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Auszeichnung mit sieben Sternen: Sportler-Ehrung für die Marquez-Brüder

Spaniens Hauptstadt Madrid ehrte MotoGP-Ikone Marc Marquez und Bruder Alex mit einem speziellen Sportler-Award für Einzelathleten. Die erfolgreichen MotoGP-Brüder waren in prominenter Gesellschaft.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Ausgezeichnetes Brüderpaar: Marc und Alex Marquez
Ausgezeichnetes Brüderpaar: Marc und Alex Marquez
Foto: Gold and Goose
Ausgezeichnetes Brüderpaar: Marc und Alex Marquez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Die Marquez-Brüder Marc und Álex verbringen derzeit die Sommerpause der MotoGP mit ihren Partnerinnen und befreundeten Paaren auf der Ferieninsel Menorca, wo viel Wassersport aber auch intensive Trainingseinheiten mit Rennrädern auf dem Programm stehen. Dort wurde auch der WM-Titel der spanischen Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. Noch vor dem Abflug in den Aktivurlaub gab es für die beiden MotoGP-Asse eine bedeutende Ehrung in ihrer Wahlheimat Madrid.

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Gemeinsamer Urlaub, gemeinsames Training: «AM73» und «MM93» auf Menorca
Gemeinsamer Urlaub, gemeinsames Training: «AM73» und «MM93» auf Menorca
Foto: instagram Alex Marquez
Gemeinsamer Urlaub, gemeinsames Training: «AM73» und «MM93» auf Menorca
© instagram Alex Marquez

Die Marquez-Brüder zählen zu den Gewinnern der Trophäe «Siete Estrellas del Deporte» (Sieben Sterne des Sports) für die vergangenen beiden Jahre 2024 und 2025. Die Auszeichnung wird jeweils an Einzelathleten mit besonderem Hintergrund verliehen. Außerdem geht es um die Förderung und Entwicklung des Sports in der Region.

Im Artikel erwähnt

Die offizielle Begründung für die Nominierung der Ducati-Piloten: Die Brüder Marc (geb. 1993) und Alex Marquez (geb. 1996) bilden eine der erfolgreichsten Dynastien in der Geschichte des Motorradsports. Ihre sportlichen Karrieren beinhalten eine außergewöhnliche Kombination aus Talent, Beharrlichkeit und Disziplin sowie einen starken familiären Zusammenhalt im Spitzensport. Marc hat neun Weltmeistertitel gewonnen – sieben davon in der MotoGP, während Alex 2014 Moto3-Weltmeister und 2019 Moto2-Weltmeister wurde.»

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Neben den Márquez-Brüdern wurde auch der ehemalige Basketballspieler Sergio Rodríguez – besser bekannt als «El Chacho» – für das Jahr 2024 ausgezeichnet. Rodríguez gilt als einer der besten Point Guards der Geschichte. Seine Erfolgsbilanz für Real Madrid umfasst einen Weltmeister-Titel, drei EM-Kronen und drei EuroLeague-Siege. Zudem ist er nun als Sportdirektor von Real Madrid tätig. Bei den Damen ging die Auszeichnung für 2024 an Maria Perez – die bei den Olympischen Spielen 2024 Gold in der Mixed-Staffel im Gehen sowie Silber über 20 km gewann. Für 2025 ging der Damen-Award an Blanca Hervas, die zwei Medaillen bei der Hallen-WM in Turin holte.

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Marc Marquez: Auch ein «Aufhol-Award» wäre angemessen

Marc Marquez erhielt diese Auszeichnung direkt nach seinem Sieg beim Großen Preis von Deutschland – wo er zum 13. Mal einen Grand Prix gewann. Für die Leistungen seit dem Ungarn-GP hätte Marc Marquez einen eigenen «Aufhol-Award» verdient. Vor den Rennen am Plattensee fehlte «MM93» 102 Punkte auf Leader Bezzecchi – der nun bereits hinter Marquez liegt. Von der neuerlichen WM-Führung trennen Marc noch 18 Punkte. Bruder Alex, 2027 in Diensten von Red Bull KTM Factory Racing, rangiert auf Position 9.

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Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

30

+11,372

1:21,227

15

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

1:21,635

10

08

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

1:21,788

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

30

+19,140

1:21,905

7

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

30

+22,137

1:21,903

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