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Di Giannantonio nach Crash und Platz 12: «Will wieder nach Hause kommen»

Auch VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio war Leidtragender der von Jorge Martin ausgelösten Massenkarambolage nach dem Start zum MotoGP-Rennen in Balaton Park. «Diggias»-Einsatz wurde belohnt.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

VR46-Ass Fabio Di Giannantonio wurde ebenfalls zu Fall gebracht
VR46-Ass Fabio Di Giannantonio wurde ebenfalls zu Fall gebracht
Foto: Gold and Goose
VR46-Ass Fabio Di Giannantonio wurde ebenfalls zu Fall gebracht
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

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Von allen Opfern der MotoGP-Massenkarambolage kurz nach dem Start des Ungarn-GP kam Fabio Di Giannantonio am glücklichsten weg. Di Giannatonios Bike lief nach der Kollision weiter, der WM-Dritte konnte die Fahrt nach vergleichsweise kurzer Zeit wieder aufnehmen. Aus der ersten Runde kehrte das Bike mit der Nummer mit 20 Sekunden Abstand zurück. Fabio Di Giannantonio bewies Ehrgeiz, fuhr den GP zu Ende und landete auch mit einer nicht beschädigten Maschine am Ende noch auf Platz 12.

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Durchaus kurios: Beim Sprint hatte Di Giannantonio – ohne Sturz – als Zehnter einen WM-Punkt verpasst. Einen Tag später gab es trotz Kratzern auf Bike und Leder drei Zähler. Wie ging es «Diggia» körperlich während des noch langen Rennens? «Ich bin mit Schmerzen im Rücken gefahren, die sind jetzt auch noch, aber es ist nichts Ernstes. Auch meine Hand hat nichts abbekommen – ich bin auf die andere Seite gefallen», so der Römer, der trotz der weiteren Schlappe noch zum Mediengespräch erschienen war.

«Diggia» fuhr nach Sturz ein einsames Rennen und wurde 12.
«Diggia» fuhr nach Sturz ein einsames Rennen und wurde 12.
Foto: Gold and Goose
«Diggia» fuhr nach Sturz ein einsames Rennen und wurde 12.
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

Di Giannantonio weiter: «Mein Rennen war abgesehen von dem Unfall zu Beginn eigentlich sehr gut. Ich habe über die komplette Distanz acht Sekunden auf Marc verloren. Das Motorrad hat sich gut angefühlt, ich denke, das Tempo hätte in einem normalen Rennen gereicht, um sich in den Kampf um Platz 3 einzuschalten.» Zum Vergleich: Pecco Bagnaia, Dritter des Ungarn-GP, verlor 11,6 sec auf Dominator Marc Marquez.

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Damit war es aber nicht getan. Bei allem Verständnis für die Gefahren des Rennsports richtete sich Fabio Di Giannantonio an Jorge Martin, aber auch an alle anderen GP-Piloten, und schloss auch sich dabei nicht aus: «Was Jorge heute passiert, das darf in Wahrheit nicht passieren. Wir müssen alle alles daransetzen, dass solche lebensgefährlichen Situationen ausbleiben.»

«Ich liebe es, Rennen zu fahren, ich liebe es auch, in den Rennen intensiv um Positionen zu kommen – aber ich will am Abend wieder heimzukommen Es gilt für uns alle. Wir müssen die Startphasen im Griff haben und wenn die jetzigen Strafen nicht reichen, dann eben gröbere Strafen. Solche Situationen und Unfälle schaden nicht nur den Fahrern, es schadet dem ganzen Sport.»

Angesprochen auf die Idee, die Startaufstellung der MotoGP neu zu organisieren und mehr Platz zu schaffen für die Fahrer bei der Anfahrt zur ersten Kurve, sagte Di Giannantonio abschließend: «Ja, es ist eine Möglichkeit. Mehr Platz würde helfen, aber in jedem Fall sind es die Piloten, die sich richtig verhalten müssen.»

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Sportlich zählte Fabio Di Giannatonio zu den Verlierern des GP-Events am Balaton. Der Vorsprung auf WM-Verfolger Pedro Acosta schrumpfte auf nur noch sechs Punkte zusammen und auch Marc Marquez fehlen nur noch 30 statt vormals 63 Punkten.

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Brad Binder
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Diogo Moreira
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Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Marc Márquez und Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Iker Lecuona
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Ai Ogura
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez und Team
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

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Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

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Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

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9

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Brad Binder

Brad Binder

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Brad Binder

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