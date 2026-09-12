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Alex Marquez (5.) ärgert sich: Podest-Chance nach verkorkstem Q2 verloren?

Zwei Stürze im Qualifying, Startplatz 9 – und trotzdem Rang 5 im Misano-Sprint. MotoGP-Vize-Champ Alex Marquez rechnete schonungslos mit dem Samstag ab und sieht die Chance auf das Podest verspielt.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Alex Marquez landete im Misano-Sprint vor Pedro Acosta auf Platz 5
Alex Marquez landete im Misano-Sprint vor Pedro Acosta auf Platz 5
Foto: Gold and Goose
Alex Marquez landete im Misano-Sprint vor Pedro Acosta auf Platz 5
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Q2 vor dem Misano-Sprint geriet für Alex Marquez zum Desaster: Kurz nach Sessionbeginn schlitterte der Gresini-Pilot ins Kiesbett, in der finalen Q2-Phase folgte der zweite Abflug. Die Konsequenz: Für den Spanier kam nur Startplatz 9 heraus. «Der Fehler in Kurve 8 war mein Fehler, ich bin zu schnell hineingefahren. In Kurve 4 war es die letzte Runde. Ich war bereits weit von der Ideallinie weg und ich musste einlenken, komme, was wolle. Dann bin ich gestürzt.»

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Alex Marquez erlebte in Misano ein schwieriges Q2 mit zwei Stürzen
Alex Marquez erlebte in Misano ein schwieriges Q2 mit zwei Stürzen
Foto: Reinhold Trescher
Alex Marquez erlebte in Misano ein schwieriges Q2 mit zwei Stürzen
© Reinhold Trescher

Die Schuld schiebt er der komplexen Reifensituation zu: Marquez war im freien Training mit gebrauchten weichen Hinterreifen gefahren, um sich auf das Rennen vorzubereiten. «Im Nachhinein wäre es besser gewesen, mehr mit den frischeren Reifen von gestern zu arbeiten.» Sein Fazit fiel hart aus: «Ein gutes Qualifying ist die Folge davon, im richtigen Moment die richtigen Dinge zu tun. Heute war es genau andersherum. Ich habe zuerst an die Rundenzeit gedacht, statt an das Tempo – und dabei zu viele Fehler gemacht.»

Im Artikel erwähnt

MotoGP-Sprint Misano: Alex Marquez arbeitete sich vor bis auf Rang 5

Im Sprint drehte er die Sache. Auf dem mittelharten Hinterreifen profitierte er vom Gerangel zwischen Fermin Aldeguer und Pedro Acosta, die er beide mit einem Manöver kassierte. «Ich hatte Glück, ich konnte einfach überholen. Sie haben mir die Tür geöffnet.« Danach hing er hinter Jorge Martin (Aprilia) und Fabio Di Giannantonio fest. Das Problem: Die Temperatur in seinem Vorderreifen stieg immer weiter an.

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Willkommen zum Rennwochenende in Misano
Willkommen zum Rennwochenende in Misano
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Streckenposten
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Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
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Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
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Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Jack Miller
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Foto: Gold & Goose
Alex Márquez führt das Feld an
Alex Márquez führt das Feld an
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Das Bike von Luca Marini
Das Bike von Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Fabio Quartararo
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Joan Mir
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Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
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Diogo Moreira
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Pol Espargaró
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Marc Márquez
Marc Márquez
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fermin Aldeguer
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Sprint - Marco Bezzecchi, Marc Márquez & Jorge Martin
Sprint - Marco Bezzecchi, Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano
© Gold & Goose

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Als Martin an Di Giannantonio vorbeiging, witterte Alex Marquez eine Chance. «Das war mein Moment. Aber dann habe ich im ersten Teil einen Fehler gemacht und wieder verloren.» Der Abstand war zurück, ein Angriff nicht mehr möglich, der Vorderreifen lieferte nicht mehr den besten Grip. Rang 5 sicherte er sich vor allem mit «Rhythmus, Stil und Konstanz».

Alex Marquez benennt Aprilia-Vorteil: «Sie halten den Grip konstant»

Aus der Verfolgerposition hatte er freie Sicht auf die RS-GP von Jorge Martin und schilderte seine Beobachtungen. «Sie haben viel Stabilität, gerade in den schnellen Kurven. Sie halten den Hinterradgrip enorm konstant, während wir eher unerwartete Spins haben.» Ein generelles Ducati-Problem sieht er darin nicht: «Die Balance ist ausgeglichen. Und Marc hat mit der Ducati gewonnen – wir sind also belohnt worden.»

Für den Sonntag will das Gresini-Team am Einlenkverhalten arbeiten. «Mein Problem liegt nicht im schnellen Teil, sondern in den Bremspunkten. Wir versuchen, das Motorrad neu auszubalancieren.« Die Pace für mehr wäre da gewesen: «Wir hatten die Pace für ein Podest. Nicht genug für Marco und Marc, aber morgen verlieren wir diese Chance wegen des Qualifyings – wie im letzten Jahr.« In der WM bleibt Marquez mit 133 Punkten Neunter, auf den kriselnden Francesco Bagnaia fehlen nur noch zehn Zähler.

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