Alex Marquez (Ducati) verpasst die Grands Prix in Italien und Ungarn

Alex Marquez krachte im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona in der zwölften Runde mit voller Geschwindigkeit in KTM-Werksfahrer Pedro Acosta. Der Gresini-Pilot zog sich bei dem Horror-Crash eine Randfraktur des Wirbels C7 und einen Bruch im rechten Schlüsselbein zu. Der Vizeweltmeister hatte Glück im Unglück, es hätte weit schlimmer kommen können.

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Noch am Sonntagabend wurde AM73 am Schlüsselbein operiert – dieses wurde im «Hospital General de Catalunya» mit einer Platte fixiert. Am Montag konnte Marquez das Krankenhaus wieder verlassen.

Comeback in Brünn?

Wie lange die Genesung beim 30-Jährigen dauern wird, ist ungewiss. Fest steht, dass Marquez den Italien-GP nächste Woche und auch den Ungarn-GP direkt danach verpassen wird – das gab das Gresini-Racing-Team am 21. Mai bekannt. Ein Ersatzfahrer für die Events in Mugello und im Balaton Park wurde bislang nicht genannt.

Ob es für Alex Marquez mit einem Comeback beim Großen Preis von Tschechien klappen wird, hängt vom Heilungsverlauf ab. Das MotoGP-Event in Brünn findet vom 19. bis 21. Juni statt.

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