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Bezzecchi rettete Podiumsrang in Motegi: «Bastinanini war in Hochform!»

Aprilia-Mann Marco Bezzecchi fuhr beim MotoGP-Wochenende in Japan am Sonntag aufs Podium. Eine Platzierung, die für den WM-Dritten besondere Bedeutung hatte und kurz vor Schluss fast entglitten wäre.

MotoGP

Platz 3 beim Japan-GP für Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi
Platz 3 beim Japan-GP für Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Platz 3 beim Japan-GP für Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

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«Es war ein schwieriges Wochenende für mich, doch ich habe mir diesen Podiumsplatz so sehr gewünscht!» Worte von Marco Bezzecchi, die dieser im Anschluss an das MotoGP-Sonntagsrennen in Motegi sprach. Noch am Vortag im Sprintrennen spielte der Aprilia-Pilot keine Rolle bei der Vergabe der Trophäen der drei Bestplatzierten. Von Startplatz Vier aus reichte es nur zu Rang 6. Im Grand Prix jedoch konnte «Bezz» gleich zu Beginn den vor ihm gestarteten Pedro Acosta hinter sich lassen und im Schlepptau von Teamkollege Jorge Martin und dem späteren Rennsieger Marc Marquez eine Lücke zu dem hinter ihm Platzierten Enea Bastianini schaffen.

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Gegen Rennende wurde es jedoch noch einmal knapp, als «La Bestia» gleich mehrere schnellste Rennrunden am Stück fuhr und der Aprilia-Fahrer noch und Druck geriet: «Bastinanini war in Hochform!» Kommentierte der 28-Jährige die Aufholjagd des Tech3-Piloten kurz vor Rennende. Zu einem Überholversuch der Nummer 23 kam es zwar nicht mehr, doch nur knapp 8 Hundertstelsekunden trennten die Kontrahenten auf der Ziellinie.

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Der Fahrer mit der Nummer 72 sicherte mit seinem dritten Platz hinter Stallkollege Martin die nächste Podiumsplatzierung der Aprilia-Mannschaft in Motegi. Eine Platzierung, die wegen eines Schicksalsschlages persönlich eine besondere Bedeutung für den Riminesen hatte: «Ich habe so sehr einen Platz auf dem Treppchen gewollt, denn vorher war es schon eine schwere Woche für mich. Bei meiner Ankunft in Japan habe ich vom Verlust eines mir sehr wichtigen Menschen erfahren und im Anschluss hart gearbeitet, um einen Platz auf dem Treppchen zu erreichen.» Erst im Sprintrennen am Vortag war Aprilia mit Jorge Martin der erste Podiumsrang für die Marke auf der japanischen Strecke überhaupt gelungen.

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Den Anschluss an die Spitze der Weltmeisterschaftswertung gerät für Rennfahrer aus Rimini dennoch immer mehr außer Reichweite: Durch die von Marc Marquez in Japan eingefahrenen 37 Punkte in beiden Motegi-Rennen ist der Abstand Bezzecchis zum vor ihm in der WM-Tabelle zweitplatzierten Ducati-Ass um weitere 17 Zähler angewachsen. Auf Boxennachbar und Noch-WM-Leader Martin fehlen dem Italiener inzwischen 49 Zähler.

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Willkommen zum Rennen in Motegi
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Pecco Bagnaia
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Jorge Martin
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Start des Rennens
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Ai Ogura
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Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi
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Pedro Acosta
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Jorge Martin und Marc Márquez
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Raúl Fernández
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Enea Bastianini
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Ogura und Fernández
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Luca Marini
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
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Sieger Marc Márquez
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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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93

24

41:31,467

1:43,291

37

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

24

+1,363

1:43,328

27

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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Aprilia Racing

72

24

+2,252

1:43,276

20

04

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

24

+2,330

1:43,041

19

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Raúl Fernández

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25

24

+14,815

1:43,628

13

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Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

24

+15,210

1:43,638

15

07

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

24

+16,928

1:43,789

9

08

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

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+20,333

1:43,806

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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