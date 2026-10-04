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Enea Bastianini: So stellte der Tech3-Pilot KTM-Ass Acosta in den Schatten

Platz 4, im Sprint, Platz 4 im Großen Preis: Enea Bastianini war der Überraschungsmann des Japan-GP in Motegi. Und doch bleib der Italiener aus der KTM-Tech-Mannschaft auch am Sonntag ohne Trophäe.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Wieder Platz 4: Enea Bastianini war in Japan erfolgreichster KTM-Pilot
Wieder Platz 4: Enea Bastianini war in Japan erfolgreichster KTM-Pilot
Foto: Gold and Goose
Wieder Platz 4: Enea Bastianini war in Japan erfolgreichster KTM-Pilot
© Gold and Goose

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Auch beim Großen Preis von Japan sorgte Enea Bastianini für freudig erstaunte Gesichter im Tech3-KTM-Team von Inhaber Günther Steiner. Der Italiener zeigte einmal, dass er speziell auf der langen Distanz zu den großen Könnern des Sports zählt. Anders als noch am Vortag, als drei WM-Top-Piloten aus dem Rennen flogen, setzte sich der Tech3-Pilot auch mit Acosta und Alex Marquez im Feld durch.

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Während Bastianini beim Sprint sofort auf P4 geschossen war, ließ er es beim GP etwas langsamer angehen. Die Nummer 23 legte sich erste Markenkollege Acosta zurecht. Der Fall Alex Marquez erledigte sich von selbst – der Übeltäter des Sprints kam nach seiner ersten Long-Lap knapp hinter Bastianini zurück – und konnte nicht schneller fahren.

Der Tech3-Pilot wurde immer zügiger. Als Bastianini im letzten Rennviertel die schwarze Aprilia von Marco Bezzecchi immer größer vor sich sah, wurde der Pilot zur bekannten Bestie. Viermal in Serie drehte der auf P4 fahrende Bastianini. Die Aufholjagd gipfelte in einer 1:43,041 min. Bastianini war damit nicht nur 0,25 Sekunden schneller als Marc Marquez – der Verfolger von Marco Bezzecchi hatte die Bestmarke in Motegi für die schnellste Runde überhaupt um sensationelle 1,3 Sekunden unterboten.

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Der Speed ging freilich auch auf das Konto des neuen Asphalts. Doch der Umstand, dass alle Piloten nun nach dringender Empfehlung von Michelin mit einem harten Hinterreifen unterwegs waren, spielte Gummi-Spezialist Bastianini zusätzlich in die Karten.

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Bastianini war glücklich: «Endlich ist der Moment gekommen, an dem alles so funktioniert hat, wie ich es brauche. Es war ein sehr gutes Zusammenspiel – auch mit dem Reifen, der wirklich gut funktioniert hat. Die Haltbarkeit war erstaunlich, ich hatte zum Ende hin ein Tempo, das mich selbst überrascht hat.»

Die Rekordrunden kamen dennoch knapp zu spät. Bezzecchi, der den Braten gerochen hatte, gab in der letzten so tapfer Gas, dass er sich 0,08 Sekunden vor der Tech3-KTM über die Linie rettete. Auf Sieger Marc Marquez hatte Enea Bastianini gerade einmal 2,5 Sekunden eingebüßt. Der WM-Vierte Acosta erreichte die Flagge 14,5 Sekunden nach Bastianini.

Warum Bastianini nun deutlich schneller unterwegs war als KTM-Held Acosta, konnte sich der Pilot auch nur zum Teil erklären. «Es stimmt, zuletzt fuhr Pedro alleine vorne, die anderen KTM waren sehr viel langsamer. Nach dem Event in Spielberg haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, das zu analysieren. Ich denke, es war eine Kombination aus mehreren Faktoren.»

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Auch wenn Bastianini wieder nicht zur Siegerehrung eingeladen war, durfte sich der zukünftige Trackhouse-Aprilia-Pilot als Sieger fühlen. In der WM-Tabelle machte der Italiener Punkte auf Fermin Aldeguer gut, der Zehnter ist. Insgesamt war es ein, auch ohne Podest, ein erfolgreicher Tag für die Österreicher: Alle vier RC16-Fahrer holten Punkte.

Willkommen zum Rennen in Motegi
Willkommen zum Rennen in Motegi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Ai Ogura
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Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Pedro Acosta
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Jorge Martin und Marc Márquez
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Raúl Fernández
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Enea Bastianini
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Ogura und Fernández
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Luca Marini
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
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Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in Motegi
© Gold & Goose

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Zeit
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Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

24

41:31,467

1:43,291

37

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

24

+1,363

1:43,328

27

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

+2,252

1:43,276

20

04

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

24

+2,330

1:43,041

19

05

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

24

+14,815

1:43,628

13

06

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

24

+15,210

1:43,638

15

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

24

+16,928

1:43,789

9

08

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

24

+20,333

1:43,806

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

24

+23,545

1:43,829

7

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Luca Marini

Luca Marini

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