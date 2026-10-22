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Teamorder bei Aprilia? Raul Fernandez spielt internes Treffen herunter

Nach Platz 2 in Mandalika reist Raul Fernandez selbstbewusst zum MotoGP-Rennen auf Phillip Island. Seine Fingerverletzung bleibt ein Thema – ebenso die Frage nach einer möglichen Aprilia-Teamorder.

MotoGP

Hilft Raul Fernandez Aprilia im Kampf um die WM?
Hilft Raul Fernandez Aprilia im Kampf um die WM?
Foto: Gold & Goose
Hilft Raul Fernandez Aprilia im Kampf um die WM?
© Gold & Goose

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Das MotoGP-Rennen auf Phillip Island weckt bei Raul Fernandez beste Erinnerungen: Im Vorjahr gewann der Trackhouse-Aprilia-Pilot den Australien-GP. Nun kehrt er nach einem starken zweiten Platz in Mandalika zurück. Allerdings ist der Spanier nach seinen beiden Fingerfrakturen noch nicht vollständig fit.

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Die Verletzungen hatte sich Fernandez beim Startcrash im Indonesien-Sprint zugezogen. Tags darauf führte er den Grand Prix über weite Strecken an und musste sich erst in der Schlussphase Marco Bezzecchi geschlagen geben. Vor dem Wochenende in Australien fällt seine Einschätzung deshalb vorsichtig optimistisch aus.

Fingerverletzung: Fernandez nicht bei 100 Prozent

«Meine Verfassung ist etwas schlechter als im letzten Jahr. Doch im Vergleich zu Mandalika ist es deutlich besser. Es kann ein gutes Wochenende für uns werden. Aber ich bin nicht bei 100 Prozent und muss die Situation zusammen mit dem Team managen», erklärte Fernandez.

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An seiner Teilnahme zweifelt der Vorjahressieger nicht. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, über das gesamte Wochenende konkurrenzfähig zu bleiben und auf wechselnde Bedingungen zu reagieren. «In Mandalika stürzte ich am Samstag und fuhr am Sonntag. Deshalb steht außer Frage, dass ich hier fahren werde. Es gibt viele Dinge, die wir im Auge behalten müssen. Dazu zählt auch das Wetter. Es kann sich hier jeden Moment ändern. Darauf müssen wir uns einstellen», betonte der Spanier.

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Sein Vorjahressieg und die starke Vorstellung in Indonesien machen Fernandez zu einem interessanten Kandidaten für die vorderen Plätze. Eine konkrete Zielsetzung vermied er dennoch. Neben seiner Verletzung verweist er auf zwei Gegner, die beim vergangenen Australien-GP fehlten.

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«Ich denke nicht an mögliche Platzierungen. Wir müssen es von Tag zu Tag angehen und beobachten, wie sich mein Finger verhält. Martin und Marc (Marquez) waren hier letztes Jahr nicht dabei. Deshalb wird es dieses Mal anders. Doch wenn wir eine Chance haben, dann probieren wir es natürlich», kündigte Fernandez an.

Aprilia vs. Marc Marquez: Hilft Fernandez beim WM-Kampf?

Damit stellt sich auch die Frage, wie frei die Aprilia-Piloten im WM-Endspurt gegeneinander fahren dürfen. In Mandalika belegte Fernandez hinter Bezzecchi Platz 2 und kam damit vor Jorge Martin ins Ziel. Der in der Meisterschaft bestplatzierte Aprilia-Pilot musste sich mit Rang 3 begnügen.

Für Aprilia ist die Stärke der beiden Trackhouse-Piloten Fernandez und Ai Ogura ein Vorteil: Sie können sich vor Martins Titelgegner Marc Marquez platzieren. Gleichzeitig können sie aber auch Martin selbst Punkte abnehmen. Es liegt deshalb nahe, dass der Hersteller für solche Situationen im Endspurt Leitlinien abstimmen möchte.

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Am Donnerstag gab es ein Treffen bei Aprilia, dessen Bedeutung Fernandez allerdings herunterspielte. Seiner Darstellung zufolge hatte man sich lediglich auf einen Kaffee getroffen. Eine konkrete Teamorder bestätigte er damit nicht. Ob und unter welchen Umständen Fernandez seine eigenen Siegchancen den Titelinteressen des Herstellers unterordnen müsste, blieb offen.

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Aprilia Racing

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2

Marc Márquez

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353

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

309

4

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

259

5

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

258

6

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

245

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

236

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