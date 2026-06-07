Rezept gegen Ducati? Miguel Oliveira schlägt ein Bargespräch mit Bier vor
Obwohl im Krankenstand, stattete Miguel Oliveira dem ROKiT-BMW-Werksteam in Aragonien einen Besuch ab und unterstützte es beim letzten Rennen vor der Saisonhalbzeit der Superbike-WM 2026.
Es war ein bewegender Moment, als Miguel Oliveira am Donnerstagabend im MotorLand Aragon eintraf, die BMW-Hospitality betrat und mit Applaus begrüßt wurde. Dass der rekonvaleszente Portugiese anschließend fast jedes Crew-Mitglied mit Handschlag begrüßte und einen Empfang bekam, wie er herzlicher nicht hätte sein können, zeigt die enge Verbundenheit zwischen dem fünffachen MotoGP-Sieger und seinem neuen Arbeitgeber.
Oliveira lag auf dem dritten WM-Rang, als
Oliveira hasste die bedrückte Stimmung
«Als sich auch noch
Es ist eine besondere Situation, dass wir eine solche technische Überlegenheit eines Herstellers sehen.
miguel oliveira über ducati
Oliveira und die
«Das sind die besten Voraussetzungen, um in jeglicher Form Leistung bringen zu können», meint der BMW-Werksfahrer. «Ich wünsche mir, dass ich bald wieder fit bin, um zu sehen, ob ich ihn herausfordern kann. Ab Misano werden wir den Hammer fallen lassen und schauen, dass wir so nahe wie möglich dran sind. Manchmal wird es aber so sein, dass das realistische Ziel ist, beste Nicht-Ducati zu sein. Ich habe diesbezüglich auch keine Lösung parat. Wir können darüber ein Bargespräch führen und ein paar Bier trinken, dann schmeißen wir unsere Ideen in den Ring.»
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