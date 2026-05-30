Bezzecchi (Aprilia) zu Fehler in Kurve 1: «Der Sprint war damit erledigt!»

Marco Bezzecchi schnappte sich im MotoGP-Qualifying in Mugello die Pole-Position. Dabei fuhr der WM-Leader mit 1:43,921 min eine Rekordrunde. Hinter ihm schafften es mit Raul Fernandez und Jorge Martin zwei weitere Aprilia-Piloten in die erste Startreihe – eine Premiere für den Hersteller aus Noale.

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Der Start in den MotoGP-Sprint verlief für Bezzecchi dann alles andere als ideal. Er wurde in Kurve 1 von einigen Rivalen überholt. Was ist passiert? «Ich habe die Situation falsch eingeschätzt», meinte «Bez» knapp.

Bezzecchi fiel nach dem Start auf Rang 5 zurück, fing sich wieder und überquerte die Ziellinie als Vierter. Hätte er mehr erwartet? «Ich hatte keine Erwartungen. Klar, wenn du von der Pole-Position startest, möchtest du ein besseres Ergebnis erzielen», musste der 27-Jährige zugeben. «Aber wie ich schon sagte, ich machte in der ersten Kurve einen Fehler und habe dadurch viele Positionen verloren. Ich habe ab diesem Zeitpunkt auch sofort verstanden, dass der Sprint damit erledigt war. Ich versuchte einfach, das Maximum herauszuholen – der vierte Platz war dann das Maximum.»

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Bezzecchi: «Für mich war es schwierig, es besser zu machen»

Zurück zu seiner Rekordrunde im Qualifying: War das die perfekte Runde? «Nein», winkte Bezzecchi ab. «Für mich war es schwierig, es besser zu machen. Ich habe mir den zweiten Sektor von Raul (Fernandez) angesehen, der sehr gut war – viel besser als meiner. Es war nicht perfekt.»

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Teamkollege Jorge Martin stellte am Samstagmorgen mit 368,6 km/h einen MotoGP-Topspeed-Rekord auf. Fühlt Bezzecchi auf dem Motorrad den Unterschied zwischen 366 und 362 km/h? «Nein, es ist einfach sehr schnell», lächelte er. «In diesem Moment realisierst du das nicht. Du weißt schon ab 340 km/h, dass du schnell bist.»

Aprilia hat von Freitag auf Samstag einen großen Sprung gemacht. Das Zeittraining beendeten Bezzecchi und Martin auf den Rängen 7 und 8. Bezzecchi war dann am Samstag im Qualifying um 1,1 sec schneller als am Vortag. Wie war das möglich? «Es ist besser, du weißt es nicht», sagte er in Richtung des Journalisten, der die Frage stellte.

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