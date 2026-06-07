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Honda-Rookie Moreira (6.): «Sah, wie Martin das Vorderrad blockierte»

Klassenneuling Diogo Moreira feierte beim Ungarn-GP am Balaton sein bestes MotoGP-Ergebnis. Der Brasilianer war Augenzeuge des Startcrashs. Trotz falscher Reifenwahl beendete er das Rennen auf Rang 6.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Furchtlose Nr. 11: Rookie Moreira zog an Routinier Miller vorbei
Furchtlose Nr. 11: Rookie Moreira zog an Routinier Miller vorbei
Foto: Gold and Goose
Furchtlose Nr. 11: Rookie Moreira zog an Routinier Miller vorbei
© Gold and Goose

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Das MotoGP-Wochenende am Balaton Park entwickelte sich für Diogo Moreira zu seinem bisher besten Rennwochenende. Nach Rang 7 im Sprint sicherte er sich im Großen Preis Rang 6. In der ersten Kurve hatte der Brasilianer auch die beste Sicht auf den Startcrash, der sich direkt vor ihm abspielte. «Es ist immer schwierig, in Kurve 1 zu bremsen», spielte er auf die vergangenen Startunfälle an. «Ich sah, wie Martin das Vorderrad blockierte und er dann die Bremse wieder lösen musste.»

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Im Sprint hatte Moreira in der ersten Kurve extrem spät gebremst – mit gemischtem Erfolg. Am Sonntag kalkulierte er anders: «Heute war ich in Kurve 1 sanfter – es ist ein langes Rennen, wir müssen durch die Startphase kommen, erst dann beginnt das eigentliche Rennen.» Die Rechnung schien zunächst aufzugehen: Im Chaos der ersten Kurve fand sich Moreira plötzlich auf dem dritten Rang wieder. Doch dann vergaß er, das Holeshot-Device manuell zu deaktivieren. Dadurch verlor er einige Positionen.

Falsche Reifenwahl, aber kein Drama

Sein größtes Problem danach war, dass er lange keinen Weg an Jack Miller (Yamaha) vorbei fand und Zeit verlor. Dazu kam eine falsche Reifenwahl: «Wir entschieden uns für den mittelharten Hinterreifen. Das war die falsche Entscheidung», gab Moreira zu. «Aber wir haben das Rennen beendet und das Tempo war gar nicht schlecht.»

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Auch über das Wochenende seines Freundes Iker Lecuona, der ihn im Rennen zeitweise verfolgte, freute er sich. «Ich bin stolz auf ihn. Es ist schwierig, nach so vielen Jahren in der Superbike-WM in die MotoGP zu kommen und ein solches Wochenende zu zeigen. Wir sind enge Freunde, daher bin ich glücklich für ihn.« Lecuona beendete das Rennen auf Rang 7, nur beim Österreich-GP 2021 holte er auf Rang 6 ein besseres MotoGP-Ergebnis.

In der WM-Wertung rückte Moreira auf Position 16 vor – mit 36 Punkten liegt er nur noch einen Zähler hinter Fabio Quartararo (Yamaha), auch überholte er seinen verletzten Teamkollegen Johann Zarco.

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Brad Binder
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Diogo Moreira
Diogo Moreira
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Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Ai Ogura
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez und Team
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+24,601

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