und könnten dann nur noch an ausgesuchten Rennen teilnehmen.»

Ergebnis, Seitenwagen-WM, Sprintrennen, Oschersleben, 03.10.2026

Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

12

18 :34.218

min.

2.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

12

18 :36.091

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

12

18 :47.428

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

12

18 :48.718

5.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

12

18 :49.089

6.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

12

18 :57.881

7.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

12

18 :58.184

8.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

12

18 :59.833

9.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

12

19 :00.299

10.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

12

19 :50.967

11.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

12

19 :57.065

12.

Raymond Leijdekkers/Thomas Hofer (NL/CH)

LCR Yamaha

11

18 :34.576

13.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

11

18 :50.361

14.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

11

18 :51.288

15.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

11

19 :01.476

16.

Rogier Weekers/Remco Moes (NL)

R&R Yamaha

11

19 :13.035

DNF

Tim Reeves/Luca Schmidt (GB/D)

ARS Yamaha

6

DNQ

Lewis Nicol/Valentin Marklin (GB/D)

LCR Yamaha

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