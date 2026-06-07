Honda-Rookie Moreira (6.): «Sah, wie Martin das Vorderrad blockierte»

Das MotoGP-Wochenende am Balaton Park entwickelte sich für Diogo Moreira zu seinem bisher besten Rennwochenende. Nach Rang 7 im Sprint sicherte er sich im Großen Preis Rang 6. In der ersten Kurve hatte der Brasilianer auch die beste Sicht auf den Startcrash, der sich direkt vor ihm abspielte. «Es ist immer schwierig, in Kurve 1 zu bremsen», spielte er auf die vergangenen Startunfälle an. «Ich sah, wie Martin das Vorderrad blockierte und er dann die Bremse wieder lösen musste.»

Werbung

Werbung

Im Sprint hatte Moreira in der ersten Kurve extrem spät gebremst – mit gemischtem Erfolg. Am Sonntag kalkulierte er anders: «Heute war ich in Kurve 1 sanfter – es ist ein langes Rennen, wir müssen durch die Startphase kommen, erst dann beginnt das eigentliche Rennen.» Die Rechnung schien zunächst aufzugehen: Im Chaos der ersten Kurve fand sich Moreira plötzlich auf dem dritten Rang wieder. Doch dann vergaß er, das Holeshot-Device manuell zu deaktivieren. Dadurch verlor er einige Positionen.

Falsche Reifenwahl, aber kein Drama

Sein größtes Problem danach war, dass er lange keinen Weg an Jack Miller (Yamaha) vorbei fand und Zeit verlor. Dazu kam eine falsche Reifenwahl: «Wir entschieden uns für den mittelharten Hinterreifen. Das war die falsche Entscheidung», gab Moreira zu. «Aber wir haben das Rennen beendet und das Tempo war gar nicht schlecht.»

Werbung

Werbung

Auch über das Wochenende seines Freundes Iker Lecuona, der ihn im Rennen zeitweise verfolgte, freute er sich. «Ich bin stolz auf ihn. Es ist schwierig, nach so vielen Jahren in der Superbike-WM in die MotoGP zu kommen und ein solches Wochenende zu zeigen. Wir sind enge Freunde, daher bin ich glücklich für ihn.« Lecuona beendete das Rennen auf Rang 7, nur beim Österreich-GP 2021 holte er auf Rang 6 ein besseres MotoGP-Ergebnis.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

In der WM-Wertung rückte Moreira auf Position 16 vor – mit 36 Punkten liegt er nur noch einen Zähler hinter Fabio Quartararo (Yamaha), auch überholte er seinen verletzten Teamkollegen Johann Zarco.