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Lucas Coenen (KTM) schrieb in Kegums Geschichte, Ausfall von Jeff Herlings

Der belgische WM-Leader Lucas Coenen (KTM) gewann den Grand Prix of Latvia mit Idealpunktzahl und schrieb nach dem Erfolg seines Bruders in der MX2-Klasse Sportgeschichte. Herlings fiel erneut aus.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Das MXGP-Podium in Kegums
Das MXGP-Podium in Kegums
Foto: Align Media
Das MXGP-Podium in Kegums
© Align Media

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19 Jahre ist es her, dass ein Brüderpaar an einem Tag in zwei WM-Klassen den Grand-Prix-Sieg errang. Der Doppelsieg der französischen Pourcel-Brüder in Faenza geschah am 15. Juli 2007. Sébastien Pourcel gewann damals die MX1-Klasse und Christophe Pourcel wurde am selben Tag MX2-Grand-Prix-Sieger. Die belgischen Zwillingsbrüder Sacha und Lucas Coenen wiederholten nun diese Leistung in Lettland mit souveränen Siegen in sämtlichen Rennen.

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Holeshot für Romain Febvre

Den Holeshot zum zweiten MXGP-Lauf zog der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre, doch noch in der ersten Runde attackierte Lucas Coenen und übernahm die Führung. Auch Jeffrey Herlings verlor keine Zeit und setzte sich an dem weiten Dreifach-Bergaufsprung gegen Febvre durch. Herlings schien entschlossen, Coenen abzufangen. Er blieb 10 Runden lang in Schlagdistanz zum Belgier, doch sein Motorrad machte seine Pläne zunichte.

Herlings: Zweiter Ausfall in Folge, dritter Ausfall der Saison

Nach seinem technischen Defekt im ersten Lauf im Talkessel blieb 'The Bullet' in der 11. Runde des zweiten Laufs von Kegums einfach auf der Strecke liegen, weil sein Motor komplett den Dienst versagte. Herlings konnte sein Pech nicht fassen und stapfte frustriert zur Box. Zwei Ausfälle in Folge bedeuteten einen weiteren massiven Rückschlag für den Niederländer, dessen Titelchancen sich mit jedem Ausfall in Luft auflösen. Zur Erinnerung: In Frauenfeld fiel Herlings wegen einer abgesprungenen Antriebskette aus. Nach dem Talkessel-Desaster und dem Kegums-Aus ist dies für 'The Bullet' und das HRC-Werksteam bereits die dritte Nullrunde in dieser Saison. Aus 31 Punkten Rückstand wurden in Kegums 62 Punkte, also eine glatte Verdopplung des Rückstands.

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Jeffrey Herlings fiel im zweiten Lauf von Kegums mit technischem Defekt aus
Jeffrey Herlings fiel im zweiten Lauf von Kegums mit technischem Defekt aus
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings fiel im zweiten Lauf von Kegums mit technischem Defekt aus
© MXGP-TV

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Erneut starkes Rennen von Kay de Wolf

Mit einem 2-3-Ergebnis stand der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem MXGP-Podium. Der zweite Gesamtrang war zugleich sein bisher bestes Ergebnis in der MXGP-Klasse.

Podium für Romain Febvre

Nach dem Ausfall von Jeffrey Herlings übernahm Romain Febvre die Rolle des Jägers. Bis zur vorletzten Runde attackierte er und versuchte, in Schlagdistanz zum Führenden zu kommen, aber in der letzten Runde gab sich der Titelverteidiger mit Platz 2 und dem dritten Gesamtrang zufrieden. «Die Saison war bisher nicht leicht und ich wollte das Podium nicht riskieren», erklärte Febvre nach dem Rennen.

Tim Gajser auf Platz 4

Trotz seiner Knie- und Rückenprobleme nach den Stürzen in Frankreich und Deutschland betrieb Tim Gajser mit einem 5-4-Ergebnis mehr als nur Schadensbegrenzung. Nachdem sich der Slowene in Runde 6 gegen Lokalmatador Pauls Jonass (Kawasaki) durchgesetzt hatte, kam er mit einem Rückstand von 15 Sekunden zur Spitze auf Platz 4 ins Ziel und wurde Vierter der Tageswertung.

Maximilian Spies jetzt bester deutscher Fahrer in der MXGP

Der deutsche Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies beendete den Tag mit einem 15-12-Ergebnis und 15 WM-Punkten auf Rang 12 der Grand-Prix-Wertung. Damit hat der Brandenburger insgesamt 25 Punkte auf seinem WM-Punktekonto und rangiert als bester deutscher Fahrer dieser Klasse auf Platz 24 der WM-Tabelle.

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Lucas und Sacha Coenen auf dem Weg nach Amerika

Die beiden Coenen Brüder werden nun über den Atlantik in die USA fliegen, um am kommenden Samstag in Thunder Valley erstmals an den US Nationals teilzunehmen. Für das belgische Brüderpaar geht es also ohne Pause weiter, denn schon wenige Tage nach ihrer Rückkehr geht es im italienischen Montevarchi direkt mit der 9. Etappe der Motocross-WM weiter.

Situation in der Meisterschaft

Mit 62 Punkten hat Lucas Coenen nun mehr als die Maximalpunktzahl eines Grands Prix Vorsprung und wird auch nach dem kommenden WM-Lauf in Italien sicher Red-Plate-Inhaber bleiben.

Ergebnis MXGP, Kegums:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 1-1

  2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-3

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-2

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 5-4

  5. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 7-5

  6. Andrea Adamo (I), KTM, 8-6

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-11

  8. Jan Pancar (SLO), KTM, 13-7

  9. Kevin Horgmo (N), Honda, 12-9

  10. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 3-21 (DNF)

  11. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 17-8

  12. Maximilian Spies (D), KTM, 15-12

  13. Jago Geerts (B), Beta, 18-10

  14. Ben Watson (GB), Triumph, 16-14

  15. Oriol Oliver (E), KTM, 9-23 (DNF)

WM-Stand nach Etappe 8 von 19:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 404 Punkte

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 342 (-62)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 310 (-94)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 294 (-110)

  5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-131)

  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 261 (-143)

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, 247 (-157)

  8. Andrea Adamo (I), KTM, 241 (-163)

  9. Tom Vialle (F), Honda, 219 (-185)

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 175 (-229)

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

5

17

34:32,862

1:57,423

25

02

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

17

+8,108

1:58,053

22

03

Kay De Wolf

Kay de Wolf

Kay De Wolf

Kay de Wolf

74

17

+13,586

1:58,383

20

04

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

17

+15,973

1:58,462

18

05

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

17

+49,795

1:59,376

16

06

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

17

+1:12,826

1:59,535

15

07

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

253

17

+1:17,936

2:01,904

14

08

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

261

17

+1:21,382

2:01,707

13

09

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

24

17

+1:28,441

2:01,188

12

10

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

93

17

+1:34,865

2:01,965

11

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