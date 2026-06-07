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Bagnaia (3.): Erst dem Balaton-Chaos entwischt, dann einsam aufs Podium

Ducati-Pilot Francesco Bagnaia überstand den MotoGP-Startcrash beim Ungarn-GP knapp und feierte seinen dritten Podiumsplatz in Folge. An das Tempo von Marc Márquez und Pedro Acosta kam er nicht heran.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Pecco Bagnaia allein auf weiter Flur
Pecco Bagnaia allein auf weiter Flur
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia allein auf weiter Flur
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Hätte man Francesco Bagnaia gesagt, er würde am Sonntag im Rennen auf dem Balaton Park den dritten Rang holen, hätte er vermutlich abgewunken. Im Sprint holte er schließlich nur Platz 9, und beim Start ins Rennen hatte er erneut Probleme beim Beschleunigen. «Als ich die Kupplung losließ, drehte mein Hinterrad durch, mein Start war nicht gut», stellte er nach dem Rennen fest.

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Bagnaia sah das Aprilia-Unglück kommen

Die erste Kurve war der Schlüsselmoment des Rennens. Bagnaia startete nicht perfekt – und das rettete ihm wohl das Rennen. «Als ich zu bremsen begann, sah ich etwas sehr schnell ankommen – das war Martin, etwa doppelt so schnell wie normal.» Der Aprilia-Pilot habe zu weit innen eingelenkt, wodurch das Vorderrad blockierte und er die Kontrolle verlor.

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez und Team
Sieger Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die Schuldzuweisung alleine auf Jorge Martín abzuwälzen, sieht Bagnaia aber nicht. «Der neue Asphalt dort war sehr rutschig», stellten die Piloten im Laufe des Wochenendes fest, weshalb die erste Kurvenkombination sich zum Crash-Hotspot entwickelte. Weil er bereits abgebremst hatte, blieb er vom Chaos verschont. Einige Positionen kostete es ihn trotzdem. Als sich der Staub gelegt hatte, kam er aus der ersten Runde auf dem dritten Rang zurück – und gab diese Position bis zum Schluss nicht mehr ab.

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Einsames Rennen hinter Márquez und Acosta

Es folgte ein einsames Rennen für Pecco. Márquez und Acosta fuhren in einer eigenen Liga und setzten sich früh ab. «Ich wusste von Anfang an, dass es nicht mein Rennen war, gegen die ersten beiden zu kämpfen», stellte der Italiener frühzeitig fest. Er habe sich gemäßigt, ruhig zu bleiben und den Puffer nach hinten zu halten. Ai Ogura kam als Vierter mit rund vier Sekunden Rückstand auf Bagnaia ins Ziel, dieser lag am Ende 11,6 Sekunden hinter seinem Teamkollegen und Sieger Marc Márquez. «Die Geschwindigkeit der ersten beiden hatte ich heute nicht – und ich hatte ohnehin schon Glück genug.»

Der dritte Podiumsplatz hintereinander hat für Bagnaia einen besonderen Wert. Zuletzt gelang ihm das zum Saisonstart 2025, als er in Austin, Katar und Jerez in die Top-3 fuhr. In dieser Saison fiel er bereits dreimal aus – in Brasilien, Jerez und Le Mans. Nun steht er in der WM-Wertung auf Rang 7 mit 99 Punkten und profitierte unter anderem vom Ausfall von Raul Fernandez (Aprilia). Auch das Ducati-Werksteam hat Grund zur Freude: Es ist das erste Mal Doppelpodium seit Motegi 2025.

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Zeit

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01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

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Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

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26

+23,283

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8

09

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Enea Bastianini

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23

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9

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