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Alex Marquez (Ducati) verpasst die Grands Prix in Italien und Ungarn

Alex Marquez erholt sich derzeit von seinem Horror-Crash im MotoGP-Rennen in Barcelona. Am 21. Mai gab Gresini Racing bekannt, dass der Vizeweltmeister die GPs in Mugello und Balaton verpassen wird.

MotoGP

Alex Marquez mit der Gresini-Crew
Alex Marquez mit der Gresini-Crew
Foto: Gresini Racing
Alex Marquez mit der Gresini-Crew
© Gresini Racing

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Alex Marquez krachte im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona in der zwölften Runde mit voller Geschwindigkeit in KTM-Werksfahrer Pedro Acosta. Der Gresini-Pilot zog sich bei dem Horror-Crash eine Randfraktur des Wirbels C7 und einen Bruch im rechten Schlüsselbein zu. Der Vizeweltmeister hatte Glück im Unglück, es hätte weit schlimmer kommen können.

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Noch am Sonntagabend wurde AM73 am Schlüsselbein operiert – dieses wurde im «Hospital General de Catalunya» mit einer Platte fixiert. Am Montag konnte Marquez das Krankenhaus wieder verlassen.

Comeback in Brünn?

Wie lange die Genesung beim 30-Jährigen dauern wird, ist ungewiss. Fest steht, dass Marquez den Italien-GP nächste Woche und auch den Ungarn-GP direkt danach verpassen wird – das gab das Gresini-Racing-Team am 21. Mai bekannt. Ein Ersatzfahrer für die Events in Mugello und im Balaton Park wurde bislang nicht genannt.

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Ob es für Alex Marquez mit einem Comeback beim Großen Preis von Tschechien klappen wird, hängt vom Heilungsverlauf ab. Das MotoGP-Event in Brünn findet vom 19. bis 21. Juni statt.

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