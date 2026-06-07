Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Pedro Acosta (Red Bull KTM): Gekämpft wie ein Löwe, Platz 2 gewonnen

Der Kampf um den MotoGP-Sieg auf dem Balaton Circuit riss die Zuschauer von den Sitzen. Als Zweiter im Ziel fuhr KTM-Pilot Pedro Acosta mit dem Herz in der Hand und dem Messer zwischen den Zähnen.

Kay Hettich

Von

MotoGP

Das Duell Pedro Acosta und Marc Marquez bestimmte den Ungarn-GP
Das Duell Pedro Acosta und Marc Marquez bestimmte den Ungarn-GP
Foto: Gold & Goose
Das Duell Pedro Acosta und Marc Marquez bestimmte den Ungarn-GP
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Rennen der MotoGP in Ungarn sahen wir eines der besten Duelle um den Sieg in der MotoGP 2026. Die Protagonisten: Red Bull KTM-Pilot Pedro Acosta und Ducati-Star Marc Márquez, der seine Favoritenrolle für den Balaton Park Circuit spätestens nach der Pole und dem Sieg im Sprint nicht mehr von sich weisen konnte. Sein elf Jahre jüngerer Herausforderer war jeweils Zweiter.

Werbung

Werbung

Das Duell der beiden Spanier begann in der zweiten Runde, als der KTM-Pilot die Führung übernahm und bis Runde 14 behauptete. Mehrfach attackierten sich die beiden Ausnahmekönner und lieferten sich einen am Limit geführten und mitreißenden Positionskampf.

Als Márquez in der zweiten Rennhälfte zur Attacke blies, hielt Acosta zunächst kampfstark mit. Doch in Runde 16 wuchs der Vorsprung des Weltmeisters erstmals auf über eine Sekunde; in der Spitze waren es 2,7 sec. Der 22-jährige Acosta betont: Mit Platz 2 holte er das Maximum heraus.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez und Team
Sieger Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

«Wir waren stärker als am Samstag, das war großartig. Ich habe wirklich alles versucht. Wir haben uns eine Schlacht geliefert – hoffentlich hatten alle Freude daran», erzählte Acosta. «Wir haben hier versucht, unser Paket zu 100 Prozent zu nutzen. Das Quali war, der Sprint war gut und wir konnten wieder auf das Podium fahren. Ich bin zufrieden und sehr glücklich mit meiner Performance. Natürlich bin ich auch etwas enttäuscht, dass mir ein wenig auf die Pace von Marc gefehlt hat.»

Die Reifen entschieden das Rennen

Bei der Reifenwahl gingen der KTM-Pilot und der Ducati-Star unterschiedlich vor. «Am Ende machten die Reifen den Unterschied aus. Es gibt nichts zu bedauern: Wir wählten den Reifen mit dem bestmöglichen Kompromiss», erklärte der Spanier. «Aber es waren so viele fantastische Überholmanöver. Als er mich überholte, fuhr er mir davon. Mir fehlte ein wenig die Stabilität, um dranbleiben zu können.»

In der Gesamtwertung belegt Acosta nach dem Ungarn-GP mit 132 Punkten den vierten WM-Rang, nur sechs Punkte hinter dem Dritten, Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+24,601

1:39,198

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  5. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien