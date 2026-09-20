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Fermin Aldeguer (8.) zu Diggia-Rempler: Es gab schon schlimmere Manöver!

Der Gresini-Youngster rettete den Österreich-GP für das Ducati-Team von Nadia Padovani. Während Alex Marquez stürzte, holte Aldeguer wie schon im Sprint Platz 8 – trotz gravierender Bremsprobleme.

MotoGP

Fermin Aldeguer vor Marc Marquez
Fermin Aldeguer vor Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Fermin Aldeguer vor Marc Marquez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Der jüngste Pilot der MotoGP hatte es in Spielberg ins zweite Qualifying geschafft – musste sich dort aber mit der letzten Position begnügen. Von Platz 12 gelang es dem Fast-Nachbarn von Pedro Acosta aus Murcia, einige Plätze gutzumachen. Immerhin reichte es mit Position 8 noch für zwei Sprint-Punkte.

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Im Großen Preis von Österreich nahm der nächstjährige VR46-Pilot wieder schnell Fahrt auf. Gleich zu Beginn gab es eine haarige Situation im Kampf um Platz 10. Aldeguer schilderte die Berührung mit dem auf Platz 9 losgefahrenen Quartararo: «Fabio Di Giannantonio wollte sich Quartararo holen, ich war dabei, Alex (Marquez) zu überholen, alle waren dann nicht auf der besten Linie und ich bin mit großen Überschüssen auf Diggia aufgelaufen – wir haben uns berührt. Am Ende hat er mehr Plätze verloren als ich, aber es gab sicher schon härtere Manöver.»

So sahen es auch die Rennkommissare. Die Mini-Karambolage im Ducati-Lager wurde nicht weiter untersucht.

Im Artikel erwähnt

Aldeguer fuhr in Runde 5 seine beste Zeit und schloss im Schlepptau des starken Brad Binder zu den Top 5 auf. Als der davor mit Problemen kämpfende Champion Marc Marquez stellenweise aus dem Rhythmus kam, wurde auch noch die Nummer 93 kassiert – Aldeguer war nun bester Ducati-Athlet.

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Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Jorge Martin
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Enea Bastianini
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta und Team
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Foto: Gold & Goose
Martin, Acosta, Bezzecchi
Martin, Acosta, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
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Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
© Gold & Goose

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Dann gingen auch die Probleme beim noch fahrenden Gresini-Pilot los: «Mal abgesehen von den Reifen, die in der zweiten Hälfte stärker nachgelassen hatten als zuletzt, waren die Bremsen das eigentliche Problem. Sie hat nicht konstant gearbeitet. Zu einigen Kurven bin ich fast ohne Bremse angekommen.»

Mit dem Problem, unter dem auch andere Ducati-Piloten litten, ging es wieder rückwärts. Bis zur Flagge musste der Youngster erst wieder Brad Binder, dann Marc Marquez und im Finale auch noch ausgerechnet Pecco Bagnaia wieder vorbei lassen – den MotoGP-Kollegen, der in der WM direkt vor Fermin Aldeguer auf Rang 9 liegt.

Aldeguers Fazit, auch mit dem Blick auf 2025, als es für ihn hinter Ducati-Kollege Marquez noch zu Platz 2 im GP gereicht hatte: «Ok, es gibt viele Faktoren – das Wetter war deutlich kühler und die anderen Hersteller haben aufgeholt. Während wir damals um den Sieg fuhren, war es nun ein Kampf um Platz 5 – das ist die Realität.»

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In der Auslaufrunde zeigte sich Aldeguer als Sportsmann. Der zuletzt bitterharte Gegner von Acosta gratulierte seinem Landsmann zum ersten MotoGP-Sieg. Zur Erinnerung: Acosta musste auf den Triumph fast drei Jahre warten, während der ein Jahr später in die Königsklasse gekommene Aldeguer schon im Rookie-Jahr in Indonesien triumphierte.

Kumpel und harte Rivalen: Aldeguer gratulierte Acosta zum Sieg
Kumpel und harte Rivalen: Aldeguer gratulierte Acosta zum Sieg
Foto: Gold and Goose
Kumpel und harte Rivalen: Aldeguer gratulierte Acosta zum Sieg
© Gold and Goose

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

28

+16,266

1:30,026

9

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