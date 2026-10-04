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Pedro Acosta (KTM) nach Platz 7 ratlos: «Daran allein kann es nicht liegen»

Auf dem Red Bull Ring eroberte KTM-Aushängeschild Pedro Acosta seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der MotoGP. In Motegi in Japan reichte der Speed nicht für vorne – genaue Analyse erforderlich.

MotoGP

Pedro Acosta (li.) gegen Ai Ogura
Pedro Acosta (li.) gegen Ai Ogura
Foto: gold & goose
Pedro Acosta (li.) gegen Ai Ogura
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Was Pedro Acosta beim Heimrennen von KTM auf dem Red Bull Ring in der Steiermark aufführte, war eindrucksvoll und veranlasste Titelverteidiger Marc Marquez zu der Aussage, dass sein nächstjähriger Teamkollege bei Ducati damit in der Favoritenrolle für die kommenden Rennen wäre.

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Wie schnell sich die Kräfteverhältnisse in der heutigen MotoGP ändern können, wurde in Motegi offensichtlich. Pecco Bagnaia, im Vorjahr überlegener Sieger in beiden Rennen, agierte – wieder einmal – chancenlos und kam als zweitbester Ducati-Fahrer mit über 20 sec Rückstand auf den Sieger nur als Achter ins Ziel.

Acosta qualifizierte sich in Japan mit kleinem Rückstand für den dritten Startplatz und wurde im Sprint in der ersten Kurve von Alex Marquez (Gresini Ducati) abgeschossen. Im langen Rennen ging es für den Spanier ab dem Start rückwärts: Nach der ersten Runde war Pedro Fünfter, in der zweiten nur noch Achter. Über die restlichen 22 Runden lieferte er sich sehenswerte Kämpfe mit dem Trackhouse-Aprilia-Duo Raul Fernandez und Ai Ogura, unterlag den beiden aber und sah nur als Siebter die Zielflagge. Ganz anders Markenkollege Enea Bastianini aus dem Tech3-Team, der 14,7 sec schneller war und den dritten Platz um winzige 0,078 sec verfehlte.

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Motegi
Willkommen zum Rennen in Motegi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin und Marc Márquez
Jorge Martin und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Ogura und Fernández
Ogura und Fernández
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Motegi
© Gold & Goose

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Pedro Acosta fragt sich, was schief lief

«Wir haben das Motorrad für diese Reifen nicht hinbekommen, ich tat mir beim Verzögern sehr schwer», fasste Acosta seinen Grand Prix zusammen. «Es fehlte auch in der Beschleunigung, Platz 7 ist aber kein Desaster. Es macht mich glücklich zu sehen, dass eine andere KTM recht schnell war und Platz 4 heimgebracht hat. Wir müssen die Daten prüfen, damit wir sehen, was wir falsch gemacht haben.»

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Dass er zeitweise mit dem Aprilia-Duo kämpfen konnte, führte der 22-Jährige nicht auf seine Stärke, sondern deren Schwäche zurück. Denn als der nächste Einbruch seines Hinterreifens kam, wurde er abgehängt. «Das war alles sehr seltsam», sagte Acosta, der weiterhin auf dem vierten WM-Rang liegt. «Ich glaube nicht, dass es nur an den Reifen lag. Das erklärt für mich nicht, weshalb ich im Vorjahr so schnell und jetzt so langsam war. Es muss etwas anderes sein – was, wissen wir noch nicht genau. Überholen fiel mir schwer, was nicht normal für mich ist. Ich kam nur einmal an Raul Fernandez vorbei, dann hat mich auch Ogura wieder überholt. Wenigstens hatten die Fans etwas zu genießen.»

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1:43,291

37

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Jorge Martin

Aprilia Racing

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89

24

+1,363

1:43,328

27

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Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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Aprilia Racing

72

24

+2,252

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Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

23

24

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Raúl Fernández

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Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

24

+14,815

1:43,628

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Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

24

+15,210

1:43,638

15

07

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

24

+16,928

1:43,789

9

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Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

24

+20,333

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8

09

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

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