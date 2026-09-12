Drama auf WP7:Ex-Weltmeister Neuville nach Überschlag in Chile ausgefallen

Neuville und sein Beifahrer Martijn Wydaeghe waren als Gesamtsechste in den zweiten Tag gestartet. Auf der 15,65 Kilometer langen Wertungsprüfung 7 («Pelun»), der ersten WP des Tages, kam Neuville mit seinem Hyundai i20 N Rally1 in einer schnellen Rechtskurve im 5. Gang von der Ideallinie ab, prallte gegen die Böschung und überschlug sich heftig. Die beiden Belgier blieben unverletzt, doch ihr Auto war nicht mehr fahrtauglich.

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Nur eine WP später verunfallte M-Sport-Pilot Jon Armstrong. Nach dem der Nordire in die Streckenbegrenzung geprallt war legte sich sein Ford Puma auf die Seite. Er schaffte es trotz erheblicher Schäden noch bis ins Ziel, musste aber die Samstagsschleife aufgeben.

Thierry Neuville und Co-Pilot Martijn Wydaeghe: Überschlag in WP7 Foto: Red Bull Thierry Neuville und Co-Pilot Martijn Wydaeghe: Überschlag in WP7 © Red Bull

Solberg stabilisierte seine Führung des Vortags und hielt beim Mittagservice einen Vorsprung von 10,1 Sekunden auf seinen Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans.

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WM-Titelverteidiger Ogier dominierte mit zwei Bestzeiten die ersten beiden Wertungsprüfungen und rückte kurzzeitig bis auf 9,3 Sekunden an Solberg heran.

Oliver Solberg weiter an der Spitze Foto: Red Bull Oliver Solberg weiter an der Spitze © Red Bull

Monte Carlo-Sieger Solberg konnte indes auf der 28,31Kilometer langen «María las Cruces»-Prüfung (WP6) kontern. Der Schwede ging auf den ersten Kilometern schonend mit den Reifen um, bevor er zum Ziel hin attackierte und die Etappe mit 2,9 Sekunden Vorsprung vor Evans gewann.

Seine besonnene Herangehensweise erwies auf dem heute trockenen Schotterterrain als richtig.

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«Der Vormittag war nicht perfekt, aber ich kann zufrieden sein», kommentierte Solberg seine Samstag-Halbzeitbilanz.

Sebastien Ogier mit zwei Bestzeiten am Samstagvormittag Foto: Red Bull Sebastien Ogier mit zwei Bestzeiten am Samstagvormittag © Red Bull

Nach WP8 lag Ogier nur noch 2,1 Sekunden hinter dem Zweitplatzierten Evans und 9,3 Sekunden hinter Solberg. Wegen einer anderen Reifenstrategie mit harten Reifen verlor der Franzose auf WP9 allerdings über zehn Sekunden auf Solberg und liegt zur Halbzeit auf Platz vier. Im Evans-Ogier-Sandwich behauptet sich Adrien Forumaux auf Position drei.

Toyota-Youngster Sami Pajari und überstand einen heftigen Anprall an einer Böschung und erreichte den Service mit 50,5 Sekunden hinter Solberg. Dadurch die Ausfälle von Neuville und Armstrong rückte Esapekka Lappi auf den sechsten Platz, wähhrend Josh McErlean (M-Sport Ford) an siebter Stelle liegt.

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M-Sport Ford-Pilot Joshua McErlean auf Platz sieben Foto: Red Bull M-Sport Ford-Pilot Joshua McErlean auf Platz sieben © Red Bull

Auch der gestern Führende der WRC2-Kategorie schied auf WP7 aus. Lancia-Werkspilot Pilot Nikolay Gryazin überschlug sich und sein Ypsilon HF geriet anschließend in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und Gryazin und sein Beifahrer Konstantin Aleksandrov blieben unverletzt. Teamkollege Yohan Rossel übernahm die WRC2-Führung, nachdem Robert Virves (Skoda) in derselben WP einen Reifenschaden erlitten hatte.